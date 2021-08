Recensione The Great Ace Attorney Chronicles: sfide nei tribunali del passato in questo spin-off

In questa recensione analizziamo The Great Ace Attorney Chronicles, spin-off che ci mette nei panni dell’antenato del famoso Phoenix Wright

Sono passati ben vent’anni dall’uscita del primo capitolo della saga di Phoenix Wright in Giappone. In Occidente lo abbiamo iniziato a conoscere soltanto alcuni anni dopo quando uscì su Nintendo DS, ma il primo capitolo arrivò in origine su Game Boy Advance. Da allora il successo di quest’avventura unica nel suo genere si è ritagliata una bella fetta di fan in tutto il mondo, arrivando persino a dar vita a due serie anime. La serie di Phoenix Wright deve il suo grande successo a un mix che unisce delle storie coinvolgenti con un’ottima scrittura dei personaggi e un gameplay che ci mette nei panni di un avvocato che tenta in tutti i modi di far prevalere la verità analizzando prove e testimonianze non sempre oneste. Finalmente arriva anche in Europa The Great Ace Attorney Chronicles, spin-off della serie principale che andremo ad analizzare in questa recensione.

In realtà The Great Ace Attorney Chronicles è una compilation composta da due giochi: The Great Ace Attorney: Adventures e The Great Ace Attorney 2: Resolve, usciti rispettivamente nel 2015 e nel 2017 su Nintendo 3DS, ma soltanto in Giappone. Finalmente i due titoli spin-off sono giunti anche da noi sia su Nintendo Switch che su PS4 e PC, dallo scorso 27 luglio. Due giochi dunque molto attesi dai fan, che non erano mai stati localizzati al di fuori del paese nipponico, e che finalmente potranno essere goduti da tutti gli amanti della serie. Ecco dunque le nostre impressioni finali dopo aver affrontato numerose battaglie in tribunale.

Un tuffo nel passato

La storia di The Great Ace Attorney Chronicles è ambientata negli ultimi anni del 1800, nel pieno dell’epoca Meiji in Giappone, un’era nata dopo anni di guerre interne. L’epoca Meiji è una rivoluzione per il paese del Sol Levante e vede il ritorno dell’Imperatore come capo di stato effettivo dopo la caduta dello Shogun. Per questo motivo il Giappone sta cercando di riformare tutti i suoi organi politici e amministrativi, tra cui anche quello legato al sistema di leggi. Per iniziare a costruire un solido sistema viene dunque chiesto al protagonista di questa storia: Ryunosuke Naruhodo, giovane avvocato, di andare in Inghilterra a studiare il loro sistema di leggi. In realtà in origine doveva partire un amico di Ryunosuke, ma a causa di alcuni problemi che scoprirete nel primo caso, il testimone passa all’antenato di Phoenix Wright.

Essendo il titolo basato quasi totalmente sulla storia non andremo oltre a descrivere gli eventi per evitare spoiler. Sappiate soltanto che, se siete fan dei vecchi giochi della serie, sarete pienamente soddisfatti dall’eccellente storia che si dipana in oltre 10 casi divisi in ben due titoli. La trama è infatti una sola, ma divisa in due giochi. Il primo titolo infatti finisce senza una vera conclusione e rimanda il proseguimento al secondo capitolo, cosa che aveva indispettito non poco i fan giapponesi ai tempi dell’uscita su 3DS, dato che poi hanno dovuto aspettare due anni per conoscere la fine dell’avventura nel passato. Fortunatamente in questo caso potrete godervi l’intera trama dall’inizio alla fine, per una durata complessiva di circa un 50-60 ore (una trentina di ore a gioco di media), a seconda di quanto siete veloci a risolvere i casi superando i tanti enigmi.

I personaggi continuano a essere il cuore del titolo, e nonostante in questo caso il cast sia totalmente nuovo, non farete fatica ad affezionarvi all’intrepido quanto a volte impacciato Ryunosuke o alla sua abile assistente Susato Mikotoba, nuovi protagonisti fuori e dentro la corte del tribunale. Ad arricchire il tutto ci sono anche diversi comprimari ed antagonisti, uno su tutti il famoso detective Herlock Sholmes, ispirato ovviamente al famoso personaggio di Sir Conan Doyle, che oltre a essere molto divertente con i suoi eccentrici modi di fare e di investigare, sarà fondamentale per risolvere le indagini. Tra gli antagonisti non poteva poi mancare un procuratore degno di nota, in questo caso dovremo affrontare il temibile Barok Van Zieks, leggenda dei tribunali inglesi di cui si dice che tutti i casi in cui ha partecipato sono finiti con la morte del sospettato di turno.

Non mancano poi i classici testimoni sopra le righe, ormai marchio di fabbrica dell’intera saga, pieni di stranezze e che vi faranno sudare sette camicie per avere una testimonianza utile. Questo è però il bello di The Great Ace Attorney, una storia coinvolgente fatta di personaggi surreali, ma a cui non si può fare a meno di affezionarsi. Se siete fan della serie vi sembrerà di essere tornati a casa dopo tanto tempo nel giocare questa raccolta di titoli. Ottima anche l’aggiunta delle Escapades, brevi storie senza parti giocabili, che ci mostrano ulteriori dettagli su alcuni personaggi, svelandoci particolari interessanti. Attenzione però a quando decidete di vederli perché alcuni di queste potrebbero contenere spoiler su alcuni casi.

Detective tra due mondi – Recensione The Great Ace Attorney Chronicles

Il gameplay di The Great Ace Attorney Chronicles mantiene a grandi linee la stessa formula vista nei precedenti titoli della saga. L’avventura si divide sempre in una fase di indagine per i vari luoghi coinvolti nel delitto di turno, in cui bisognerà interrogare i testimoni e ottenere le prove necessarie per vincere in tribunale, e la battaglia che si svolgerà all’interno della corte di giustizia, in cui dovremo provare l’innocenza del nostro cliente. Nulla di nuovo quindi sotto il sole, ma essendo un gameplay unico esclusivo della serie Capcom, la formula è ancora valida e sempre divertente, nonostante i vent’anni dal debutto.

La grossa novità legata alla fase d’indagine è data proprio dalla presenza di Herlock Sholmes, che attiverà una modalità chiamata Dance of Deductions, in cui analizzerà una scena del delitto cercando di ricostruire gli avvenimenti. Spesso però il brillante detective dimostrerà di non essere così brillante, per via di ricostruzioni strampalate che dovremo poi sistemare per poterle utilizzare all’interno del tribunale.

Il secondo titolo della collezione non aggiunge molto, se non la ricerca delle impronte digitali, che in realtà non è una vera novità, dato che era presente anche in alcuni capitoli precedenti. Tutto sommato questa fase diverte sempre, anche se in alcuni casi le indagini diventano un po’ troppo lunghe e poco stimolanti, quando in realtà non si vede l’ora di scoprire tutti i dettagli andando nel confronto finale in tribunale.

Gridare “Obiezione!” dal centro della corte – Recensione The Great Ace Attorney Chronicles

Come già detto in questa recensione di The Great Ace Attorney Chronicles, il fulcro del gameplay è diviso tra indagini e le sfide in tribunale. Anche queste ultime sono rimaste fedeli al passato, e dovremo come sempre passare il nostro tempo in sfide che all’inizio ci sembrano impossibili da capovolgere, ma prova dopo prova e testimonianza dopo testimonianza inizieremo a intravedere la verità fino alla vittoria conclusiva che nessuno si aspetta. Come sempre quindi dovremo analizzare ogni frase dei testimoni chiamati in causa, e riuscire a mostrare la prova giusta al momento giusto.

Purtroppo anche in questi titoli resta sempre un piccolo problema di tempismo: ossia capita a volte di aver capito cosa sia successo, ma di non poter presentare una prova fondamentale fino a quando non ci sarà richiesta, essendo quindi costretti a un allungamento del brodo non necessario. Alcuni casi sono effettivamente un po’ troppo senza estesi senza un vero valido motivo. La principale novità di The Great Ace Attorney Chronicles sarà data dal sistema giudiziario inglese, che è composto da una giuria di sei persone che ha un enorme peso sul verdetto finale.

In tutto il processo dovremo cercare sempre di avere dalla nostra parte almeno metà della giuria, e quando queste si convinceranno della colpevolezza del nostro cliente dovremo tentare di convincerle con delle prove o mostrando delle incongruenze nelle testimonianze. Insomma, la meccanica è nuova e interessante, ma i metodi in cui viene utilizzata sono quelli che si sono sempre usati anche in passato. Ad ogni modo la presenza della giuria è una novità interessante che non mancherà di dar vita anche a diversi colpi di scena che sapranno dare pepe alla storia.

Stile grafico – Recensione The Great Ace Attorney Chronicles

The Great Ace Attorney Chronicles è un porting di due titoli usciti su 3DS, come abbiamo visto all’inizio di questa recensione. Graficamente Capcom non ha rivoluzionato molto i titoli originali, infatti ci troviamo di fronte a una versione pressoché uguale a quelle viste su 3DS. Fondamentalmente i lavori si sono concentrati sul rendere i personaggi maggiormente dettagliati in modo che non sfigurassero anche se giocati su schermi più grandi di quelli della console portatile Nintendo, ma non c’è da aspettarsi un grande restauro a livello grafico.

Fortunatamente la serie di titoli Capcom non è mai stata molto esigente sotto quest’aspetto, essendo un’avventura con poco movimento e molte immagini statiche. Le animazioni dei personaggi sono sempre ben fatte e divertenti quando vogliono evidenziare i tic nervosi strampalati dei testimoni, inoltre l’art design è sempre di ottimo livello. Purtroppo il titolo è arrivato in Occidente soltanto dotato di una traduzione in inglese, cosa che rende un po’ meno accessibile il titolo a patto di conoscere bene la lingua, dato che non mancheranno personaggi che parleranno con slang particolari.

Considerazioni finali

Arrivati alla fine di questa recensione di The Great Ace Attorney Chronicles possiamo dire di trovarci di fronte a una degna coppia di giochi che sa tenera alto il nome della saga di Ace Attorney. I due titoli presenti nella collection sono da vedere come una storia unica che, nonostante il cast completamente nuovo di personaggi, riesce a catturare l’attenzione dei giocatori con una trama avvincente che non smette mai di sorprendere con i suoi diversi colpi di scena. In più i nuovi protagonisti sono tutti ben caratterizzati e basteranno poche ore di gioco per non sentire la mancanza di Phoenix, Edgeworth, Maya e tutti gli altri personaggi storici.

Il gameplay è rimasto praticamente immutato rispetto al passato, con qualche aggiunta interessante che però non stravolge minimamente le meccaniche classiche. Poco male, dato che nonostante i suoi 20 anni, la formula dei Phoenix Wright è talmente unica da essere ancora divertente da giocare, specialmente perché è accompagnata da un’ottima storia. Infine il porting è fedele alla versione per 3DS senza grossi sforzi dal punto di vista grafico, se non per il miglioramento dei modelli dei personaggi.

Non dimenticate di restare su tuttoteK per leggere altre recensioni ed avere tutte le notizie più importanti sulla sfera videoludica e non solo. Per i vostri bisogni da gamer, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.