Visions of Mana: requisiti minimi e consigliati per la versione PC

Non state avendo le visioni: abbiamo davvero dei requisiti minimi e consigliati di cui parlare, per la versione PC di Visions of Mana

Siccome la carne al fuoco per la grigliata di Ferragosto non mancano mai, tra i titoli interessati (e interessanti) del mese entrante abbiamo Visions of Mana del quale, per quanto riguarda la versione PC, fanno oggi capolino i requisiti minimi e consigliati. Trattandosi dell’episodio più ambizioso della serie, quanto farà piangere i nostri computer? A dirla tutta, neanche troppo. Lo ha rivelato con il tweet qui sotto l’account ufficiale della storica serie. Se avete Windows 10, una AMD Ryzen 3 (o una Intel Core i5-6400), 16 GB di RAM e 45 GB di spazio libero in memoria dovreste cavarvela. Avremo modo di riassumere una seconda volta tutti i dati più tardi, ma per ora vi lasciamo al post in questione.

Presenting the PC specifications for #VisionsofMana. See you August 29th! pic.twitter.com/63yAXOEYXK — Mana Series (@ManaGame) July 26, 2024

Riassunto dei requisiti PC per Visions of Mana

L’arrivo di Visions of Mana su PC (ma anche Xbox Series X/S, PS4 e PS5) è previsto il 29 agosto, ma dovreste avere il tempo materiale per procurarvi dell’hardware in grado di rispondere ai requisiti indicati nuovamente qui sotto. Nel caso il post in alto sia poco visibile, infatti, abbiamo voluto optare per un secondo sunto (la consueta tabella) al fine di rispondere ad ogni livello di diottrie. Buona consultazione!

Requisiti… minimi consigliati Sistema operativo Windows 10/11 (64 bit) Windows 10/11 (64 bit) Processore AMD Ryzen 3 1200 o Intel Core i5-6400 AMD Ryzen 5 3500 o Intel Core i5-8500 Memoria RAM 16 GB 16 GB Scheda grafica AMD Radeon RX 580 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB VRAM AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce RTX 2070 DirectX Versione 12 Versione 12 Spazio libero 45 GB 45 GB Note aggiuntive 1920×1080, settaggi grafici bassi a 30 FPS 1920×1080, settaggi grafici alti a 60 FPS

Ora sta a voi dirci la vostra: i vostri computer sono pronti alla sfida?