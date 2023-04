Giochi Single Player o multiplayer: i diversi tipi di giochi online

Single Player o multiplayer? Vediamo le differenze tra i vari giochi online

I giochi single player e multiplayer sono tra i tipi di videogiochi più popolari. Mentre i giochi per giocatore singolo mirano a far sì che il giocatore giochi da solo e persegua una storia o un obiettivo, i giochi multigiocatore consentono di giocare con altri giocatori online su Internet o su una rete locale. Esistono molti tipi diversi di giochi in ciascuna modalità, che variano per genere, meccanica di gioco e difficoltà. Questo non interessa solo i giochi da PC, le applicazioni mobile, o i classici da consolle, ma anche altre aree, tanto che persino sui migliori casinò in Italia si può giocare in solitaria, piuttosto che sfidando altri giocatori.

In questo articolo forniremo una panoramica dei diversi tipi di giochi e ne discuteremo i vantaggi e gli svantaggi.

Single Player: la classica modalità a giocatore singolo per tutte le piattaforme

In passato, quando non esistevano né Internet né la possibilità di collegarsi in rete tramite LAN, la maggior parte dei giochi veniva probabilmente giocata in modalità single player. Il principio di gioco dei giochi single player è che il giocatore gioca da solo contro il computer o un ambiente pre-programmato. Il giocatore assume il ruolo di un personaggio e deve superare varie sfide per raggiungere l’obiettivo del gioco. Queste possono essere enigmi, battaglie o compiti che il giocatore deve portare a termine. La trama del gioco è spesso guidata da scene o dialoghi non interattivi. La difficoltà del gioco può aumentare in base ai progressi del giocatore e spesso richiede un pensiero strategico e reazioni rapide.

L’obiettivo è solitamente quello di completare con successo il gioco ed eventualmente sbloccare ricompense come nuove abilità o oggetti. I giochi per giocatore singolo offrono al giocatore un’esperienza unica, in quanto ha il pieno controllo del gioco e non dipende da altri giocatori. Il giocatore può immergersi nel proprio mondo e concentrarsi completamente sul gioco senza distrazioni da parte di altri giocatori. Inoltre, i giochi per giocatore singolo offrono spesso storie avvincenti con personaggi complessi, piuttosto che una semplice competizione veloce contro altri giocatori. La trama del gioco si sviluppa lentamente man mano che si procede, fornendo sempre più dettagli fino al gran finale.

Gioco online multigiocatore massivo

I giochi online multigiocatore massivi (MMORPG) sono giochi per computer che possono essere giocati da molti giocatori contemporaneamente su Internet. Questi giochi hanno solitamente un mondo aperto e permettono ai giocatori di interagire con altri giocatori e di completare attività insieme. Spesso è possibile scegliere tra diverse classi di personaggi e personalizzare il proprio personaggio. È possibile formare gruppi per affrontare sfide difficili o competere con altri giocatori. Un esempio ben noto di questi giochi è World of Warcraft, ma ce ne sono anche molti altri, come la serie Final Fantasy, Guild Wars o The Elder Scrolls Online. I MMORPG offrono spesso un’esperienza di gioco a lungo termine e possono creare dipendenza, poiché offrono sempre nuovi contenuti e aggiornamenti. Inoltre, di solito è richiesto un abbonamento a pagamento.

Sparatutto in prima persona online

Sono giochi – anche per console e ora per smartphone – in cui il giocatore assume il ruolo di un personaggio e combatte contro altri giocatori o avversari controllati dal computer in un mondo virtuale. Il giocatore vede il gioco dalla prospettiva del suo personaggio (prospettiva in prima persona) e può muoversi liberamente, usare armi e prendere decisioni tattiche. L’obiettivo del gioco è solitamente quello di eliminare il maggior numero possibile di avversari o di completare determinati compiti. Gli sparatutto in prima persona online possono essere giocati come giochi multigiocatore in cui diversi giocatori competono l’uno contro l’altro allo stesso tempo, oppure come giochi per giocatore singolo con una campagna narrativa. Esempi noti di sparatutto online in prima persona sono Counter-Strike, Call of Duty o Battlefield.

Giochi Battle Royale

In questo genere di giochi multiplayer, in cui un gran numero di giocatori sbarca su un’isola o una mappa virtuale e lotta per la sopravvivenza, Fortnite ha chiaramente assunto il ruolo di pioniere. I giocatori devono raccogliere armi, attrezzature e risorse per aumentare le proprie possibilità, finché non rimane un solo giocatore o una sola squadra. Di solito c’è una zona sicura che si riduce man mano che il gioco avanza, costringendo i giocatori rimasti ad avvicinarsi e a combattere tra loro. L’ultimo giocatore o squadra superstite vince la partita. I giochi Battle Royale sono cresciuti in popolarità negli ultimi anni e alcuni dei titoli più popolari includono Fortnite Battle Royale, Apex Legends e Naraka: Bladepoint.

Il boom degli eSport

Gli “sport elettronici” sono una forma di competizione in cui i giocatori si affrontano nei videogiochi. Si tratta di una competizione professionale seguita da milioni di persone in tutto il mondo. Gli eventi di eSport possono svolgersi sia online che offline e permettono ai giocatori di mostrare le proprie abilità in diversi giochi come League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive o Fortnite. Esistono diversi campionati e tornei con premi in denaro per milioni di dollari. Gli e-sport sono diventati un’attività redditizia e attirano sponsor, investitori e fan. La popolarità del settore è in costante crescita e si prevede che rimarrà una parte importante della cultura del gioco.

Giochi di ruolo d’azione

Questo genere riguarda i giochi che combinano elementi di azione e giochi di ruolo. Offrono un sistema di combattimento intenso e veloce in cui il giocatore combatte e migliora le proprie abilità in tempo reale. Allo stesso tempo, c’è una trama profonda con lo sviluppo del personaggio, missioni e un mondo aperto da esplorare. In un RPG d’azione, il giocatore può personalizzare e adattare il proprio personaggio sbloccando punti esperienza e nuove abilità.

Spesso si possono scegliere anche armi e armature diverse per ottimizzare il proprio stile di gioco. Le battaglie possono spaziare dai semplici combattimenti con la spada agli attacchi magici, a seconda del tipo di personaggio interpretato. Anche i nemici possono variare notevolmente, da semplici minion a potenti boss. Questi giochi di ruolo più orientati al combattimento offrono spesso anche modalità multiplayer in cui è possibile combattere i nemici insieme ad altri giocatori o completare missioni cooperative. Alcuni esempi di giochi di ruolo d’azione famosi sono Diablo, The Witcher o Dark Souls.

Giochi multiplayer per dispositivi mobili

I giochi multiplayer per dispositivi mobili sono giochi giocati su dispositivi mobili come smartphone o tablet che permettono ai giocatori di interagire con altri giocatori in tempo reale. Il gioco mobile sta diventando sempre più popolare e supererà il gioco tradizionale. Questi giochi possono essere giocati sia online che offline e offrono una varietà di generi come azione, strategia, gioco di ruolo e sport.

Dalla sezione videogiochi è tutto, continuate a seguirci!