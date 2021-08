Lenovo LP1: arriva il super sconto per queste cuffiette

Anche per le Lenovo LP1 arriva un importante sconto da non perdere. Scopriamo insieme come attivarlo e quanto andremo a risparmiare

Avere un dispositivo Bluetooth è diventata ormai una prassi comune. La loro comodità è indiscussa, grazie alla loro caratteristica di funzionare senza fili. Che sia un mouse, una tastiera, una cuffia o dei semplici auricolari poco importa. Ecco perché le società puntano sempre di più su questi prodotti, spesso con sconti importanti come quello che abbiamo già visto e che riguarda le cuffiette Lenovo X9. Oggi tuttavia vi parleremo di un altro sconto che riguarda questa volta le Lenovo LP1. Scopriamo insieme come ottenerlo.

Le Lenovo LP1 in super sconto su LightInTheBox

Prima di procedere con l’articolo e scoprire come ottenere questo sconto veramente importante, conosciamo il prodotto. Anche queste cuffiette, come le loro cugine che abbiamo visto precedentemente, sono dotate di un design in-ear. Grazie alla loro batteria di 55 mAh possono garantire 12 ore di riproduzione musicale. Ovviamente questo dato è molto relativo da utente ad utente; infatti sarà soggetto a molti fattori, tra i quali il volume utilizzato durante la riproduzione che ne può diminuire drasticamente la durata.

Queste cuffiette sono dotate di un Bluetooth 5.0 che permette un ottimo utilizzo e tempi di reazione veramente bassi. Ovviamente la qualità della trasmissione sarà influenzata dalle barriere poste fra il device accoppiato e le cuffiette e sarà possibile utilizzarle entro un range di 10 metri. Sono dotate di una certificazione IPX4 che le rende completamente impermeabili agli schizzi d’acqua. Possono quindi essere usate durante le sessioni di allenamento più intense senza correre nessun rischio.

Queste cuffiette sono disponibili in varie colorazioni: Nera, Bianca, Verde, Bianca+Nera, Bianca+Rossa, Binacha+Grigia. Il loro prezzo attuale sul sito è di 16,81 €, ma grazie al codice LP1 che vi garantisce un ulteriore sconto del 52%, il prezzo finale sarà solamente di 7,99 €. Potete acquistare queste piccole cuffiette fino al 31 agosto direttamente sulla pagina ufficiale dell’ecommerce. Cosa ne pensate di questo sconto? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte riguardanti l’universo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!