Ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024: dove vedere le gare

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 la ginnastica artistica è in grado di stupire il pubblico con le sue spettacolari esibizioni

Fino al 5 agosto, l’Arena Bercy di Parigi è il palcoscenico delle competizioni di ginnastica artistica, dove atleti di tutto il mondo si sfideranno per conquistare le medaglie olimpiche. Le gare di ginnastica artistica sono costituite dalle qualificazioni maschili e da quelle femminili. Le finali individuali all-around sono previste per il 31 luglio (maschile) e il 1 agosto (femminile). Le finali di specialità si svolgeranno dal 3 al 5 agosto, concludendo così il programma di ginnastica artistica. Per chi non potrà essere presente a Parigi, ci sono diverse opzioni per seguire le gare di ginnastica artistica in diretta. In Italia, la copertura televisiva sarà garantita dalla Rai, che trasmetterà le gare in chiaro sui suoi canali principali. Inoltre, Eurosport offrirà una copertura completa delle Olimpiadi di Parigi 2024, disponibile anche in streaming tramite la piattaforma Discovery+.

Seguire la ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024 in streaming online

Per chi preferisce seguire le gare online, Discovery+ sarà la piattaforma di riferimento. Con un abbonamento, sarà possibile accedere a tutte le competizioni in diretta e on-demand, permettendo di non perdere neanche un momento delle esibizioni degli atleti. Eurosport Player è un’altra opzione valida per lo streaming, offrendo una copertura dettagliata e approfondita delle gare.

L’Italia sarà rappresentata da una squadra forte e competitiva. Tra gli uomini, spiccano i nomi di Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati e Carlo Macchini. La squadra femminile vedrà in pedana Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa, con Martina Maggio come riserva. A livello internazionale, occhi puntati su stelle come Simone Biles, che torna alle Olimpiadi dopo il successo di Tokyo 2020, e Rebeca Andrade, campionessa del mondo in carica. Anche la britannica Jessica Gadirova e il cinese Zhang Boheng sono tra i favoriti per le medaglie. Seguendo le gare in diretta sia in TV che online, gli spettatori avranno l’opportunità di vivere ogni emozione e tifare per i loro atleti preferiti. Non perdere l’occasione di assistere a queste straordinarie esibizioni e di sostenere i nostri atleti azzurri nella loro corsa verso la gloria olimpica.

