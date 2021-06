Scopriamo quali sono I migliori Bulk Image Downloaders che dovresti provare per scaricare immagini da internet in maniera veloce e sicura

L’uso di strumenti per il download di foto in blocco è diventato estremamente popolare negli ultimi anni. Il crescente utilizzo di Internet ha reso necessario il download di immagini, video, file audio e file di dati dal mondo digitale.

Diventa possibile scaricare tutti i contenuti di un sito Web in una volta sola utilizzando un software per il download di immagini in blocco. Di seguito vengono discusse le attuali soluzioni software per il download di immagini in blocco, alcune delle quali sono basate su keygen e alcune sono strumenti online gratuiti che dovresti davvero provare.

I migliori 5 Bulk Image Downloaders

Di seguito è riportato l’elenco del downloader di immagini in blocco più validi sul mercato.

1. Web Bulk Image Downloader

Tipo di strumento: applicazione software

Web Bulk Image Downloader ha le seguenti caratteristiche:

Download di immagini da siti Web utilizzando la scansione automatica

Identifica le immagini calde dalla rete utilizzando tecniche di mining intelligenti

Download a una velocità incredibile

La possibilità di memorizzare le immagini in una cartella diversa per ogni pagina di un documento

È possibile visualizzare le miniature in tempo reale

Consente ad altri di condividere facilmente le attività con te

2. Multi Image Downloader

Tipo di strumento: applicazione software

Multi Image Downloader ha le seguenti caratteristiche:

I download di più immagini dai siti Web sono facili da usare

Scarica più immagini di Google gratuitamente e gratuitamente

Mantiene il formato originale delle immagini scaricate

La cartella predefinita viene utilizzata per salvare i file

Escludendo questa opzione, si risparmia molto tempo non scaricando le immagini una dopo l’altra

3. Google Image Downloader

Tipo di strumento: Estensione Chrome

Google Image Downloader ha le seguenti caratteristiche:

Le immagini in blocco possono essere scaricate tutte in una volta con un clic

Un’interfaccia user-friendly

L’installazione non è necessaria; il funzionamento online è possibile

Le immagini vengono salvate in base agli indirizzi dei siti Web nelle cartelle

L’immagine è conservata nella sua qualità originale

Ti tiene lontano da contenuti impropri con il filtraggio avanzato advanced

4. ImgDownloader

Tipo di strumento: applicazione basata sul Web

ImgDownloader ha le seguenti caratteristiche:

È possibile eseguire la scansione di qualsiasi sito Web e scaricare tutte le immagini

Scarica grandi quantità di immagini con la ricerca di immagini di Google.

Scarica foto e video di Instagram senza problemi.

Tutte le immagini di Pinterest possono essere scaricate con un clic.

Non ci sono costi nascosti. Non c’è bisogno di un account. Questo servizio online è gratuito.

Non memorizzano le tue immagini o quelle di terzi. I download di immagini in blocco sono disponibili

direttamente.

Non devi fare nulla manualmente. Automatizzato e facile da usare.

5. Neo Downloader

Tipo di strumento: applicazione software

Neo Downloader ha le seguenti caratteristiche:

Adatto ai principianti

Ti consente di scaricare immagini, audio, video e qualsiasi altro tipo di file in base alle tue preferenze

Fornisce download facili da qualsiasi sito Web, inclusi quelli protetti da password e protetti da TGP

Filtra tutti i dati indesiderati con funzionalità avanzate

Supporta archivi rar e zip

Conclusioni sui migliori Bulk Image Downloaders

I downloader di immagini di massa portatili offrono molti vantaggi. Il processo di download delle immagini da uno o più siti può richiedere molto tempo. È estremamente facile e veloce scaricare numerose immagini da un sito Web, tutte in una volta, automaticamente, con l’aiuto degli strumenti di Firefox per il download di massa. Inoltre, la qualità dell’immagine non sarebbe compromessa con il download. Gli utenti possono salvare le immagini in cartelle specifiche, in base alle loro istruzioni.

La domanda è: esistono alternative ai downloader di immagini in blocco? In altre parole, il download di file in blocco non dovrebbe essere un’opzione a meno che non si preveda di scaricare ogni singolo file o immagine contemporaneamente. Resta il fatto, tuttavia, che per i professionisti il ​​download di massa è sempre una decisione saggia. Risparmi molto tempo e fatica usandolo. Al giorno d’oggi ci sono anche opzioni per downloader di immagini in blocco che supportano file zip e rar. Inoltre, le immagini possono essere salvate in formati compressi per risparmiare spazio su disco.

Pertanto, è sempre consigliabile utilizzare un downloader di immagini in blocco quando si hanno immagini in blocco.