Star Wars Jedi Survivor: in arrivo a breve un nuovo trailer

A grande sorpresa è stato annunciato l’arrivo di un nuovo trailer per Star Wars Jedi Survivor, uno dei giochi più attesi di quest’anno

Star Wars Jedi: Survivor di Respawn Entertainment è uno dei prossimi grandi giochi in uscita in primavera ed è stato annunciato che a breve avremo un nuovo trailer del titolo. Anche se manca più di un mese, Electronic Arts ha iniziato a pubblicizzarlo nel miglior modo possibile. Infatti, il Twitter ufficiale di Star Wars ha annunciato che un nuovo trailer debutterà esattamente il 20 marzo.

Preparatevi al nuovo trailer di Star Wars Jedi Survivor!

Cosa aspettarci dal nuovo trailer di Star Wars Jedi: Survivor? Intanto facciamo un piccolo recap di quello che è noto fino ad adesso sul gioco. Ambientato cinque anni dopo il primo gioco, Jedi: Survivor segue ancora una volta Cal Kestis, combattendo contro l’Impero, tentando di sopravvivere a qualsiasi costo. Mentre incontra nuovi personaggi come Bode Akuna, un mercenario che in alcuni casi funge da compagno di intelligenza artificiale, Cal esplora anche nuovi pianeti come Koboh. Questi pianeti sono molto più grandi del primo gioco e racchiudono tonnellate di nuove missioni secondarie, viaggi rapidi di ogni tipo, Camere Jedi e altro ancora.

Prepare for landing! A new trailer for #StarWarsJediSurvivor arrives on March 20th at 9am PT. pic.twitter.com/ysiBeaDgNu — Star Wars | #TheMandalorian is Now Streaming (@starwars) March 17, 2023

Nel gioco saranno presenti nuove abilità della Forza e cinque posizioni nell’utilizzo della spada laser per mescolare al meglio le mosse. Vi aspettano anche nuovi tipi di nemici, come il DT Sentry Droid che combatte con varie armi senza mai fermarsi anche se ferito. Pur avendo perso un arto questo avversario non si ferma a nessun costo e sembra veramente temibile. Ricordiamo che Star Wars Jedi: Survivor verrà lanciato il 28 aprile per PS5, Xbox Series X/S e PC.

