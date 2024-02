Ecco il prezzo della nuova Subaru Crosstrek

Da oggi è disponibile la nuova Subaru Crosstrek e il prezzo di questo nuovo veicolo parte da 37.900 euro

Arriva l’ultimo capolavoro della Subaru, la nuova Subaru Crosstrek. Il nuovo nome Crosstrek è una fusione delle parole “crossover” e “trekking”, infatti l’idea dell’azienda è quella di realizzare un’auto versatile e allo stesso tempo mantenendo la tradizione della combinazione del Symmetrical All-Wheel Drive e del quattro cilindri Boxer. I fan dell’azienda aspettavano, dopotutto Subaru è una delle aziende con la più grande reputazione online. Il design ha le stesse caratteristiche che abbiamo visto sulla XV, ma questa stavolta ha un rivestimento della griglia anteriore un po’ più grande. Dentro l’abitacolo invece troviamo un display per l’infotainment da 11,6 pollici e, per la connettività, il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. L’auto è disponibile in tre allestimenti esclusivamente con il 2,0 boxer Mild-Hybrid da 136 Cv.

Il prezzo della nuova Subaru Crosstrek

Il prezzo di questa nuova auto della Subaru parte da 37.900 euro fino ad arrivare a 42.150 euro. Gli allestimenti, come abbiamo detto, sono 3. Abbiamo l’allestimento base, ovvero lo Style, che offre cerchi in lega da 17 pollici, luci full Led, sedili anteriori che sono perfino riscaldabili, keyless, clima bi-zona, un display per l’infotainment da 11,6 pollici e infine una telecamera posteriore. C’è poi l’allestimento Style Extra, che già costa un po’ di più, ovvero 39.400 euro. Nell’allestimento intermedio la Crosstrek è equipaggiata con cerchi da 18 pollici, abbaglianti automatici, sedile del guidatore e del passeggero anteriore a regolazione elettrica e un sistema X-Mode a due modalità. Infine abbiamo l’allestimento Premium, che sale a 42.150 euro e, oltre a tutto l’equipaggiamento che hanno gli altri allestimenti, in più abbiamo dei sedili in pelle, un tetto apribile e un navigatore satellitare.

