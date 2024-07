Olimpiadi di Parigi 2024: dove seguire il calcio

Scopriamo quali sono le opzioni disponibili per seguire il calcio in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono da sempre un evento straordinario, e il torneo di calcio è uno degli appuntamenti più seguiti. Le competizioni calcistiche si concluderanno il 10 agosto 2024, con la finale del torneo femminile che chiuderà il programma. Le partite si svolgeranno in sette città francesi: Parigi, Saint-Étienne, Nantes, Nizza, Bordeaux, Lione e Marsiglia. Il torneo maschile vedrà la partecipazione di sedici squadre, mentre quello femminile ne avrà dodici. La Francia, in quanto nazione ospitante, è qualificata di diritto per entrambi i tornei. Per il torneo maschile, resta in vigore il limite di età: possono essere convocati solo atleti nati dal 1° gennaio 2001, con l’eccezione di tre possibili fuori quota. Le semifinali maschili si terranno il 5 agosto, mentre quelle femminili il 6 agosto. Le finali per le medaglie di bronzo e d’oro si svolgeranno rispettivamente l’8 e il 9 agosto per gli uomini, e il 9 e il 10 agosto per le donne.

Seguire il calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024

Per chi non potrà essere presente in Francia, ci sono diverse opzioni per seguire le partite di calcio delle Olimpiadi di Parigi 2024. In televisione, Rai e RaiSport trasmettono in chiaro molte delle competizioni olimpiche, inclusi gli incontri di calcio. Eurosport offre una copertura completa, disponibile anche su Discovery+ per gli abbonati. Per quanto riguarda lo streaming, Discovery+ mette a disposizione degli abbonati ben 10 canali live per seguire tutte le discipline olimpiche, compreso il calcio. Inoltre, il sito ufficiale delle Olimpiadi e l’app dedicata offrono aggiornamenti in tempo reale e highlights delle partite.

Il torneo di calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024 è un evento imperdibile per tutti gli appassionati di sport. Con un programma ricco di partite emozionanti e diverse opzioni per seguire le competizioni, sia in TV che in streaming, non ci sono scuse per perdere neanche un minuto di azione. Preparatevi a tifare per le vostre squadre preferite e a vivere l’emozione del calcio olimpico in uno dei paesi più appassionati di questo sport.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema web e social, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!