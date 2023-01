Metal Gear Solid Remake: annuncio per la prima metà del 2023?

Recentemente, un nuovo rumor è iniziato a circolare in rete in merito al chiacchieratissimo Metal Gear Solid Remake, che vuole vedere l’annuncio per la prima metà del 2023

Una delle telenovele più seguite e interessanti degli ultimi tempi è indubitabilmente quella che comprende tutti i rumor su un ipotetico remake di Metal Gear Solid. Sarà per l’impatto che il videogioco originale ha avuto ai tempi della sua uscita, parliamo ormai del lontanissimo 1998, sarà l’affetto di cui è circondato da parte dei fan, ormai sono mesi che si parla di questo fantomatico remake per mano di Bluepoint Games. L’azienda, fautrice dell’amatissimo e di indubbia qualità remake di Demon’s Souls, è stata poi acquisita da Sony non troppo tempo fa, e, sempre stando ad altri rumor, sarebbe anche al lavoro al remake di Bloodborne. Manca solo Half-Life 3 e abbiamo completato il giro, insomma.

Recentemente, si è tornato a parlare di una possibile presentazione da parte di Sony e Bluepoint, sempre dallo stesso sito spagnolo Areajugones, che non sempre si è rivelato affidabile in termini di leak. Il nuovo rumor vorrebbe veder annunciare ufficialmente Metal Gear Solid Remake nella prima metà del 2023, quindi entro maggio. Più nello specifico, dovremmo iniziare a sentire qualcosa in merito fa febbraio e marzo. Un qualcosa che, secondo i fan, sarebbe supportato anche da recenti eventi e teasing della stessa Bluepoint.

Metal Gear Solid Remake e il suo fantomatico annuncio: sapremo davvero qualcosa in questi primi mesi del 2023?

Nel mese di dicembre, Bluepoint aveva pubblicato una “holiday card” per i fan, che conteneva un tease su un misterioso progetto che starebbero portando avanti. Stando ai fan più accaniti, si riferirebbe a Metal Gear Solid Remake, secondo molti altri no. Ovviamente ormai è una giungla, specialmente su Reddit, da sempre utero delle teorie più strambe, popolato da cospirazionisti e da leaker più affidabili. Vedremo!

Continuando così, comunque, quando questo fantomatico annuncio di Metal Gear Solid Remake arriverà (se arriverà), che sia nel 2023 o meno, forse non saremo nemmeno più così sorpresi. Se ne parla da così tanto tempo che ormai è davvero come se già esistesse. E, d'altronde, dopo Silent Hill è davvero tutto possibile.