Domandina.it: domande e risposte all’italiana!

Oggi vi parliamo di un sito emergente molto interessante: si tratta di Domandina.it, un portale di domande e risposte tutto italiano per gli italiani. Vediamo più nel dettaglio di che cosa si tratta!

Sicuramente gli internauti più esperti non avranno dimenticato l’epoca d’oro di Yahoo! Answers, il noto portale di question&asking che impazzava diversi anni fa tra risposte esilaranti e spiegazioni dettagliate a problemi complessi. Questa piattaforma ormai chiusa era una miniera d’oro per chi voleva chiedere o cercare una risposta e la community italiana era molto nutrita. Oggi sono attive altre piattaforme simili, come Quora, anche se la community italiana non si è sviluppata più di tanto e la lingua circolante è l’inglese per lo più. Ecco perchè il progetto di Domandina.it è davvero interessante. Infatti mira a costruire una community tutta italiana attorno al meccanismo delle domande e risposte.

Domandina.it: la comunità di domande e risposte tutta italiana

Utilizzare questo servizio è assolutamente semplicissimo. Per leggere le domande e risposte poste da altri vi basterà accedere al sito e cercare quello che vi interessa. Invece se volete interagire attivamente con domande e risposte dovresti registrarvi gratuitamente nel portale. A questo punto potrete cominciare a rispondere alle domande poste dagli altri oppure fare le vostre domande. Per porre una domanda dovrete pensare ad un titolo e una descrizione. Siate chiari e cercate di comunicare in modo esatto fin da subito l’argomento al quale siete interessati, così sarà più probabile ottenere una risposta!

La funzione di ricerca è molto utile perché ci permette di trovare rapidamente un argomento o una domanda che ci può interessare. Per esempio cercando “Giappone” troveremo topic come “Curiosità sul Giappone” oppure “Quanto costa un viaggio per due in Giappone”. Potete cercare tantissimi argomenti disparati oppure utilizzare il menù a lato della pagina per selezionare un argomento specifico. Ce ne sono tantissimi: matematica, letteratura, computer, sport, viaggi, eccetera. in questo modo visualizzerete tutte la ultime domande sui vostri argomenti preferiti in modo da rimanere sempre aggiornati. Se apriamo la scheda dedicata a “Computer ed Internet” ad esempio le persone parlano di metaverso, assemblaggio di PC gaming, programmazione e molto altro. Di solito tutte le domande ottengono almeno una risposta, anche se a volte nelle discussioni più accese si arriva anche a 15 o 20 risposte. Una bella community insomma per un sito che è ancora poco conosciuto, ma che meriterebbe più attenzione dal grande pubblico probabilmente.

Regolamento

Ovviamente per convivere insieme nella community è richiesto di rispettare alcune norme di buon costume. Non si potrà quindi utilizzare nomi o avatar diffamatori o offensivi del decoro. Anche le domande dovranno evitare di essere volgari e sconvenienti – questo non significa che non si possono trattare certi temi, ma che va usato un linguaggio appropriato. Vietata anche la promozione di propri prodotti o servizi.

Oltre al buon costume, le domande dovranno essere formulate in modo chiaro. Quindi non si potranno fare domande con un titolo troppo generico come “domanda” o “aiuto”. Il titolo deve sempre descrivere in modo esaustivo l’argomento di cui volere chiedere. Questo favorisce anche chi dovrà poi rispondere: titoli e descrizioni chiare attireranno certamente l’attenzione di persone competenti o interessate.

Se le regole non verranno rispettate – leggete il regolamento con attenzione prima di cominciare ad usare il sito – si incorrerà in una nota disciplinare. Dopo 5 note disciplinari, scatta la sospensione per 24 ore del proprio account. Dopo 25 note disciplinari, l’account viene bannato in modo definitivo.

Direi che ora siete pronti per utilizzare Domandina.it! Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!