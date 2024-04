Cagliari-Verona: dove vedere la partita?

La Pasquetta si riempie di gare accese e vivaci. Tra gli scontri diretti c’è Cagliari-Verona: ma dove vedere la partita? Scopriamolo in questo articolo

I diritti tv sono diventati ormai parte del mondo del calcio, che conta un mutamento continuo. Il primo segnale di questo cambiamento lo si vede con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a poterne vantare la piena esclusività. Questo rappresenta senza dubbio un punto a favore per le società che godono degli introiti, d’altro canto però risulta essere un aspetto negativo per tifosi e utenti, costretti a loro volta a ricercare molte informazioni in merito alle partite in programma. Per questo l’articolo racchiude uno scopo preciso: spiegare dove vedere Cagliari-Verona e quali sono le possibili scelte dei due tecnici.

La giornata 30 metterà così a confronto due squadre che hanno le stesse paure, tra ottica salvezza e rischio retrocessione.

Dove vedere Cagliari-Verona: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Al sedicesimo posto con 26 punti, il Cagliari attualmente sarebbe salvo per una manciata di briciole, ma manca ancora troppo tempo. In quindicesima posizione compare l’Hellas Verona con i medesimi punti e le stesse preoccupazioni. Ancora diverse partite per ritenersi soddisfatti e salvi. Un autentico scontro diretto per cercare di fuggire e risalire. Scopriamo allora dove poter vedere Cagliari-Verona, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, ha guadagnato il suo posto all’interno del mondo del calcio. Infatti allo stato attuale solamente DAZN riesce a garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende poi ai match della Serie B e si concentra sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà l’occasione di valutare due alternative: il pacchetto standard con un costo di 30,99 € e il pacchetto plus con un costo di 45,99 €, con cui si può usare l’applicazione da due dispositivi i simultanea. Saranno allora necessari pochi passaggi, cliccando sul link diretto che rimanda al sito.

Passando alla dinamica Sky, la carta dei servizi è completamente differente. Per la Serie A vengono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può contare l’intero palinsesto. A ciò si aggiungono i match dei club esteri e gli impegni di natura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, come Tennis, NBA, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento mensile presenta un costo di 14,99 €, basterà dunque soltanto cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Archiviata la discussione, si passa a quella che sembra essere la risposta tanto attesa: Cagliari-Verona sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo oggi, Lunedì 1 Aprile, alle ore 15:00, teatro dell’incontro l’Unipol Domus di Cagliari. Si ricorda – ancora una volta – quanto sia importante l’utilizzo di una VPN mentre si navigare su internet.

Cagliari-Verona, probabili formazioni

I sardi di Ranieri contro gli scaligeri di Baroni, squadre con identità diverse ma con le stesse necessità.

Ecco le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Nandez, Wieteska, Dossena, Augello; Makoumbou, Deiola; Luvumbo, Gaetano, Jankto; Lapadula.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Mitrovic, Folorunsho, Lazovic; Noslin.

Una delle due potrà prendersi i tre punti? Esprimete la vostra opinione. Per rimanere sempre aggiornati sulle news del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it.