Bentornati in questo nuovo episodio di Aperit-Hero, la rubrica dove parliamo delle vicende dei più grandi eroi al servizio dei più deboli, che siano salvatori di una città, del mondo o dell’universo, ma stavolta parliamo di un eroe che ha compiuto un’impresa ancora più grande, ovvero salvare il multiverso, infatti in questo Aperit-Hero Savior parliamo di Loki!

Nell’episodio precedente di Aperit-Hero abbiamo parlato di Thor, l’Avenger più forte, analizzando nel dettaglio il personaggio e cosa lo rende il più forte dell’universo Marvel. Oggi parleremo invece del suo amato fratello Loki, personaggio decennale interpretato da Tom Hiddleston, uno dei migliori attori dei nostri tempi. In questo episodio analizzeremo il percorso che ha affrontato, le sue avventure, ma soprattutto la sua evoluzione.

Un diritto di nascita | Aperit-Hero Savior: Loki, il Salvatore del Multiverso

Loki ha sempre avuto sfortuna nella sua vita, sin dai suoi primi anni è stato discriminato dagli Asgardiani a causa della sua natura, ma questo Loki non l’ha mai saputo finché Odino non gli ha rivelato la verità. Prima di questo evento, Loki era un fratello amorevole nei confronti di Thor, nonostante tutti gli scherzi e dispetti che gli ha fatto, come quello di tramutarsi in un serpente e pugnalarlo poco dopo. Nella cultura norrena, e considerando anche la potenza delle divinità, questo non ha mai portato al rischio di uccidere Thor, Loki ha sempre amato suo fratello, semplicemente si divertiva a infastidirlo. Tutto cambiò quando, una volta accompagnato Thor a Jotunheim e affrontato i Giganti di Ghiaccio, entrato in contatto con uno di loro ha scoperto la sua vera natura, confermata da Odino poco dopo.

Questa rivelazione ha cambiato drasticamente il destino del Dio dell’Inganno, scatenando in lui un dolore talmente immenso e una rabbia così intensa da perdere il controllo. Ciò ha portato prima Loki a voler uccidere tutta la razza dei Giganti di Ghiaccio, ripugnando così la sua natura, incolpando loro sia per l’abbandono da parte di Laufey, sia per la vita che ha vissuto all’ombra di Thor, mentre gli Asgardiani avevano paura di lui. Dopo aver fallito nello sterminare i Giganti di Ghiaccio grazie all’intervento di Thor, Loki riesce a sfuggire. La sua fuga si ricollega poi a The Avengers, dove Loki continua a sfogare la sua rabbia cercando di reclamare il suo trono su un regno, scegliendo così quello della Terra. Tentativo fallito a sua volta, il che lo porta infine all’arresto da parte di Thor ad Asgard.

La morte di Frigga | Aperit-Hero Savior: Loki, il Salvatore del Multiverso

Una volta giunto ad Asgard e rinchiuso nei sotterranei come pena dei suoi crimini, Loki ha continuato a sfogare la propria rabbia contro Odino e Thor. Tuttavia, c’era una sola persona in grado di placare la mente del Dio, ovvero Frigga, colei che lo aveva amato come se fosse realmente suo figlio. Frigga visitava spesso Loki, facendo in modo che lui potesse intrattenersi con dei libri, mangiando dei buoni pasti, insomma, gli dava tutti i benefici di cui aveva bisogno. Questo, però, non era abbastanza per eliminare il suo dolore, motivo per cui Loki, durante l’attacco dell’esercito degli elfi oscuri di Malekith, ha commesso il più grande errore della sua vita: ha involontariamente condotto il primo ufficiale di Malekith, con l’aether (il potere della gemma rossa) all’interno del proprio corpo, a uccidere Frigga.

Da questo punto, Loki subisce un altro cambiamento: si allea con Thor per vendicare la morte della loro madre. Ancora una volta, seppure nello spirito del Dio dell’Inganno ci sia ancora un immenso dolore, i due fratelli sono uniti contro un nemico comune. Grazie a Loki, Thor riesce a sconfiggere il primo ufficiale di Malekith, tuttavia perdendo la vita in battaglia (apparentemente). Alla fine di Thor The Dark World, infatti, Loki è riuscito a impadronirsi del trono di Asgard, ingannando Thor senza destare sospetti. Mentre Thor torna sulla Terra, Loki continua a regnare, mentre Odino si è isolato da tutti per elaborare la morte della moglie.

L’importanza di Thor nella sua vita | Aperit-Hero Savior: Loki, il Salvatore del Multiverso

Ci teniamo a ribadire questo concetto: Loki non ha MAI odiato suo fratello Thor. Per quanto i due abbiano combattuto uno contro l’altro, spesso anche senza risparmi di colpi e sangue, Loki ha sempre amato Thor come suo fratello ed è sempre stato la persona più importante nella sua vita, così come Loki lo era per Thor. I due sono due facce della stessa medaglia, uno non può vivere senza l’altro, specialmente perché Thor ha sempre amato e protetto Loki, anche se a volte l’ha ignorato per la sua testardaggine. Ma Loki ha sempre visto suo fratello come una figura d’ispirazione, un angolo in cui nascondersi quando le cose andavano male, affidandosi sempre a lui per distrarsi, ridere e scherzare.

Ecco perché, alla fine della sua vita, Loki si è sacrificato per salvare suo fratello. Quando Loki distrae Thanos per farlo allontanare da Thor, sapeva cosa stava facendo, a cosa stava andando incontro. Nessuno aveva scampo, Thanos era troppo potente e i due norreni erano stati presi alla sprovvista. L’unico modo per far sì che Thor sopravvivesse a Thanos era sacrificarsi per lui. Loki sapeva che sarebbe morto e l’aveva accettato, sia per dimostrare quanto amasse suo fratello, sia per rimediare a tutti gli errori che aveva commesso nei suoi confronti. Con il suo ultimo atto, Loki ottiene la sua redenzione.

The sun will shine on us again | Aperit-Hero Savior: Loki, il Salvatore del Multiverso

La storia, però, non è finita qui. Anzi, nella serie tv a lui dedicata, la storia di Loki cambia. La TVA rappresenta per Loki un punto di svolta nella sua storia, rendendolo ben diverso (ma neanche tanto) dal Loki che abbiamo visto nei primi film Marvel. Quello che affronta Loki alla TVA è un nuovo sentiero, un evento che cambierà completamente le sorti del personaggio, rendendolo molto di più di un semplice Dio dell’Inganno. Scoprendo cosa gli sarebbe dovuto succedere nel suo futuro, dei momenti che ha passato con sua madre Frigga e con Thor, Loki finalmente apre gli occhi e progressivamente inizia a seguire la strada da eroe che aveva intrapreso suo fratello dopo il suo bandimento. L’agente Mobius diventa una figura fondamentale per il cambiamento di Loki, colui che lo corregge, lo segue e gli indica la strada giusta da seguire per far sì che diventi qualcosa di più di quello che si limitava a essere.

Con la seconda stagione della sua serie tv, infatti, vediamo quello che è la vera essenza di Loki. Lavorando con Mobius e per la TVA, Loki inizia a capire anche cosa sia giusto fare per il bene di tutti, realizza gli errori che ha commesso, scopre chi è davvero, di cosa ha paura, le sue debolezze, tutto un percorso evolutivo che lo porta a diventare il Dio delle Storie. Loki cerca di sistemare gli errori che ha commesso la sua controparte femminile Sylvie, uccidendo Kang e scatenando il caos nel multiverso. Loki affronta sé stesso per far sì che l’intera esistenza non finisca, trascorrendo secoli a studiare per evitare che il multiverso collassi su sé stesso e salvare miliardi di vite. Loki compie il sacrificio più grande prendendo il posto di Kang, così che tutti i suoi amici, Mobius, Sylvie, Ouroboros, ma soprattutto Thor, vivano la loro vita e che ogni universo si salvi. Loki compie un sacrificio più grande di quello di Tony Stark, rendendolo il più grande eroe dell’MCU.

La fine di un capitolo e l’inizio di un nuovo | Aperit-Hero Savior: Loki, il Salvatore del Multiverso

Questa sembra essere la fine della storia del personaggio di Loki, ma è davvero così? Ciò che sappiamo sul futuro dell’MCU è che arriveremo a Avengers Kang Dynasty e Avengers Secret Wars, dove il multiverso è al centro di tutto. Loki ha preso il posto di Colui che Rimane, diventando in effetti il re del multiverso, un ruolo che sicuramente lo terrà molto impegnato. Ma è davvero la fine della sua storia? La risposta sembra ovvia: Loki sarà centrale per i prossimi due film degli Avengers. L’unico in grado di fermare Kang è lui, e lui riunirà tutti gli eroi da ogni universo per fermare la grande minaccia, creando qualcosa di ancora più grosso di Avengers Endgame. Loki è il nuovo grande protagonista dell’Universo Cinematografico Marvel.

L’episodio di Aperit-Hero giunge alla conclusione, speriamo che vi sia piaciuto! Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Intanto continuate a seguirci su tuttotek.it per il prossimo episodio che uscirà, come ogni settimana, sabato alle ore 18:00.

