Samsung TV Neo QLED 4K 55”: imperdibile offerta del 57% da Unieuro

Il TV Neo QLED 4K 55” della Samsung è attualmente in offerta del 57% su Unieuro. Scopriamo tutti i dettagli di questo incredibile sconto in questo articolo dedicato

L’evoluzione tecnologica nel mondo delle Smart TV è in costante crescita, e abbiamo una notizia incredibile per voi: il Samsung Neo QLED 4K QN90B è ora disponibile con un’offerta straordinaria del 57% su Unieuro. Questo straordinario televisore regala una visione in massima risoluzione 4K che trasforma completamente la vostra esperienza di visione. Una delle caratteristiche più impressionanti di questa TV è la tecnologia Quantum Matrix, che controlla con estrema precisione gli innovativi Mini LED retroilluminati. Questa combinazione offre contrasti profondi che rendono ogni immagine più viva e ogni nero più profondo. Guardando i vostri film preferiti, scoprirete dettagli mai visti prima, rendendo ogni momento unico.

Il cuore di questa meraviglia tecnologica è il processore Neo Quantum 4K. Grazie all’intelligenza artificiale, ottimizza ogni contenuto nella straordinaria definizione 4K. Le immagini diventano cristalline, i colori più vividi e i dettagli incredibilmente nitidi, garantendo un’esperienza visiva senza precedenti. La tecnologia Quantum HDR è un’altra caratteristica che rende questo televisore eccezionale. Questa TV offre uno spettacolo puro, fotogramma per fotogramma, indipendentemente dal livello di luminosità. I colori sono brillanti e i dettagli, anche i più impercettibili, sono straordinariamente definiti, permettendovi di immergervi completamente nella vostra esperienza cinematografica.

Samsung TV Neo QLED 4K: l’offerta di Unieuro è impareggiabile!

Ma il Samsung Neo QLED 4K QN90B non si ferma alla qualità dell’immagine. Offre anche un audio senza rivali grazie al Dolby Atmos e al sistema OTS (Object Tracking Sound). Questo televisore è dotato di speciali altoparlanti integrati che diffondono un suono tridimensionale, mettendovi al centro della scena e migliorando ulteriormente l’immersione nella vostra esperienza di visione. Inoltre, non dovete preoccuparvi del passaggio al Digitale Terrestre 2.0, poiché il televisore è predisposto per riceverlo senza bisogno di decoder TV, grazie alla tecnologia DVB-T2.

Questa è un'opportunità unica per voi. Grazie al 57% di Unieuro di sconto sul prezzo di listino, potete portare a casa una delle Smart TV più avanzate disponibili, la Samsung Neo QLED 4K QN90B.