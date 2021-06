I video dei videogiochi hanno sempre dominato YouTube sin dal suo inizio. Man mano che YouTube guadagnava popolarità, i creatori di contenuti iniziarono a sperimentare diversi tipi di editor di video per videogiochi

Oggi abbiamo video di recensioni di giochi, video di notizie sui giochi, contenuti di analisi di giochi, video in streaming live, video esplicativi che parlano di una serie di giochi e molti altri video di questo genere.

Se sei un giocatore, è probabile che a un certo punto avresti pensato di creare i tuoi contenuti video. Fortunatamente per te, in questi giorni creare video di gioco è più facile che in passato.

I migliori editor di video per videogiochi

Ecco alcuni strumenti video che ti aiuteranno a perfezionare i tuoi video di gioco e a presentarli in una forma che abbia gli spettatori agganciati ai tuoi contenuti.

Hitfilm Express

Hitfilm Express è un potente strumento di editing video che ti consente di impilare un numero infinito di file audio e video l’uno sull’altro. Poiché lo strumento funge sia da editor che da compositore, puoi utilizzarlo per una serie di funzionalità VFX che daranno ai tuoi video di gioco un tocco professionale. Hitman Express ha funzionalità avanzate di keyframing. Puoi usarli per creare fotogrammi chiave, regolare l’interpolazione speciale e temporale in base al grafico del valore.

Le funzionalità di tracciamento del movimento di Hitfilm Express sono superiori agli standard del settore e consentono di ottenere un tracciamento a punto singolo e doppio ad alta precisione. Gli effetti speciali di Hitfilm Express includono effetti 3D, bagliori di luce, preimpostazioni di qualità del colore, effetti di scuotimento e molte altre funzionalità che saranno utili ai giocatori. Testi 3D, illuminazione e immagini taglienti sono alcune altre caratteristiche di questo strumento.

Un altro grande vantaggio di Hitfilm Express è la sua interfaccia utente personalizzabile. Qui puoi scambiare elementi dell’interfaccia utente, modificare le scorciatoie da tastiera e visualizzare parti dei tuoi video compositi senza importare l’intero video. Puoi importare più clip video in una sequenza senza dover riavviare la coda alla chiusura dell’app. Ciò è particolarmente utile per i giocatori professionisti che necessitano di effetti video avanzati e non possono permettersi di rallentare il sistema. Con Hitfilm Express, anche se la tua app si blocca, il progetto verrà ripristinato automaticamente e potrai riprenderlo dalla tua ultima possibilità.

InVideo

Non tutti i videogiocatori sono professionisti dell’editing video esperti in strumenti avanzati. Poiché la popolarità dei video di gioco continua a crescere esponenzialmente, molti giocatori cercano strumenti intuitivi che consentano loro di creare un video in pochi minuti. InVideo è la scelta perfetta per questi giocatori. Esistono oltre 5000 modelli di video e puoi fare una scelta a seconda del tipo di video di gioco che desideri creare.

Se desideri migliorare l’aspetto visivo del tuo video di gioco, l’integrazione integrata di Storyblocks e Shutterstock di InVideo ti offrirà contenuti premium da aggiungere al tuo video. InVideo ti dà anche accesso a una libreria di musica royalty-free. La scelta appropriata della musica di sottofondo migliorerà l’effetto drammatico del tuo video e farà incollare lo spettatore allo schermo per più contenuti.

Poiché InVideo è uno strumento di editing online, puoi usarlo su qualsiasi desktop o dispositivo mobile senza doversi preoccupare del processore, della RAM e della memoria. InVideo è uno strumento dinamico e le persone che non desiderano creare un video di gioco da un modello possono scegliere un modello vuoto per creare il video da zero.

Shotcut

Uno strumento di editing video relativamente più semplice, Shotcut è la scelta perfetta per le persone che utilizzano PC di fascia bassa per l’editing di video di gioco. Shotcut è uno strumento open source che ti consente di creare video gratuitamente e non ha una filigrana. Consente il ridimensionamento dell’anteprima a bassa risoluzione per aiutare a migliorare le prestazioni dello strumento su dispositivi a bassa RAM.

Shotcut vanta un filtro lanciatore audio, supporta una serie di transizioni ed effetti video. Lo strumento è ideale per filmati video di gioco acquisiti in SDI, webcam, streaming IP o HDMI. Per gli editor principianti, l’interfaccia di Shotcut è comoda da usare poiché la funzione di trascinamento della selezione garantisce la comoda aggiunta di risorse. Inoltre. Shotcut ha diversi tutorial video che puoi guardare per padroneggiare lo strumento.

Kdenlive

Se ti piace aggiungere effetti complessi ai tuoi video di gioco, allora Kdenlive è la scelta perfetta. Lo strumento ha una funzione di clip proxy che crea copie dei video di gioco originali con una qualità inferiore. Questo file proxy ha un codec più semplice e questo richiede requisiti di calcolo inferiori. Rispetto ai video codificati nel formato H.264 convenzionale, tali file proxy comportano un carico minore sulla CPU.

Ciò accelera l’editing, semplifica il processo di lavoro su filmati 4K e offre una riproduzione senza interruzioni. Kdenlive è disponibile gratuitamente sia nei sistemi operativi Mac che Windows. L’USP di questo strumento è il suo editing multitraccia e il supporto illimitato di video e tracce in modalità batch.

Kdenlive ha una vasta gamma di schermate blu, rotazione, mascheramento, distorsione e altri effetti video che saranno utili nei tuoi video di gioco. L’interfaccia utente di questo strumento è modulare e puoi rimappare le scorciatoie da tastiera per creare video in un batter d’occhio.

Olive

Olive è uno dei rari strumenti di editing video semplice da usare, ma abbastanza potente per l’editing complesso. Con questo strumento, tagliare, ritagliare e unire i pezzi del video è un compito semplice. La parte migliore dello strumento Olive sono le sue prestazioni. Anche quando provi a modificare filmati 4K su un desktop di fascia media, è improbabile che l’applicazione si blocchi.

La specialità di Olive sono le animazioni della curva di Bezier. Lo strumento supporta l’accelerazione hardware e le clip proxy. A differenza dei costosi strumenti di modifica, Olive non ha un limite rigido alla risoluzione di esportazione. Inoltre, l’anteprima della GPU ha effetti GLSL che la rendono una scelta preferita per l’editing di video di gioco.

I migliori editor di video per videogiochi, ora inizia le riprese!

Gli strumenti di editing video di cui sopra illustrano chiaramente che non mancano le opzioni per i video di gioco. Mentre le aspettative di editing sono più elevate nel caso di un video di gioco, con gli strumenti di cui sopra, puoi ottenere risultati di qualità da studio dal tuo PC di casa. Tutto quello che devi fare è adottare un approccio graduale alla pianificazione video e identificare uno strumento che soddisfi le tue esigenze di editing. Mentre crei video e guadagni rispetto nel mondo dei video di gioco, ti auguro un viaggio pieno di divertimento.