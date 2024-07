Subaru al Goodwood Festival of Speed: ecco la WRX Project Midnight

Subaru WRX Project Midnight al Goodwood Festival of Speed: potenza estrema e leggerezza da corsa in fibra di carbonio

La Subaru ha fatto il suo ingresso al Goodwood Festival of Speed con una WRX che si distingue da tutte le altre. Denominata Project Midnight, questa vettura completamente nera è realizzata interamente in fibra di carbonio, riducendo drasticamente il peso complessivo. Ciò che rende questa vettura così speciale è principalmente il suo motore potenziato. Il motore flat-four da 2.0 litri, derivato dal team di rallycross di Subaru Motorsport USA, sviluppa ora 670 CV e 922 Nm di coppia. Equipaggiato con un turbo e un intercooler, il motore raggiunge i 9.500 giri/min e trasmette la potenza a tutte e quattro le ruote, come ci si aspetta da una WRX. Il telaio leggero adatto alle competizioni consente alla vettura di pesare solo 1.120 kg, circa 454 kg in meno rispetto a una WRX di serie. La carrozzeria in fibra di carbonio non solo riduce il peso, ma presenta anche aggiornamenti aerodinamici significativi, tra cui alette frontali, un grande spoiler e passaruota allargati per un aspetto widebody.

Subaru WRX Project Midnight verso nuovi record

L’alettone posteriore è stato modellato sulla base di quello usato sulla vettura da rally Subaru negli Stati Uniti, ottimizzato per migliorare la stabilità ad alte velocità. La sospensione è personalizzata per l’asfalto e monta cerchi da 18 pollici con pneumatici slick per garantire un’aderenza massima. Il Project Midnight si ispira al video Gymkhana 2020 di Subaru con Travis Pastrana, anche se è stato progettato principalmente per le competizioni su pista. Con Scott Speed, campione di rallycross e ex pilota di F1, alla guida, Subaru punta a stabilire nuovi record di velocità e performance. Queste le parole di Speed:

Subaru Motorsports USA e il team di Vermont SportsCar hanno creato un’auto straordinaria. Questa vettura combina le radici nel rallycross con una sensazione unica di guida sportiva. È la macchina definitiva, un connubio perfetto tra rallycross e auto sportiva: una gioia assoluta da guidare.

