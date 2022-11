In questa nuovissima guida vi parleremo delle migliori armi di Call of Duty Warzone 2 da utilizzare nel meta attuale

Call of Duty Warzone 2.0 è finalmente disponibile e tantissimi giocatori hanno già iniziato ad affrontarsi sui suoi nuovi campi da battaglia. Di sicuro chi ha giocato alla vecchia battle royale di Activision ormai saprà bene come affrontare gli scontri a fuoco, ma per prendere familiarità con i nuovi equipaggiamenti è necessario un po’ di tempo. Per velocizzare il processo abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove potrete trovare le dieci migliori armi da utilizzare al momento su Call of Duty Warzone 2.

La top dieci

Allo stato attuale è ancora presto per stabilire un meta preciso su Warzone 2, ma nonostante ciò già da ora è facile capire che alcune armi siano migliori di altre. Per aiutarvi a capire quali sono gli strumenti più efficaci da utilizzare in battaglia abbiamo quindi deciso di stipulare una piccola classifica. Qui di seguito infatti potrete trovare quelle che secondo noi sono le dieci migliori armi del gioco e nei paragrafi successivi vi forniremo maggiori informazioni su ognuna di esse:

M4

Signal 50

Lachmann Sub

Kastov 762

Victus XMR

SP-R 208

Kastov-74U

Raal MG

FSS Hurricane

STB 556

M4 – Warzone 2: le migliori armi del momento

Come di consueto l’M4 rappresenta una scelta estremamente valida anche in questo CoD. Questo versatile fucile d’assalto infatti vanta un rateo di fuoco molto alto, un buon potere d’arresto e soprattutto un’ottima precisione. Inoltre il rinculo dell’M4 è davvero facile da gestire e questo permette anche ai giocatori meno esperti di utilizzarlo nel modo corretto. Grazie a questo comodo fucile non avrete problemi ad affrontare gli avversari che vi attaccheranno dalla medio-lunga distanza e potrete rappresentare una seria minaccia anche per quelli che vi si avvicineranno troppo.

Signal 50 – Warzone 2: le migliori armi del momento

Passiamo ora ai fucili da cecchino con il Signal 50. Quest’arma purtroppo non si contraddistingue per un danno particolarmente elevato e come se non bastasse non è affatto maneggevole, ma per fortuna riesce a compensare questi suoi difetti grazie ad un elevato rateo di fuoco. Con il Signal 50 infatti avrete la possibilità di mandare a segno facilmente un paio di colpi in rapida successione, riuscendo così ad eliminare in fretta gli avversari che gli altri fucili da cecchino non sono in grado di uccidere con un colpo solo.

Lachmann Sub – Warzone 2: le migliori armi del momento

Ora è il momento di parlare di un’altra arma estremamente popolare tra i giocatori di CoD: l’MP5 (Lachmann Sub). Questa smg è sempre stata un punto di riferimento per tutti coloro che amano combattere negli spazi più stretti e ovviamente il suo ruolo non è cambiato in Warzone 2. La Lachmann Sub infatti si contraddistingue per un rateo di fuoco elevatissimo, un danno moderato e un rinculo non troppo alto, tutte caratteristiche che la rendono davvero letale a corto raggio.

Kastov 762 – Warzone 2: le migliori armi del momento

Il Kastov 762 è un fucile d’assalto estremamente potente che vi permetterà di eliminare in pochi secondi anche gli avversari più corazzati. Quest’arma però purtroppo soffre a causa di un rinculo molto alto che la rende difficile da utilizzare, ma fortunatamente è possibile aggirare il problema. Con i giusti accessori infatti il Kastov può diventare una macchina da guerra perfetta per mettere in difficoltà i nemici anche sulla media distanza.

Victus XMR – Warzone 2: le migliori armi del momento

Se avete una buona mira e preferite eliminare gli avversari con un singolo colpo ben assestato, allora il Victus XMR è perfetto per voi. Questo fucile da cecchino possiede il danno su lunga distanza più elevato della sua categoria e con i giusti accessori può diventare ancora più efficace di quanto non sia già. Inoltre è anche estremamente maneggevole, una caratteristica davvero rara da trovare in un’arma così ingombrante. L’unico lato negativo del Victus è il suo bassissimo rateo di fuoco, ma per fortuna se sarete abbastanza precisi non avrete mai bisogno di sparare due volte per abbattere un bersaglio.

SP-R 208 – Warzone 2: le migliori armi del momento

L’SP-R 208 è un fucile da caccia perfetto per chi ama eliminare gli avversari con pochi colpi ben assestati ma non vuole limitarsi a combattere dalla lunga distanza. Quest’arma infatti vanta un danno davvero molto elevato e un rateo di fuoco che supera abbondantemente quello di quasi tutti i fucili da cecchino del gioco. Se siete in grado di mettere a segno qualche colpo alla testa dalla medio-lunga distanza, allora l’SP-R 208 saprà regalarvi tante soddisfazioni.

Kastov-74U – Warzone 2: le migliori armi del momento

Se volete combinare la potenza di un fucile d’assalto alla maneggevolezza di un SMG, allora il Kastov-74U è perfetto per voi. Quest’arma vanta un danno elevatissimo, un rateo di fuoco molto alto e un rinculo medio, e di conseguenza entra di diritto tra le migliori armi del gioco. Inoltre utilizzando i giusti accessori potrete mitigare ancora di più il suo rinculo, rendendola così adatta anche agli scontri sulla media distanza.

Raal MG – Warzone 2: le migliori armi del momento

Tra tutte le LMG di Warzone 2, il Raal MG è certamente la più devastante. Questa macchina da guerra è capace di infliggere fino a 50 danni con un singolo colpo al petto e di conseguenza dalla giusta distanza avrete bisogno solamente di cinque colpi ben assestati per eliminare un bersaglio corazzato. Come se non bastasse poi quest’arma vanta anche un buon rateo di fuoco e un’elevata precisione che vi consentiranno di utilizzarla al meglio in ogni situazione. Ovviamente possiede tutti i classici difetti delle LMG, come esempio la scarsa maneggevolezza e un lungo tempo di mira, ma se saprete posizionarvi correttamente sarete in grado di mettere in difficoltà intere squadre anche da soli.

FSS Hurricane – Warzone 2: le migliori armi del momento

All’apparenza l’FSS Hurricane potrebbe sembrare poco potente rispetto alle altre SMG ma in realtà attualmente è una delle migliori armi di Warzone 2. Questa mitraglietta riesce a compensare il suo elevato time to kill grazie ad una precisione estrema che sarà in grado di offrirvi un serio vantaggio in numerose situazioni. Con i giusti accessori infatti sarete in grado di trasformare quest’arma in un precisissimo laser che risulterà molto efficace anche sulla media distanza.

STB 556 – Warzone 2: le migliori armi del momento

Concludiamo infine la nostra lista con l’STB 556 (AUG), un fucile d’assalto veramente eccezionale. Quest’arma si contraddistingue grazie ad un danno molto elevato, un buon rateo di fuoco e un rinculo quasi inesistente. Queste caratteristiche rendono l’AUG una letale macchina da guerra adatta ad ogni situazione che può essere resa ancora più efficace grazie al giusto set di accessori.

Arsenale pronto

