EA Sports FC 25: presentata la modalità Rush

No, non parliamo della band: Rush è la nuova modalità calcistica introdotta nell’olimpo di EA Sports FC 25 per cambiare le regole del gioco

Nel parlare giusto ieri del recente Deep Dive, non ci siamo soffermati sulla nuova modalità di EA Sports FC 25: sostituendo Volta dai recenti titoli, Rush è qui per aprire la sfida a due squadre da cinque. Il calcetto non ci è del tutto nuovo, ma l’idea intende semplificare i classici incontri da undici calciatori per squadra. Nell’alternativa a quest’ultimo tipo di partita, infatti, le dimensioni del campo cambieranno, alterando dunque il funzionamento del fuorigioco e sostituendo i cartellini con una inedita colorazione turchina. Il neonato cartellino blu espelle temporaneamente un cannoniere, per poi reintrodurlo in gioco al primo goal. Vi lasciamo consultare il video interessato, se volete saperne di più.

EA Sports FC 25 riparte di corsa: ecco la nuova modalità Rush

Forse parlare di “modalità” in senso stretto, nel caso del neonato incontro Rush, non è corretto: EA Sports FC 25, infatti, concede quest’alternativa in ciascuna modalità principale. Ciò significa che la Carriera, i Club e l’Ultimate Team supportano tutti questa peculiare semplificazione delle regole. Il day one si avvicina: il gioco sarà infatti tra noi per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il 27 settembre. Recentemente abbiamo avuto modo di parlare a più riprese delle migliorie apportate alla serie, ad esempio per quanto concerne la grafica. Scopriremo in autunno se Electronic Arts non ha perso il suo smalto, specie con l’ormai imminente concorrenza da parte di 2K.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi questa è aria fresca, o aria fritta? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.