Il mondo si evolve sotto ogni aspetto, anche nel mondo digitale e di conseguenza sul web: ci sono continuamente pericoli che minacciano di rubare i dati personali e anche peggio, perciò eccovi delle norme da seguire sul come navigare in modo sicuro online

Molto spesso vi sarà capitato di navigare sul web, entrare su un sito e avere dei sospetti. Almeno una volta vi sarete chiesti “ma sarà sicuro questo sito?“, magari avete pensato di imbattervi in una truffa o peggio, in un furto dati. Fortunatamente al giorno d’oggi ci sono aziende di cybersecurity che si occupano proprio di sicurezza informatica. Ma non sempre la cybersecurity può proteggerci e soprattutto non può farlo da ogni pericolo incontrate sul web. Per questo è bene tenere a mente delle norme che ci tutelano e ci permettono di navigare sul web in modo del tutto sicuro. Ecco le regole da seguire:

Aggiorna l’antivirus | Come navigare in modo sicuro online

La prima regola da tenere a mente, di fondamentale importanza, è quella di aggiornare periodicamente il proprio programma antivirus se stai navigando da un computer. Fa’ attenzione però, il programma antivirus non ti garantisce la sicurezza sul web, ma sicuramente ti aiuterà a riconoscere le potenziali minacce che incontrerai quando navighi sul web. A patto però che tu tenga aggiornato il programma, in modo da poter riconoscere anche le minacce più recenti. Se invece stai navigando da uno smartphone, l’importanza dell’aggiornamento riguarda anche il sistema operativo e le applicazioni scaricate. Con un programma antivirus aggiornato, il rischio di beccarsi un virus si riduce di molto.

Scegli una password sicura | Come navigare in modo sicuro online

Quando devi scegliere una password, scegline una specifica. Assolutamente non tirare parole o numeri a caso, creando password semplicissime come 1234 o 0000, tantomeno puoi inserire la tua data di nascita, il tuo diminutivo, il tuo nome, il nome di tuo figlio o del tuo animale domestico. Queste sono tutte scelte che i malintenzionati possono scoprire subito e accedere ai tuoi dati. Basta poco e si impossessano del tuo account con tanto di carta di credito, indirizzo postale e altri dati personali. Perciò, scegli una password quanto più complessa possibile. Una buona password deve avere queste caratteristiche:

Univoca , una per ogni account.

, una per ogni account. Difficilmente intellegibile.

Composta da almeno 15 caratteri .

. Mix di numeri, lettere e caratteri speciali.

Attenzione al phishing | Come navigare in modo sicuro online

Il web è pieno di truffe! Rimani sempre in all’erta, il phishing è sempre pronto ad attaccare. Si tratta di veri e propri inganni, come dei messaggi WhatsApp, sms, o e-mail, dove i malintenzionati si fingono di essere persone che conosci o enti con cui hai contratti o abbonamenti e ti chiederanno di cliccare su un link. Sembrano molto credibili, ecco perché devi prestare la massima attenzione e non cliccare mai sui link, né rispondere ai messaggi, perché si trattano di inganni veri e propri. Se insistono, chiama subito la Polizia Postale. Lo scopo di questi truffatori è quello di accedere ai tuoi dati personali, avere informazioni confidenziali e accedere al tuo home banking. Non credere a questi messaggi, sii diffidente e soprattutto non dare con leggerezza i tuoi dati.

Non scaricare programmi non sicuri | Come navigare in modo sicuro online

Quando navighi sul web ed entri su un sito, spesso il browser ti avvisa che il sito non è sicuro. Già questo dovrebbe aiutarti a capire che il sito non è affidabile e che non dovresti scaricare nessun programma. Google Chrome è dotato proprio di uno strumento per segnalare siti non sicuri. La possibilità di andare incontro a un virus o a un sito pericoloso ti verrà segnalata con la scritta “il sito che stai per visitare contiene malware” o ancora “la connessione non è privata“, ciò significa che sei facilmente esposto ad un furto di dati. L’importante è che non scarichi mai nulla da questi siti ed esci immediatamente.

Proteggi i dati personali | Come navigare in modo sicuro online

Un’ultima avvertenza che vogliamo darti è quella di non condividere ogni cosa della tua vita online. Una foto, una storia, ogni aspetto della tua vita, potrebbe essere la preda perfetta dei malintenzionati online. Al giorno d’oggi, infatti, con le varie tecnologie che ci sono, ma soprattutto con l’intelligenza artificiale, possono rubare perfino il tuo volto e far sembrare che tu abbia commesso un crimine o qualcosa di molto spinto prendendo il tuo volto e mettendolo al posto della persona incriminata nel video. Per non parlare poi dei form dove lasci il tuo numero di telefono, anche a questo presta particolare attenzione e non lasciarlo ovunque. La parola d’ordine quando navighi sul web è attenzione, perché la sicurezza non è garantita, con nessun antivirus. Devi essere tu a prestare attenzione.

Proteggi i tuoi figli

Infine, aspetto importantissimo e soprattutto molto attuale, è l’accesso a internet che hanno i bambini. Anche se nel corso del tempo la società diventa molto più digitale e tecnologica, se proprio vuoi che i tuoi figli usino smartphone, tablet o altro per intrattenersi magari con dei video su YouTube, attiva filtri di navigazione, parental control, ma soprattutto, insegna ai tuoi figli come usare internet. Tutti questi fattori potrebbero proteggere te e i tuoi piccoli da malintenzionati che aspettano solo la vittima giusta.

Speriamo di esserti stati d’aiuto con questa guida. Ricorda, presta la massima attenzione quando navighi su internet e tieni bene a mente tutte queste norme che abbiamo elencato:

Aggiorna l’antivirus.

Scegli una password sicura.

Presta attenzione al phishing.

Non scaricare programmi non sicuri.

Non condividere i tuoi dati personali.

