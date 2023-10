Profili multipli su Facebook: la novità di Meta

Un post sulla pagina ufficiale della piattaforma ha annunciato il lancio da parte di Meta della funzione dei profili multipli

Con l’avvento della tecnologia, la concezione degli spazi, dei bisogni e delle mansioni quotidiane che si svolgono per scopi differenti è cambiata profondamente. Oggi, ci muoviamo in modo sempre più intensivo sulle piattaforme online, spinti dalla possibilità di potervi attingere per una moltitudine di utilizzi e destinazioni differenti. Grazie alla rete, possiamo sviluppare i nostri piani giornalieri, esercitare la nostra professione, studiare, svagarci e comunicare con persone provenienti da ogni angolo del mondo, abbattendo le distanze almeno sul piano virtuale.

In questo peculiare e dinamico frangente, i social network si sono affermati come uno dei fenomeni più lampanti dello sviluppo della tecnologia. Sin dalla nascita delle prime piattaforme, del resto, era chiaro che il mondo sarebbe cambiato, creando una vera e propria dimensione alternativa. I social più consolidati come Facebook, poi, hanno a loro volta affrontato molteplici innovazioni e, una delle più significative per la piattaforma di Meta, è stata l’integrazione dei profili multipli.

Non è raro, infatti, che un utente decida di creare più profili in modo da destinarli a scopi differenti, ad esempio uno per promuovere una passione o attività e guadagnare qualche soldo – al riguardo il sito postpickr.com fornisce spunti interessanti – e un altro per intrattenere rapporti di amicizia nella propria vita privata. Insomma, la possibilità di creare più profili omonimi, oggi, è realtà e, dopo tanti anni in cui non è stato possibile, ha offerto agli utenti la possibilità di scindere i diversi aspetti della loro vita senza scendere a compromessi con la reperibilità o l’ottimizzazione delle funzioni dedicate su piattaforme come Facebook. In quanto a noi, nelle prossime righe ci concentreremo sui dettagli della notizia e sul tipo di utilizzo che, oggi, si può fare dei profili multipli di Facebook, in modo da fornire una panoramica dettagliata su questa nuova e utilissima feature del social statunitense.

I profili multipli su Facebook sono realtà: i dettagli sulla notizia

È stato un post sulla pagina ufficiale della piattaforma ad annunciare il lancio da parte di Meta della funzione dei profili multipli. Si tratta di una feature peculiarmente pensata allo scopo di rendere più semplice la suddivisione delle attività e dei contatti con cui si interagisce su Facebook. Con la possibilità di creare fino ad un massimo di quattro profili secondari, Facebook permette anche di accedervi – scegliendo per ognuno il nome più adatto – senza dover effettuare il login costantemente.

Questa funzione è in costante aggiornamento, siccome non permette – coi profili secondari – di adoperare alcune funzioni di Facebook come Incontri, Market, modalità Professionale e pagamenti. Inoltre, la messaggistica è disponibile, in questa modalità, soltanto nella versione web del social. Tra le principali caratteristiche di questa funzione, c’è il fatto che ogni profilo ha un feed unico e gode di impostazioni per la privacy e notifiche separate da quelle del profilo principale. In questo modo, è possibile selezionare chi può chiedere l’amicizia a quello specifico profilo e vederne i contenuti pubblicati.

Facebook ha anche stabilito un regolamento per l’utilizzo degli account multipli, in modo tale da scongiurare qualsivoglia tipo di utilizzo malevolo dei profili secondari, celando l’identità dell’utente. La piattaforma prescrive l’impossibilità di utilizzare questi profili impersonando altre persone o alterando la propria identità in termini di età e posizione. Inoltre, questo servizio è accessibile solo agli adulti che, in ogni caso, non potranno generare questi profili in presenza di una violazione recente dei termini di servizio della piattaforma.

In ogni caso, qualsiasi violazione commessa con un profilo secondario, va a riflettersi in termini di provvedimenti all’account principale e agli altri account collegati. I profili aggiuntivi di Facebook rappresentano, in breve, un modo per poter dividere i vari aspetti della propria vita social in maniera più organizzata.