Lecce-Roma: dove vedere la partita?

Una Pasquetta lunga e intensa, fatta di numerose partite. Si passa a Lecce-Roma: ma dove vedere la partita? Andiamo a scoprirlo con questo articolo

I diritti tv sono divenuti un punto fermo per il mondo del calcio, tenendo anche conto dei repentini – e concreti – cambiamenti. Il primo segnale di questo mutamento lo si evidenzia con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Se ciò rappresenta senza dubbio un punto a favore per le società che godono degli introiti, dall’altra parte segnala un lato negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano a cercare molte informazioni in merito alle partite previste. Da qui l’articolo in questione assume un valore importante, poiché spiega dove vedere Lecce-Roma e chi potrebbe giocare dal primo minuto.

La giornata 30 vedrà così due squadre che vivono situazioni diverse, visto che i salentini puntano alla salvezza e i romani al quarto posto.

Dove vedere Lecce-Roma: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al tredicesimo posto con 28 punti, il Lecce sta provando a respirare per allontanarsi totalmente dalla zona retrocessione, nonostante la sua situazione in classifica non sia proprio positiva. In quinta posizione con 51 punti, la Roma di De Rossi sta viaggiando forti e non vuole assolutamente fermarsi, dato che punta al 4 posto. Scopriamo allora dove poter vedere Lecce-Roma, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, si è ritagliata un importante spazio all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti solo DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende poi alle partite di Serie B e si concentra sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di valutare due opzioni: il pacchetto standard con un costo di 30,99 € e il pacchetto plus con un costo di 45,99 €, con cui si può utilizzare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Basteranno pochi semplici passaggi, cliccando sul link diretto che richiama il sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta dei servizi si mostra del tutto diversa. Per la Serie A vengono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può contare l’intero calendario. A ciò si aggiungono i match delle squadre estere e gli impegni di stampo europeo, come Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, ovvero Tennis, NBA, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento presenta un costo di 14,99 € al mese, occorrerà così semplicemente cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Archiviata la questione piattaforme, siamo arrivati allo snodo principale: Lecce-Roma sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Lunedì 1 Aprile, alle ore 18:00, terreno di gioco lo Stadio Via del Mare di Lecce. Ricordiamo di utilizzare una VPN per proteggersi dai pericoli di internet.

Lecce-Roma, probabili formazioni

Da un lato il club salentino e l’obiettivo permanenza in Serie A, dall’altro la compagine romana e il progetto Champions.

Ecco le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Dorgu.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Aouar; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Vincerà il pronostico o ci sarà qualche sorpresa? Esprimete la vostra opinione.