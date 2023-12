Arriva anche in Italia il nuovo social network che prende il nome di Threads, un’app lanciata questo luglio 2023 e da poco disponibile anche nel nostro paese, ma cos’è e come funziona Threads? Scopriamolo insieme in questa guida sulle sue funzionalità e cosa cambia rispetto agli altri social

Arriva in Italia Threads, la nuova app lanciata sul mercato dei social network da Meta come un’alternativa a Twitter. Questa nuova app è arrivata nel mondo del web già a luglio 2023 e ha ottenuto 100 milioni di iscritti nei primissimi giorni dalla sua pubblicazione, superando perfino ChatGPT. C’è chi pensa che Threads sostituirà Twitter, chi invece pensa che passata la curiosità iniziale, la gente tornerà su Twitter. In attesa di scoprire come andrà avanti la nuova app, scopriamo insieme cos’è e come funziona.

Cos’è Threads? | Threads: cos’è e come funziona

Innanzitutto capiamo un attimo cos’è Threads. In parole povere, Threads è l’alternativa di Twitter. Secondo le parole di Mark Zuckerberg, quest’app sarebbe Instagram ma con le parole al posto delle immagini. L’idea dello sviluppo di quest’app è nata subito dopo l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk. Le nuove normative, infatti, hanno scatenato un gran malcontento negli utenti che si erano iscritti all’app ancor prima che diventasse X. Gli sviluppatori di Meta hanno ben pensato di riempire il vuoto che si era creato sviluppando per l’appunto Threads, la versione Meta di Twitter. Lo sviluppo dell’app è iniziato a gennaio 2023 con il nome in codice P93 (Project 93) e 6 mesi dopo hanno svelato che era già utilizzata da alcuni personaggi famosi. Lo sviluppatore Alessandro Paluzzi twitta che l’app è stata resa disponibile su Google Playstore verso fine giugno, per poi rimuoverla poche ore dopo e ripubblicandola ufficialmente il 5 luglio 2023.

Ora, perché utilizzare Threads? Quali sono i suoi vantaggi? In parole povere, Threads permette di scrivere i propri pensieri in maniera ordinata e coerente. Ma soprattutto, possiamo farlo in maniera creativa, creando appunto dei threads (dei filoni) su argomenti specifici che ci stanno a cuore. Paragonando Threads a Twitter, questa nuova app è più interattiva e personale, permettendo infatti di condividere testi e immagini. Inoltre, con questi threads possiamo entrare in contatto con persone che seguono la nostra stessa linea di pensiero, permettendoci così di parlare anche con personaggi famosi che la pensano come noi, questo grazie al collegamento a Instagram e alle persone che seguiamo. Un altro vantaggio è la compatibilità con Activity Pub, un protocollo che segue Threads, così come molte altre app come WordPress, Mastodon e a breve anche Tumblr, creando più interconnessione tra le varie app. Potremo interagire con gli utenti Threads senza avere un account sull’app.

Come funziona | Threads: cos’è e come funziona

Con Threads è possibile pubblicare post con massimo 500 caratteri. Ai post si possono allegare link, foto e video della durata massima di 5 minuti. Inoltre Threads offre anche la possibilità di condividere il nuovo post nelle storie di Instagram. Un’altra funzionalità molto interessante è che possiamo scegliere di nascondere alcune parole delle risposte ai nostri post. Infine, proprio come per tutte le app Meta, possiamo decidere di smettere di seguire, bloccare e segnalare. Se decidiamo di bloccare un utente su Thread, automaticamente bloccheremo lo stesso utente anche su Instagram. Ora andiamo a vedere come funziona step by step.

Come usare l’app | Threads: cos’è e come funziona

Per creare un account Threads basta il proprio account Instagram e il proprio numero di telefono. La prima cosa da fare, per essere più rapidi, è cliccare sul riquadro Continua con Instagram ed effettuare il login con le proprie credenziali. Nella nuova schermata che compare, selezionare Autorizza e crea profilo.

Nella scheda Profilo possiamo personalizzare il nostro profilo Threads. Il nome utente rimane lo stesso dell’account Instagram, ma possiamo aggiungere una biografia e un link. Per velocizzare le cose, cliccate su Importa da Instagram, Threads precompilerà automaticamente la bio e il link dell’account Instagram. Ora premete Avanti per proseguire.

La prossima sezione riguarda la Privacy, potete scegliere se rendere il profilo pubblico o privato. Di default il profilo è impostato su pubblico e chiunque, sia dentro che fuori Threads, può vedere, commentare e condividere i vostri post. Se invece impostate il profilo come privato, solo i vostri followers potranno interagire con voi.

A questo punto Threads vi permette di seguire tutti gli account che già seguite su Instagram. Potete cliccare su Segui tutti se volete seguire tutti i vostri amici, altrimenti potete seguire quelli che desiderate cliccando su Segui accanto agli account che vi appariranno. Se invece non volete seguire nessuno, cliccate direttamente sulla freccia in alto a destra.

L’ultimo step è un semplice riepilogo delle condizioni d’uso di Threads. Se scegliete il profilo pubblico, potranno interagire con voi anche persone iscritte ad altre app di Meta. L’app specifica inoltre che le versioni future supporteranno il fediverso, ovvero il nuovo tipo di social media network che consente alle persone di seguirsi a vicenda e di interagire tra di loro su diverse app del Metaverso, creando un’interconnessione tra le app. Per completare l’iscrizione, basta premere su Iscriviti a Threads.

Una volta completata l’iscrizione, avete a disposizione 5 tab della schermata principale:

home: come per ogni app, nella sezione home trovate semplicemente i post degli account che seguite. Potete mettere mi piace, commentare e condividere su un’altra app, nelle storie o inoltrarlo.

come per ogni app, nella sezione home trovate semplicemente i post degli account che seguite. Potete mettere mi piace, commentare e condividere su un’altra app, nelle storie o inoltrarlo. scrivi: in questa sezione potete scrivere un nuovo thread, potete anche aggiungere una foto o un video della durata massima di 5 minuti.

in questa sezione potete scrivere un nuovo thread, potete anche aggiungere una foto o un video della durata massima di 5 minuti. cerca: con questo tab potete cercare nuovi utenti da seguire. L’app vi consiglierà gli account da seguire che potrebbero interessarvi in base ai vostri interessi.

con questo tab potete cercare nuovi utenti da seguire. L’app vi consiglierà gli account da seguire che potrebbero interessarvi in base ai vostri interessi. profilo: la sezione dedicata al profilo dell’utente. Da qui potete passare su Instagram, cambiare le impostazioni della privacy e le impostazioni generali.

la sezione dedicata al profilo dell’utente. Da qui potete passare su Instagram, cambiare le impostazioni della privacy e le impostazioni generali. attività: con questa sezione potete vedere tutte le attività, tra Tutto, Rispose, Verificati e Menzioni.

Un esempio pratico di utilizzo è quello di unire tutti gli utenti sotto un thread che va di moda oggi o che andrà di moda in futuro. Tutti gli utenti possono unirsi sotto un post per parlare di vari argomenti, come ad esempio preferire la montagna al mare, parlare di videogiochi, di cinema, di politica e tanto altro. Un tema di attualità protagonista su Threads al momento è il cambiamento climatico e le conseguenze che potremmo dover affrontare in futuro.

Arriviamo al punto

Alla fine della fiera, Threads è una risposta al cambiamento di Twitter. Come abbiamo già detto, il cambio di gestione di Twitter non è piaciuto e Threads è la risposta di Meta a questo evento, restituendo agli ex utenti di Twitter tutte le necessità di cui avevano bisogno. Ora, durerà quest’app? La risposta è: molto probabilmente sì. Il motivo è legato alla simbiosi tra Threads e Instagram. In parole povere, una volta che vi siete registrati su Threads, se deciderete di cancellare l’account, automaticamente cancellerete anche quello di Instagram. Non conviene a nessuno, inoltre l’app piace, soprattutto ai giovani, perché permette di creare proprio una community e di far conoscere persone con gli stessi gusti, ma piace anche alle persone più anziane. Insomma, in un modo o nell’altro, ora abbiamo un nuovo social network. Benvenuto, Threads!

Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altre news e guide dal mondo del web. Voi che farete? Scaricherete Threads? Fatecelo sapere nei commenti!