Surfshark Alert: il tuo scudo contro il furto d’identità, come funziona?

In questo articolo andiamo a scoprire Surfshark Alert, lo strumento principe per proteggervi dai furti di identità e dalla diffusione dei vostri dati sensibili online

Viviamo in un’epoca in cui i nostri dati personali sono la nuova valuta digitale. Ogni giorno, notizie di mega-violazioni informatiche scuotono il mondo, mettendo a rischio milioni di identità. Indirizzi email, password, numeri di carte di credito: informazioni che ritenevamo sicure finiscono nelle mani sbagliate. Ma cosa possiamo fare per proteggerci? Surfshark Alert offre una soluzione concreta e proattiva, diventando il nostro guardiano virtuale nel mondo digitale. In questo articolo vogliamo andare a scoprire come funziona, quali dati riesce a proteggere e soprattutto perché è fondamentale utilizzare uno strumento simile nel mondo digitale di oggi.

Data breach: che cosa sono?

I data breach, o violazioni dei dati, sono incidenti di sicurezza informatica che comportano l’accesso non autorizzato a dati sensibili, come informazioni personali, finanziarie o aziendali. Questi attacchi possono avvenire attraverso varie modalità, come il phishing, gli attacchi ransomware o le vulnerabilità software. Le conseguenze di un data breach possono essere devastanti, sia per gli individui coinvolti che per le aziende, includendo perdite finanziarie, danni alla reputazione e rischi per la privacy.

Per farvi un esempio, come riportato ai tempi dall’agenzia Reuters, nel marzo di quest’anno, Unicredit, la seconda banca per importanza italiana, è stata multata per quasi 3 milioni di euro a causa di un data breach, risalente al 2018, che ha causato problemi a migliaia di clienti ed ex clienti. Furono rubati ai tempi i dati fiscali, relativi alle tasse, nonché quelli anagrafici e i codici identificativi di 778mila clienti. Numeri da capogiro, se ci pensate.

Che cos’è Surfshark Alert?

Surfshark Alert è un servizio innovativo incluso nel pacchetto Surfshark One che monitora costantemente le tue informazioni personali alla ricerca di possibili violazioni dei dati. Immaginate di avere un guardiano virtuale che sorveglia il web 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronto ad avvisarvi al primo segnale di pericolo. Surfshark Alert scansiona in tempo reale vasti database contenenti informazioni trafugate in seguito ad attacchi hacker. Se trova corrispondenze con i vostri dati personali, come l’indirizzo email, la password o il numero di carta di credito, vi invia immediatamente una notifica. Questo permette di reagire tempestivamente, cambiando le password compromesse e adottando altre misure di sicurezza.

Che cosa viene monitorato da Surfshark Alert?

Surfshark Alert tiene d’occhio una vasta gamma di informazioni, tra cui:

Indirizzi email: Identifica se il vostro indirizzo è stato coinvolto in una violazione.

Identifica se il vostro indirizzo è stato coinvolto in una violazione. Password: Verifica la sicurezza delle vostre password e avvisa se sono state compromesse.

Verifica la sicurezza delle vostre password e avvisa se sono state compromesse. Numeri di identificazione: Potete tenere sotto controllo il vostro numero di tessera sanitaria, il codice fiscale e altri dati sensibili.

Potete tenere sotto controllo il vostro numero di tessera sanitaria, il codice fiscale e altri dati sensibili. Carte di credito: Ricevete notifiche immediate se i dati della vostra carta sono stati esposti.

Come attivare Surfshark Alert

Se avete già un abbonamento Surfshark VPN, attivare Alert è semplicissimo. Basta accedere al vostro account e sottoscrivere il pacchetto Surfshark One. I nuovi clienti possono iscriversi direttamente a Surfshark One e usufruire di tutti i vantaggi, tra cui la VPN (qui trovate le migliori secondo noi!), l’antivirus e, appunto, Alert.

Una volta attivato Alert e dopo aver accettato i termini di utilizzo per la Privacy, potrete inserire i dati che volete tenere monitorati. Che sia il vostro indirizzo mail, i vostri dati personali, documenti o la carta di credito, vi basterà inserirne i dettagli e cliccare su Attiva. Se deciderete di monitorare il vostro indirizzo e-mail, Surfshark richiederà la verifica: vi basterà controllare la casella e cliccare sul link che vi invierà l’azienda per confermare.

Password compromessa

Se Surfshark Alert vi informa che la vostra password risulta compromessa, vi consigliamo di cambiarla immediatamente per l’account che risulta sotto attacco, ma anche per tutti gli altri che utilizzano la stessa password. Anche per questo motivo è sconsigliato utilizzare la stessa combinazione per account diversi. Inoltre, è sempre meglio attivare l’autenticazione a due fattori qualora possibile.

Carta di credito compromessa

Se, invece, Surfshark Alert vi avvisa di un breach nella vostra carta di credito, l’unica cosa che potete fare è immediatamente contattare la vostra banca per rendere noto l’accaduto. Gli step successivi vi verranno suggeriti dalla banca stessa, ma è molto probabile che dovrete bloccare la vostra carta e prenderne una nuova.

Dati identificativi compromessi

In questo caso, dovrete notificare le vostre istituzioni locali che qualcuno potrebbe utilizzare i vostri dati personali per truffe ed altri atti illegali. Oltre a Surfshark Alert potrebbe essere molto utile attivare anche Alternate ID, ve ne abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo dedicato.

Surfshark Alert: sì ma quanto costa?

Surfshark Alert è compreso nel pacchetto One di Surfshark, che è anche attualmente in sconto per tutti i nuovi iscritti. L’abbonamento da 24 mesi è disponibile al prezzo di 2,69€ al mese, con l’aggiunta di 3 mesi extra. Per maggior informazioni su Surfshark Alert, vi rimandiamo al sito ufficiale: cliccate qui!

Conclusione

In un mondo sempre più connesso, la protezione dei dati personali è fondamentale. Surfshark Alert è uno strumento essenziale per chiunque voglia tutelare la propria identità digitale. Se non volete rischiare di diventare la prossima vittima di un attacco hacker, questo servizio potrebbe davvero rivelarsi molto utile. Oltre ad una maggiore attenzione online, che quella è sempre cosa buona e giusta.