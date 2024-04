Sassuolo-Udinese: dove vedere la partita?

Uno strano Lunedì quello di Aprile. Insieme al primo del mese si apre anche la seconda parte della giornata di Serie A: ecco allora dove vedere Sassuolo-Udinese

I diritti televisivi sono diventati parte integrante del mondo del calcio, che conta ormai un mutamento continuo. Il primo segnale di questo cambiamento lo si nota con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima ne vanti la piena esclusività. Ciò rappresenta senza dubbio un punto a favore per le società che godono degli introiti, ma dall’altra parte segnala un lato negativo per tifosi e utenti, costretti a loro volta a ricercare numerose informazioni in merito alle partite in programma. Ecco che l’articolo in questione può risultare utile, spiegando dove vedere Sassuolo-Udinese e chi saranno verosimilmente i protagonisti.

La giornata 30 porterà due squadre diverse ad affrontarsi, nonostante un rendimento altalenante e interrogativi simili.

Dove vedere Sassuolo-Udinese: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Penultimo a quota 23 punti, il Sassuolo sta vivendo un autentico incubo. I neroverdi, unici a sconfiggere l’Inter in campionato, sono ad un passo dalla Serie B e questo fa riflettere sulla maturità dei tanti giocatori. A quota 27 punti, l’Udinese occupa il 14esimo posto, non così tanto distante dalla zona calda, nonostante sia una cosa a cui il club si è abituato. Scopriamo quindi dove poter vedere Sassuolo-Udinese, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, si è ritagliata il suo spazio all’interno della sfera calcistica. Infatti allo stato attuale soltanto DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende poi alle sfide della Serie B e si concentra sugli incontri di PFC e UFC. L’abbonamento mensile dà modo di valutare due opzioni: il pacchetto standard con un costo di 30,99 € e il pacchetto plus con un costo di 45,99 €, con il quale si può usare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Occorreranno così poche operazioni, cliccando sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta dei servizi è del tutto differente. Per la Serie A vengono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può vantare l’intera calendarizzazione. A ciò si aggiungono i match delle squadre estere e gli appuntamenti di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, quali Tennis, NBA, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento presenta un costo di 14,99 € mensili, basterà dunque soltanto cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Archiviata la discussione inerente alle piattaforme, è ora di passare all’argomento principale: Sassuolo-Udinese sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Lunedì 1 Aprile, alle ore 15:00, terreno di gioco il MAPEI Stadium di Reggio Emilia. Si ricorda quanto sia importante avere una VPN durante la propria navigazione su internet.

Mancano pochissime ore, gustatevi la partita seduti comodamente sul divano accendendo la televisione o, in alternativa, utilizzando un dispositivo.

Sassuolo-Udinese, probabili formazioni

I neroverdi si ritrovano a rischio retrocessione, i friulani vivono (come sempre) nella classica zona grigia.

Di seguito le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Viti, Ferrari, Doig; Racic, Boloca; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Nehuén Pérez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Thauvin; Lucca.

Una delle due potrà vincere o regnerà l’equilibrio? Diteci la vostra. Intanto continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news del mondo social e web.