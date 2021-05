Migliori canali Telegram: la lista da seguire | Maggio 2021

Telegram è una piattaforma in costante evoluzione, con diversi contenuti proposti da utenti e non. Ci siamo chiesti, fra questi contenuti, quali sono i migliori canali Telegram in italiano da seguire? Scopriamoli in questa guida!

Attualmente sono presenti diverse piattaforme atte all’intrattenimento e all’informazione oltre che alla messaggistica. Fra queste spicca sicuramente Telegram, nato come servizio di messaggistica nel 2013, diventata oggi un’immensa piattaforma che offre persino dei canali dove restare aggiornati su tematiche molto specifiche. Cosa sono questi canali e come funzionano? Ma sopratutto quali vale la pena seguire? Scopriamolo in questa lista dei migliori canali Telegram!

Perché scegliere questo servizio?

Chi di voi utilizza già Telegram probabilmente conosce già i vantaggi di tale servizio. Se invece è la prima volta che sentite nominare Telegram, fermatevi un attimo a leggere questo paragrafo! Siamo sicuri che, dopo aver letto i suoi vantaggi, creerete subito il vostro account per aggiungere i migliori canali Telegram suggeriti.

Il principale vantaggio di Telegram è rappresentato dalla possibilità di accedere contemporaneamente da più dispositivi in modo indipendente fra gli stessi. Oltre a ciò Telegram salva in messaggi in cloud per cui non sarà necessario effettuare backup ed avere timore di perdere le vostre conversazioni. I vantaggi non finiscono qui: non sarà necessario fornire il proprio numero di telefono per mettersi in contatto con altre persone! Inoltre Telegram è un utile strumento per restare informati e non solo grazie ai canali presenti sulla piattaforma.

Se queste motivazioni sopracitate non ti dovessero bastare a scegliere Telegram come piattaforma, arriva fino in modo a questa guida: molto probabilmente troverai diversi canali interessanti che ti spingeranno ad iscriverti a Telegram!

Come seguire i migliori canali Telegram

Se non sapete utilizzare bene Telegram, non vi preoccupate! Vi spiegheremo brevemente come fare a seguire i canali su Telegram. Vediamo come seguire i canali Telegram a seconda del dispositivo che utilizzate abitualmente:

Telegram da Android

Avviate l’applicazione e fate click in alto a desta sull’icona “cerca” indicata con una lente di ingrandimento. A questo punto digitate il nome del canale, e all’apparire del risultato attinente fate click sul pulsante “Unisciti”.

Avviate l’applicazione e fate click in alto a desta sull’icona “cerca” indicata con una lente di ingrandimento. A questo punto digitate il nome del canale, e all’apparire del risultato attinente fate click sul pulsante “Unisciti”. Telegram da iOS

Avviate l’applicazione, cliccate sull’opzione “Chat” e quindi sulla barra di ricerca in altro digitate il nome del canale di vostro interesse. A questo punto, una volta selezionato il risultato, fate click sul pulsante “Unisciti”.

Avviate l’applicazione, cliccate sull’opzione “Chat” e quindi sulla barra di ricerca in altro digitate il nome del canale di vostro interesse. A questo punto, una volta selezionato il risultato, fate click sul pulsante “Unisciti”. Telegram da Windows Phone

Avviate l’applicazione, fate click in alto a desta sull’icona “cerca” indicata con una lente d’ingrandimento e digitate il nome del canale. A questo punto, una volta selezionato il risultato, fate click sul pulsante “Unisciti”.

Avviate l’applicazione, fate click in alto a desta sull’icona “cerca” indicata con una lente d’ingrandimento e digitate il nome del canale. A questo punto, una volta selezionato il risultato, fate click sul pulsante “Unisciti”. Telegram da Windows/Mac/Linux/Browser

Avviate l’applicazione, cliccate sul campo di ricerca in alto e digitate il nome del canale. A questo punto, una volta selezionato il risultato, fate click sul pulsante “Unisciti”.

In alternativa a ciò, da qualunque piattaforma, vi basterà cliccare sul link del canale per ritrovarsi direttamente dentro lo stesso! A questo punto siamo pronti per i migliori canali Telegram in italiano!

La lista da seguire

Di seguito elencheremo tutti i migliori canali Telegram in lingua italiana attualmente presenti ed attivi sulla piattaforma. La guida sarà costantemente aggiornata, per cui restate connessi su tuttoteK per non perdere le ultime novità.

News | Migliori canali Telegram in italiano

Ansagram

Come si può intuire dal nome, questo canale riporta tutte le news di questa fonte su Telegram! Lastampa

Canale ufficiale della nota testata giornalistica, nome che parla da sé! Repubblica

Altro canale di una delle testate giornalistiche più famose in Italia. Meteo

Ottimo canale per restare aggiornato sulle condizioni atmosferiche! PRISMA

Canale dedicato al mondo della politica.

Tecnologia | Migliori canali Telegram in italiano

tuttoteK

Il nostro canale Telegram dove potete trovare tutto ciò che riguarda la tecnologia e non solo! wireditalia

Canale molto selettivo che offre 3 news al giorno, poche ma buone dicono! windowsita

Canale che offre un panorama generale del mondo Windows! MioAndroid

Canale per restare sempre aggiornato sul mondo Android! Apple Italia

Canale dedicato esclusivamente alle novità dal mondo Apple! Linux Italian Community

Canale dedicato al mondo di Linux.

Streaming Cinema e Serie TV | Migliori canali Telegram in italiano

streamingitalia

Altro canale dove trovare film e serie tv! Date occhio non ve ne pentirete. streamingitaliaHD

Canale dedicato allo streaming di film e serie tv! Cineblog01_Official

Canale dedicato al noto portale di film in streaming.

Musica | Migliori canali Telegram in italiano

musicitaly

Una canzone al giorno toglie il medico di torno! Questo il motto di questo interessante canale. pentagramit

Qui troverete diverse news sul mondo della musica e non solo. musica_italia

Altro canale dedicato al mondo della musica con particolare focus sugli autori italiani.

Sport e Streaming Sport | Migliori canali Telegram in italiano

calciolive

Canale interamente dedicato al mondo del calcio! sportStreamings

Qui troverete i link aggiornati per seguire diversi sport in streaming! STREAMINGfootball

In questo canale troverete tutte le informazioni necessarie per guardare le vostre partite preferite!

Ebook | Migliori canali Telegram in italiano

ebookita

Canale italiano dedicato al mondo degli ebook! Troverete diversi contenuti e potrete richiederne altri, non male vero? ebookgratisc

Canale con un numero di ebook davvero notevole, ve lo consigliamo caldamente se la lettura è la vostra passione.

Offerte | Migliori canali Telegram in italiano

offertequi

Canale italiano che elenca ogni giorno le migliori offerte presenti su Amazon. lapaginadeglisconti

Codici sconto, offerte, promozioni e tanto altro in tempo reale! migliori_sconti

Fornisce in tempo reale gli ultimi sconti e offerte da oltre 1800 negozi online, puoi trovare codici sconto esclusivi.

Tempo libero | Migliori canali Telegram in italiano

iMemorabili

Canale pieno di contenuti divertenti presi dal web. eroedelgiorno

Qui troverete un “eroe” per sbaglio ogni giorno. Cosa avrà combinato per meritare il titolo di eroe del giorno? commenticattivi

Se anche voi vi divertite per i commenti a dir poco bizzarri che si possono trovare sui social, questo è il canale adatto per voi!

Appuntamento al prossimo mese!

La nostra guida ai migliori canali Telegram termina qui, ma non dimenticate di ripassare da questa pagina per non perdervi le ultime novità! Il servizio è pieno di canali validi, e noi sempre in cerca dei migliori da proporre. Questo è solo l’inizio! Se conoscete qualche canale interessante, segnalatelo nei commenti e sarà testato per essere poi aggiunto alla lista.

A proposito, date un’occhiata anche alla lista dei migliori bot! Un altro vantaggio offerto da Telegram molto utile al pari dei canali e che vorrete di sicuro approfondire ulteriormente.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, vi consiglio la lettura di altre nostre preziose guide, come quella al miglior smartphone o ai migliori siti torrent.