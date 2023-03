Recensione Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo

Cosa sareste disposti a fare pur di riportare in vita una persona a voi cara? Lo scoprirete attraverso questa recensione di Paranormasight, una visual novel dalle tinte horror

Paranormasight è la nuova visual novel targata Square Enix, un’avventura dai risvolti horror e che ci porta a riflettere su un argomento abbastanza serio, la moralità umana. In quest’avventura infatti dovremo fare delle scelte, e scopriremo nostro malgrado cosa saremo disposti a fare pur di riportare in vita una persona a noi cara.

Il titolo, come abbiamo già accennato, ad opera di Square Enix, è un prodotto molto di nicchia soprattutto per noi occidentali, ma che invece (complice anche opere come Steins;Gate) è molto giocato nelle terre del Sol Levante. Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo è uscito l’8 marzo 2023 per Nintendo Switch, Microsoft Windows, Android ed iOS. Nonostante sia un prodotto di nicchia è comunque meritevole di attenzione, peccato forse per la sola localizzazione in inglese o giapponese.

I Sette Misteri di Honjo – Recensione Paranormasight

La trama non è molto complessa da comprendere, tutt’altro, tuttavia nel corso dell’avventura si avranno degli incroci intrigati fra i vari personaggi, nei quali sarà anche necessario ponderare bene le proprie scelte, ma questo lo vedremo più avanti. Siamo in Giappone, nel quartiere di Sumida a Tokyo, e l’avventura si svolge pressappoco negli anni ’80.

Il tutto inizia con Shogo Okiie, un impiegato che accompagna la sua amica Yoko Fukunaga al parco di Kinshibori, dove a quanto pare i due stanno indagando sui Sette Misteri di Honjo. Il tutto sembrerebbe strettamente collegato ad un Rito della Resurrezione, ed è proprio quando sotto gli occhi di Shogo accadranno alcune cose, che gli eventi si inizieranno a fare interessanti. Ma Shogo non sarà l’unico ad interessarsi ai Sette Misteri di Honjo, le varie storie dei protagonisti infatti a andranno via via a legarsi l’un l’altra.

La trama iniziale è abbastanza basilare e non presenta grandi innovazioni, è tuttavia d’obbligo anticiparvi che è nel lungo periodo che le cose si faranno interessati e molto districate. Proprio come tutti potreste aver inteso, ci sarà la necessità di dover sacrificare alcuni personaggi per poterne portare in vita altri a noi cari, attraverso l’utilizzo di alcune pietre che concedono questo potere ed andranno “caricate” di anime date in sacrificio.

Scelte e inganni – Recensione Paranormasight

La durata media di Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo si assesta all’incirca intorno alle 10 ore, non siamo quindi davanti ad uno di quei giochi che propongono quaranta ore di gioco e rigiocabilità pressoché infinita, il che non è decisamente un punto a sfavore, tutt’altro. In questo videogioco infatti, che ricordiamo essere una visual novel, il gameplay sarà tutto incentrato sulle scelte delle varie linee di dialogo da seguire.

Il gioco sarà perlopiù statico, e le uniche (o quasi) interazioni possibili saranno il ruotare la visuale a 360° per guardarci intorno, e sempre attraverso l’utilizzo del mouse spostare l’indicatore sui vari punti di interazione. I quali potrebbero essere elementi come oggetti o personaggi che saranno presenti nell’ambiente. Non ci sarà altra possibilità di movimento o interazione, a parte questi. Come è altresì logico essere in qualsiasi visual novel.

Tutto il gioco ruota sulle nostre decisioni, prese attraverso intricati dialoghi, in cui dovremo portare i nostri interlocutori a sbilanciarsi così per scoprire i loro interessi e il loro coinvolgimento (emotivo e non) nella storia. Attraverso le ore di gioco potremo infatti incontrare altri personaggi con il potere di sacrificare le persone per riportare in vita le persone a loro care.

Ogni pietra però, per poter assorbire l’anima, richiede che siano soddisfatti alcuni criteri, come ad esempio che il nostro interlocutore ci volti le spalle o che arrivi a mentirci. Questo pone i dialoghi fra i vari personaggi in un’ottica molto interessante, ogni volta ci ritroveremo davanti qualcuno sarà importante scegliere bene la linea di dialogo da seguire, per non evitare nelle loro trappole atte ad esporci al potere delle loro pietre.

Lo stesso ovviamente dovremo fare noi, esporre il nostro interlocutore ad intricate linee di dialogo utili a far si che possa cadere in trappola e darci la possibilità di attivare il potere della nostra pietra. Pietre che mostreranno una “percentuale di carica”, la quale arrivata al 100% ci darà la possibilità di poter riportare in vita una persona a noi cara. Interessante, non trovate?

Stile da vendere – Recensione Paranormasight

Per ciò che concerne il lato tecnico, Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo non è un titolo di chissà quale peripezia tecnica, anche se nel suo piccolo rappresenta un opera ben congeniata. Va rilegata nella sua “dimensione d’origine”, che come già detto rappresenta la dimensione delle visual novel, e cioè videogiochi relativamente statici che ci consentono giusto di osservare l’ambiente, e il cui gameplay nella sua totalità è rappresentato nella scelta delle linee di dialogo da seguire.

Il comparto artistico è presentato con ambientazioni e personaggi in 2D, i disegni sono veramente ben ispirati così come le colonne sonore, il tutto ben si adatta all’avventura che andremo a vivere, fatta di abili linee di dialogo che serviranno al nostro scopo, e cioè quello di mettere in difficoltà la maggior parte dei nostri interlocutori per poter così assorbire la loro anima e sacrificarli per il nostro scopo.

Torniamo però a rimarcare quanto pesante sia l’assenza di una localizzazione in italiano, che possa aiutare il videogiocatore a comprendere meglio sia la trama che i vari risvolti. Anche al netto del fatto che in più occasioni ci sarà bisogno di andare ad utilizzare sotterfugi manipolando il menù di gioco per superare alcuni dialoghi con altri abili personaggi che incontreremo sul nostro cammino. Un po’ come funzionava con Psycho Mantis in Metal Gear Solid, utilizzare un’escamotage sull’hardware (o nelle opzioni di gioco) per mettere in difficoltà il nostro nemico virtuale.

Conclusioni

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo è un piccolo capolavoro, una visual novel capace di intrattenere e di divertire. Non soltanto la trama, seppur inizialmente ridondante ma a lungo andare intricata e misteriosa, convince e tiene incollato il videogiocatore allo schermo, ma anche il gioco in se con le sue colonne sonore molto ispirate e il suo gameplay tiene alta l’asticella dell’apprezzabilità del titolo.

Si ritorna però, in modo pesante, a rimarcare l’assenza di una qualsiasi localizzazione del titolo nella nostra lingua, il che rende questo videogioco non adatto a tutti i palati, ma soltanto a chi avrà la pazienza (e la voglia) di masticare e digerire un po’ di inglese. A meno che non vogliate giocare il titolo nella sua lingua madre, cosa che in realtà nessuno vi nega.

Siamo giunti alla fine di questa recensione di Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo