The Great Ace Attorney Chronicles: Esce oggi il nuovo titolo della saga investigativa

Arriva oggi su PC e console The Great Ace Attorney Chronicles, il nuovo capitolo della notasa saga di videogiochi di investigazione

Come annunciato in precedenza, è disponibile a partire da oggi The Great Ace Attorney Chronicles, la nuova collection della nota saga di videogiochi investigativi, che si distingue per la scelta dell’ambientazione e per l’evoluzione del gameplay rispetto ai precedenti titoli del franchise . Questo suo nuovo capitolo comprenderà al suo interno The Great Ace Attorney: Adventures e The Great Ace Attorney 2: Resolve, titoli che fino ad ora sono stati disponibili solamente in Giappone.

The Great Ace Attorney Chronicles: i dettagli del gioco

Come si è detto, The Great Ace Attorney Chronicles introduce delle novità al gameplay della sua saga. Prevede infatti la presenza di nuove meccaniche di gioco: durante le indagini, i giocatori saranno impegnati nella Danza della deduzione, in cui dovranno collaborare con il noto detective inglese Herlock Sholmes, il cui eccessivo zelo deduttivo si rivelerà essere un arma a doppio taglio. Durante le battaglie in aula, oltre a presentare prove e interrogare i testimoni, i giocatori prenderanno parte a Esami sommari in cui dovranno evidenziare incongruenze tra le dichiarazioni dei giurati per portare avanti il caso. Un’altra novità rispetto al resto della serie Ace Attorney è la modalità Storia, che consente ai giocatori di assistere alla vicenda senza dover svolgere alcun lavoro investigativo aggiuntivo.

Il gioco è ambientato alla fine del XIX secolo durante il periodo Meiji giapponese e l’era vittoriana britannica, il suo protagonista è il giovane aspirante avvocato Ryunosuke Naruhodo che, con l’aiuto del suo avvocato, Susato Mikotoba, e del grande detective londinese Herlock Sholmes, deve mettere alla prova le sue capacità per svelare i misteri dietro 10 casi avvincenti. Il titolo è disponibile per PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch; per coloro che lo acquisteranno prima del 31 Agosto è previsto anche il bonus From the Vaults, che consiste in una raccolta di 54 pezzi artistici e musicali inediti.

