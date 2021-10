Migliori siti per comprare visualizzazioni YouTube | Novembre 2021

Scopriamo quali sono i migliori siti per comprare visualizzazioni YouTube in modo rapido, sicuro ed efficace

Con più di 2 miliardi di utenti attivi al mese in tutto il mondo, YouTube è una piattaforma leader per la condivisione di video online. Il successo di YouTube significa anche che è altamente competitivo, con 72.000 ore di video caricati ogni giorno. Lanciare un canale o promuovere un video può quindi essere difficile per i nuovi arrivati, così molti utenti decidono di comprare le visualizzazioni di YouTube per aumentare la loro visibilità. Questo tipo di pratica è davvero utile, ma come si può evitare di essere truffati quando si decide di comprare visualizzazioni su YouTube?

I migliori siti per comprare visualizzazioni su YouTube

In mezzo ad una elevata quantità di siti che vendono visualizzazioni su YouTube, riconosciamo i seguenti.

Sosvisualizzazioni.com – Migliori siti per comprare visualizzazioni YouTube

Sosvisualizzazioni.com è un’ottima piattaforma su cui comprare visualizzazioni YouTube senza perdite. Il sito è specializzato nell’offerta di boost su YouTube e TikTok. Con Sosvisualizzazioni.com, hai la possibilità di acquistare tra 500 e 100000 visualizzazioni internazionali o tra 1000 e 50000 visualizzazioni esclusivamente italiane da membri reali. L’offerta di questa piattaforma per i canali YouTube è anche molto ricca, dai commenti ai dislike, ai like e alle sottoscrizioni. Sosvisualizzazioni.com ha una rete molto attiva su YouTube, che aiuta a ottimizzare la rilevanza della tua comunità.

Comprare-like.com – Migliori siti per comprare visualizzazioni YouTube

Comprare-like.com è una piattaforma dove puoi migliorare i tuoi spettatori senza rischi. L’offerta del sito è molto ampia, con pacchetti che vanno da 1000 a 20000 visualizzazioni. Quando scegli un’offerta del sito, le visualizzazioni acquistate sono spalmate in diversi giorni per garantire un incremento progressivo e naturale del vostro video senza destare sospetti. Oltre alle visualizzazioni, Comprare-like.com offre anche altre offerte per il tuo canale YouTube, tra cui l’acquisto di like YouTube, abbonati ecc.

SocialSeguaci.com – Migliori siti per comprare visualizzazioni YouTube

Socialseguaci è un ottimo sito per comprare visualizzazioni YouTube. Le visualizzazioni fornite da questo sito sono di ottima qualità con una buona ritenzione. È certamente uno dei migliori siti per comprare visualizzazioni. Inoltre, il sito permette ai suoi clienti di pagare con PayPal che è molto importante per le persone che vogliono acquistare visualizzazioni senza dover utilizzare altri metodi di pagamento.

GalaxyFollower.com – Migliori siti per comprare visualizzazioni YouTube

Con GalaxyFollower.com, hai anche la possibilità di acquistare 500 visualizzazioni YouTube per iniziare a migliorare l’attività del tuo canale, o salire a 50.000 visualizzazioni per un progetto più ambizioso. Questo sito è anche uno dei più popolari tra gli YouTubers, il che ci porta ad allinearlo con i primi due in questa classifica. Un esame degli spettatori generati da questo provider conferma che si tratti di membri reali. L’aspetto non viene però tralasciato, e le visualizzazioni acquistate su GalaxyFollower.com sono distribuite in diversi giorni per evitare di allertare i bot anti-spam di YouTube.

Come si comprano le visualizzazioni su YouTube?

Il processo di acquisto di visualizzazioni YouTube richiede solo pochi clic, sia che si opti per un pacchetto di visualizzazioni economico di poche centinaia di visualizzazioni o per un’offerta più ambiziosa.

Si va su un sito web affidabile ;

Individua l’offerta adatta al tuo budget e alle tue esigenze ;

Compila il campo per il tuo link al video di YouTube ;

Paga il tuo ordine ;

Ricevi le visualizzazioni che hai ordinato progressivamente in diversi giorni.

È redditizio comprare visualizzazioni YouTube a buon mercato?

Ci sono molte piattaforme per l’acquisto di visualizzazioni YouTube su Internet, con offerte a volte molto competitive. Alcuni creatori di contenuti e streamer decidono quindi di comprare visualizzazioni YouTube a buon mercato. Anche se attraenti, queste offerte a basso costo non sempre si rivelano redditizie e non portano i risultati desiderati. Non è raro che i prezzi più bassi nascondino una truffa.

La cosa peggiore è che il tuo fornitore di visualizzazioni usi un programma per inviare bot per aumentare le visualizzazioni del tuo canale. Il tempo di visualizzazione è uno dei criteri utilizzati da YouTube per valutare l’audience dei video caricati dagli utenti. Per esempio, se decidi di comprare 1.000 visualizzazioni YouTube a buon mercato, ti ritrovi con un’esplosione improvvisa del tuo pubblico, ma con solo pochi secondi di visualizzazione.

È qui che entra in gioco la qualità dell’acquisto di un pubblico online. I buoni fornitori sono infatti quelli che hanno una comunità con dei veri account YouTube per guardare, apprezzare o disapprovare i tuoi video. Abbiamo menzionato 3 di questi siti prima nel nostro articolo. Scegliere le visualizzazioni solo in italiano è ancora più interessante, poiché criteri come la geolocalizzazione miglioreranno ulteriormente la promozione del tuo video su YouTube.

Quanto costa un pack di visualizzazioni su YouTube?

Le offerte di visualizzazioni YouTube sono disponibili in una vasta gamma di prezzi per soddisfare tutti i tipi di esigenze :

100 visualizzazioni: tra 1,99€ e 2,99€

300 visualizzazioni: tra 2,00€ e 3,50€

500 visualizzazioni: tra 2,32€ e 3,99€.

1000 visualizzazioni: tra 2,74€ e 6,99€.

2000 visualizzazioni: tra 3,99€ e 12,99€.

5000 visualizzazioni: tra 9,00€ e 25,9€.

10000 visualizzazioni: tra 17,00€ e 54,99€

100000 visualizzazioni: tra 194,99€ e 299€.

1000000 visualizzazioni: tra 1389€ e 2399€

Comprare 100 visualizzazioni su YouTube: è sufficiente?

Comprare 100 visualizzazioni YouTube è un modo per iniziare a promuovere un video o un canale. Tuttavia, questo non permette di generare una vera notorietà di fronte alla concorrenza. L’acquisto di 100 visualizzazioni ti permette fondamentalmente di simulare un interesse per un video del tuo canale.

Comprare 300 visualizzazioni: per chi è?

L’acquisto di 300 visualizzazioni su YouTube è adatto agli YouTuber che sono appena agli inizi e che hanno qualche decina di abbonati ai loro canali. Questo pacchetto è un buon modo per attirare qualche visitatore in più. Puoi anche comprare 300 visualizzazioni YouTube su diversi video del tuo canale per promuoverlo.

Comprare 1.000 visualizzazioni YouTube: un piccolo aiuto

Comprare 1.000 visualizzazioni YouTube è il primo passo per migliorare la tua visibilità. Tuttavia, questo pacchetto di visualizzazioni può essere inefficace se lavorate su un mercato molto competitivo. Comprare 1.000 visualizzazioni di YouTube su diversi video può aiutarti se vuoi iniziare una carriera come streamer, influencer o iniziare a promuovere un piccolo business.

Comprare 10.000 visualizzazioni su YouTube: troppo o non abbastanza?

Comprare 10.000 visualizzazioni YouTube è un’ottima alternativa in certi campi come la comunicazione aziendale, la vendita di prodotti o video degli influencer. Alcuni YouTubers scelgono anche di comprare 5.000 visualizzazioni YouTube su diversi video per migliorare la visibilità generale dei loro canali.

Tuttavia, comprare 5000 visualizzazioni YouTube o 10.000 visualizzazioni non è sufficiente se vuoi lanciare la tua carriera di artista. È importante sapere che la concorrenza nel mondo della musica, come il rap, è di diverse centinaia di migliaia di visualizzazioni per un pubblico italiano e può superare il milione di visualizzazioni su YouTube a livello internazionale.

Un’altra strada interessante da esplorare è quella di comprare ore di visualizzazione su YouTube che ti permette di monetizzare il tuo canale se hai più di 1.000 iscritti a YouTube e 4.000 ore di visualizzazione.

Comprare 100000 visualizzazioni YouTube: redditizio?

Invece di comprare 10.000 o 50.000 visualizzazioni, investire in 100.000 è la migliore alternativa per lanciare la carriera di un artista. Questo pacchetto è una spinta con successo assicurato per la vostra visibilità. Se hai diversi video sul tuo canale, è anche consigliabile promuovere il contenuto secondario con un pacchetto economico come l’acquisto di 500 visualizzazioni YouTube, al fine di migliorare la credibilità generale del tuo canale. Inoltre, se trasmetti i tuoi video su altre piattaforme come TikTok, può anche essere molto interessante comprare follower o views sul social media poiché se uno dei tuoi video diventa virale e crea un trend, sarà abbastanza ovvio che tu riceva più visualizzazioni e follower di quelli che riceveresti normalmente. Lo stesso vale per chi pubblica video sulle insta IGTV, allora può essere molto vantaggioso comprare abbonati per renderlo più naturale.

Comprare 1 milione di visualizzazioni su YouTube: solo per le star?

Per gli artisti più ambiziosi, comprare 1 milione di visualizzazioni può creare un buzz e può cambiare radicalmente il corso di una carriera. Comprare visualizzazioni YouTube italiane in grandi acquisti come questo è più consigliabile in campi altamente competitivi come il rap.