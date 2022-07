Recensione di TraderActive: i migliori broker di trading online per il trading a basso costo

In questa recensione vi parleremo di TraderActive, uno dei migliore broker di trading online specializzato nel trading a basso budget

TraderActive fa parte dei migliori broker di trading, ma si è creato un’anteprima isolata ed esclusiva sulla base delle sue basse commissioni, degli spread ristretti, dei tipi di conto flessibili e con un costo abbordabile.

Pro e contro

Analizziamo prima di tutti i vantaggi e gli svantaggi di TraderActive.

Pro:

Deposito minimo di 0 dollari per i conti per principianti.

Piattaforme di trading multiple, tra cui MT4, MT5, piattaforma di trading in-web e applicazione desktop.

Assistenza clienti 24/5

Spread e commissioni stretti per la maggior parte dei suoi prodotti CFD negoziabili.

Contro:

Il deposito minimo di 250 dollari su alcuni tipi di conto è relativamente alto.

La sua commissione per i CFD sulle criptovalute è elevata.

TraderActive offre un trading gratuito

Il trading di alcune attività finanziarie di TraderActive, come le azioni online e altri prodotti CFD, ad eccezione delle criptovalute, è esente da commissioni e gli utenti possono prelevare, depositare e negoziare in modo completamente gratuito.

TraderActive supporta conti gratuiti e diversi tipi di conti a un prezzo scontato

TraderActive offre quattro tipi di conto di trading con caratteristiche, spese, sconti e opportunità di trading diverse:

Account per principianti

Conto di livello II

Conto professionale

Conto Expert Traders

Il conto per principianti ha un deposito minimo di 0 dollari e un trading esente da commissioni per tutti i CFD ad eccezione delle criptovalute.

Gli abbonati al conto principianti, tuttavia, non possono accedere all’intero arsenale di CFD di TraderActive e devono limitarsi agli elementi negoziabili.

PS: Gli strumenti finanziari negoziabili dal conto principiante sono ancora l’80% del volume di trading totale di TraderActive.

Il resto dei conti ha un deposito minimo medio di oltre 50 dollari e solo la negoziazione di azioni e di alcuni ETF non prevede commissioni nei tre conti non principianti.

Tuttavia, questi conti hanno incentivi speciali per il trading.

Anche i depositi e i prelievi sono gratuiti per tutti i conti, ma i partner finanziari di TraderActive potrebbero applicare commissioni di prelievo individuali al di fuori del controllo del broker di trading.

I conti TraderActive per non principianti hanno anche spread stretti che sono abbastanza competitivi rispetto ad altri broker.

TraderActive offre diverse piattaforme di trading

TraderActive dispone di numerose piattaforme di trading con applicazioni web e mobile. TraderActive può operare su MT4 e MT5.

La piattaforma di trading offre:

Numerosi indicatori e segnali

Interfaccia facile da usare

Possibilità di più posizioni aperte.

Compatibilità con Widows, IOS e Androids.

TraderActive fornisce un’assistenza clienti reattiva

L’assistenza clienti di TraderActive è a disposizione per aiutare i trader a superare qualsiasi difficoltà. L’assistenza clienti può essere contattata tramite e-mail e telefonate.

TraderActive utilizza anche la chat dal vivo sul proprio sito web.

Ci sono spese nascoste?

Per quanto il nome dei broker sia il più economico possibile, sarebbe sospetto affermare che non applicano alcuna commissione. Altrimenti come farebbero ad essere in affari?

Spese di TraderActive:

Spread : Le piccole differenze tra i prezzi di domanda e di offerta nell’acquisto di CFD su Forex, Indici, Criptovalute e altri prodotti finanziari vengono addebitate agli utenti che operano con i conti di trading di Livello II, Professionale ed Esperto.

: Le piccole differenze tra i prezzi di domanda e di offerta nell’acquisto di CFD su Forex, Indici, Criptovalute e altri prodotti finanziari vengono addebitate agli utenti che operano con i conti di trading di Livello II, Professionale ed Esperto. Spese per transazioni e notifiche : Quando i titolari di conti eseguono alcune transazioni come prelievi, depositi o trasferimenti di fondi o anche la generazione di un estratto conto delle transazioni del loro conto di trading, TraderActive potrebbe detrarre un importo minimo, relativo al valore del conto e al volume delle transazioni, tra gli altri.

: Quando i titolari di conti eseguono alcune transazioni come prelievi, depositi o trasferimenti di fondi o anche la generazione di un estratto conto delle transazioni del loro conto di trading, TraderActive potrebbe detrarre un importo minimo, relativo al valore del conto e al volume delle transazioni, tra gli altri. Spese da un giorno all’altro: Mantenere aperta una posizione di trading oltre l’orario di chiusura giornaliero di quel mercato finanziario potrebbe comportare un piccolo addebito, perché TraderActive dovrà impegnare risorse extra per monitorare le operazioni aperte dopo aver fatto l’inventario e arrotondare le attività di quel mercato finanziario per quel giorno.

Tuttavia, queste spese sono solitamente minime, a seconda della strategia di trading scelta dagli operatori.

TraderActive è adatto a voi?

Questo sito di trading online è adatto a:

trader che sono alle prime armi con il trading online e vogliono ridurre al minimo le perdite.

e vogliono ridurre al minimo le perdite. trader esperti che vogliono testare e sviluppare ulteriormente le proprie capacità e tecniche di trading.

che vogliono testare e sviluppare ulteriormente le proprie capacità e tecniche di trading. gli utenti che desiderano un supporto tecnico per formarli alla costruzione della loro strategia di trading.

Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!