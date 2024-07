Olimpiadi di Parigi 2024: dove seguire il basket 3x3

Il basket 3×3 alle Olimpiadi di Parigi 2024 è un evento imperdibile per tutti gli appassionati di sport, che possono seguirlo in TV o in streaming

Tra le discipline più attese delle Olimpiadi di Parigi 2024 c’è il basket 3×3. Questo sport, che ha debuttato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, tornerà a entusiasmare i fan con il suo ritmo veloce e le sue partite emozionanti. Le competizioni di basket 3×3 si terranno a Place de la Concorde, uno dei luoghi più iconici di Parigi, fino al 5 agosto 2024. Questo scenario urbano offrirà un’atmosfera unica e vibrante, perfetta per uno sport che si ispira alla cultura street. Il torneo vedrà la partecipazione di squadre maschili e femminili provenienti da tutto il mondo, con partite che si svolgeranno ogni mezz’ora, garantendo un flusso continuo di azione. Tra gli incontri più attesi ci sono quelli tra Stati Uniti e Germania, Australia e Canada, Lituania e Lettonia, Paesi Bassi e Cina, Germania e Australia, Canada e Cina, Lettonia e Paesi Bassi, Serbia e Stati Uniti, Cina e Australia, Germania e Canada, Paesi Bassi e Serbia, e Cina e Lettonia.

Basket 3×3 alle Olimpiadi di Parigi 2024: le opzioni in TV e in streaming

Per chi non potrà essere presente a Parigi, ci sono diverse opzioni per seguire le partite di basket 3×3. In televisione, Rai e RaiSport trasmettono in chiaro molte delle competizioni olimpiche, inclusi gli incontri di basket 3×3. Eurosport offre una copertura completa, disponibile anche su Discovery+ per gli abbonati. Per quanto riguarda lo streaming, Discovery+ mette a disposizione degli abbonati ben 10 canali live per seguire tutte le discipline olimpiche, compreso il basket 3×3. Inoltre, il sito ufficiale delle Olimpiadi e l’app dedicata propone aggiornamenti in tempo reale e highlights delle partite.

Con un programma ricco di partite emozionanti e diverse opzioni per seguire le competizioni, sia in TV che in streaming, non ci sono scuse per perdere neanche un minuto di azione. Preparatevi a tifare per le vostre squadre preferite e a vivere l’emozione del basket 3×3 in uno dei luoghi più iconici del mondo. Le Olimpiadi di Parigi 2024 offrono uno spettacolo indimenticabile, e il basket 3×3 è sicuramente uno degli eventi più seguiti e apprezzati.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema web e social, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!