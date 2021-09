Vediamo insieme, in questa nostra guida, la lista trofei completa di Life is Strange: True Colors, il nuovo capitolo della serie di Square Enix sviluppato da Deck Nine Games uscito proprio oggi, 10 settembre

Dopo il discreto scivolone avuto, almeno sul fronte del successo commerciale e fra il pubblico, con Life is Strange 2, l’annuncio di un terzo capitolo era tanto prevedibile quanto allarmante. Square Enix sembra aver aggiustato però il tiro con Life is Strange: True Colors, annunciato in pompa magna nel corso dello Square Enix Presents di marzo insieme alla Remastered Collection del primo capitolo e dello spin-off Before The Storm. Il gioco è uscito proprio oggi, 10 settembre, e lo trovate su tutti gli scaffali per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Google Stadia. Vi abbiamo già spiegato tutto quello che dovete sapere prima di giocarlo in un articolo dedicato che potete trovare cliccando qui, in questa sede invece ci riferiamo a voi, trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Life is Strange: True Colors consta di 41 statuette totali, di cui 34 di bronzo, nessun trofeo d’argento, 6 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre in questi casi vi ricordiamo che, nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori (e riguardino praticamente nella loro totalità i “ricordi”), quest’ultime potrebbero comunque contenere spoiler di trama riguardanti il gioco. Per questo motivo sconsigliamo la lettura a tutti coloro che non vogliono alcun tipo di anticipazione su Life is Strange: True Colors! Detto questo, iniziamo.

La prima parte dei trofei di bronzo – Life is Strange: True Colors, svelata la lista trofei completa!

Vediamo insieme la prima metà dei trofei di bronzo:

Crepa : Trova il ricordo “Crepa” nel Capitolo 1.

: Trova il ricordo “Crepa” nel Capitolo 1. Una lettera per Riley : Trova il ricordo “Lettera per Riley” nel Capitolo 1.

: Trova il ricordo “Lettera per Riley” nel Capitolo 1. Agente Pesce : Trova il ricordo “Biglietto da visita” nel Capitolo 1.

: Trova il ricordo “Biglietto da visita” nel Capitolo 1. A testa alta : Trova il ricordo “Casco” nel Capitolo 1.

: Trova il ricordo “Casco” nel Capitolo 1. Telefono : Trova il ricordo “Telefono” nel Capitolo 1.

: Trova il ricordo “Telefono” nel Capitolo 1. Pensavo di poter cacciare il mostro : Finisci il Capitolo 1 di Life is Strange: True Colors™.

: Finisci il Capitolo 1 di Life is Strange: True Colors™. Niente elemosina : Trova il ricordo “Assegno per l’affitto” nel Capitolo 2.

: Trova il ricordo “Assegno per l’affitto” nel Capitolo 2. Ombrello nero : Trova il ricordo “Ombrello nero” nel Capitolo 2.

: Trova il ricordo “Ombrello nero” nel Capitolo 2. Squadra “Chomp-Bot” : Trova il ricordo “Maglietta” nel Capitolo 2.

: Trova il ricordo “Maglietta” nel Capitolo 2. Consiglio dell’esperta : Trova il ricordo “Caramelle al THC” nel Capitolo 2.

: Trova il ricordo “Caramelle al THC” nel Capitolo 2. È ora di fare qualcosa di nuovo : Trova il ricordo “Spilla” nel Capitolo 2.

: Trova il ricordo “Spilla” nel Capitolo 2. Abbiamo trovato un cane! : Aiuta l’uomo che ha perso il suo cane.

: Aiuta l’uomo che ha perso il suo cane. Avvistamenti : Aiuta l’appassionata di birdwatching a trovare l’uccellino.

: Aiuta l’appassionata di birdwatching a trovare l’uccellino. Una cosa che si costruisce : Finisci il Capitolo 2 di Life is Strange: True Colors™.

: Finisci il Capitolo 2 di Life is Strange: True Colors™. Il tormentone : Metti su la canzone a cui sta pensando la studentessa.

: Metti su la canzone a cui sta pensando la studentessa. Minatori maledetti : Trova il ricordo “Bomber” nel Capitolo 3.

: Trova il ricordo “Bomber” nel Capitolo 3. Il dollaro di Ethan: Trova il ricordo “Dollaro” nel Capitolo 3.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Life is Strange: True Colors, svelata la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Come ti fa sentire questa cosa? : Trova il ricordo “Memo dell’appuntamento” nel Capitolo 3.

: Trova il ricordo “Memo dell’appuntamento” nel Capitolo 3. Vivi e vegeti : Trova il ricordo “Vecchio foglio” nel Capitolo 3.

: Trova il ricordo “Vecchio foglio” nel Capitolo 3. Ciotola di Valchiria : Trova il ricordo “Ciotola di Valchiria” nel Capitolo 3.

: Trova il ricordo “Ciotola di Valchiria” nel Capitolo 3. Qualcosa da seppellire : Finisci il Capitolo 3 di Life is Strange: True Colors™.

: Finisci il Capitolo 3 di Life is Strange: True Colors™. Esattamente 731 : Aiuta l’uomo a indovinare il numero di caramelle gommose.

: Aiuta l’uomo a indovinare il numero di caramelle gommose. Parti : Trova il ricordo “Batteria” nel Capitolo 4.

: Trova il ricordo “Batteria” nel Capitolo 4. Orgoglio familiare : Trova il ricordo “Adesivo dell’università” nel Capitolo 4.

: Trova il ricordo “Adesivo dell’università” nel Capitolo 4. Davanti a Dio e a tutti i presenti : Trova il ricordo “Microfono” nel Capitolo 4.

: Trova il ricordo “Microfono” nel Capitolo 4. Rosa essiccata : Trova il ricordo “Rosa essiccata” nel Capitolo 4.

: Trova il ricordo “Rosa essiccata” nel Capitolo 4. Il festeggiato : Trova il ricordo “Polaroid” nel Capitolo 4.

: Trova il ricordo “Polaroid” nel Capitolo 4. Uno sbaglio irreversibile : Finisci il Capitolo 4 di Life is Strange: True Colors™.

: Finisci il Capitolo 4 di Life is Strange: True Colors™. Brutte notizie : Trova il ricordo “Chiavi della mamma” nel Capitolo 5.

: Trova il ricordo “Chiavi della mamma” nel Capitolo 5. Una specie di litigio : Trova il ricordo “Biglietto da visita” nel Capitolo 5.

: Trova il ricordo “Biglietto da visita” nel Capitolo 5. Le corde della chitarra : Trova il ricordo “Corde per chitarra” nel Capitolo 5.

: Trova il ricordo “Corde per chitarra” nel Capitolo 5. Fino all’inferno : Trova il ricordo “Ciondolo” nel Capitolo 5.

: Trova il ricordo “Ciondolo” nel Capitolo 5. Benvenuto nei Minatori maledetti : Trova il ricordo “Bomber” nel Capitolo 5.

: Trova il ricordo “Bomber” nel Capitolo 5. La cosa certa è che sarà un’avventura: Finisci il Capitolo 5 di Life is Strange: True Colors™.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Life is Strange: True Colors, svelata la lista trofei completa!

Vediamo insieme i sei trofei d’oro:

Vivere di emozioni : Trova tutti i ricordi collezionabili del Capitolo 1.

: Trova tutti i ricordi collezionabili del Capitolo 1. Archeofilia, che passione! : Trova tutti i ricordi collezionabili del Capitolo 2.

: Trova tutti i ricordi collezionabili del Capitolo 2. Collezionista di ricordi : Trova tutti i ricordi collezionabili del Capitolo 3.

: Trova tutti i ricordi collezionabili del Capitolo 3. Pallino per l’archeologia : Trova tutti i ricordi collezionabili del Capitolo 4.

: Trova tutti i ricordi collezionabili del Capitolo 4. Estrazione di emozioni : Trova tutti i ricordi collezionabili del Capitolo 5.

: Trova tutti i ricordi collezionabili del Capitolo 5. Specialista di Haven: Trova tutti i ricordi collezionabili di Life is Strange: True Colors™.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Life is Strange: True Colors.

Luminare di Haven: Ottieni tutti i trofei di Life is Strange: True Colors™.

