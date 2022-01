Xbox Game Pass: ecco i nuovi giochi di gennaio 2022

Giunto finalmente gennaio 2022 l’Xbox Game Pass, servizio d’abbonamento di Microsoft che consente accesso a numerosi titoli, aggiorna il proprio catalogo inserendovi nuovi giochi e rimuovendone altri

Sin dalla sua nascita nel 2017, Xbox Game Pass è riuscito a fare passi da gigante, diventando un must per i possessori delle console Xbox, o un’alternativa più che viabile per coloro che preferiscono giocare mediante dispositivi mobile, andando a sfruttare l’innovativo sistema di Cloud Gaming. Il prezzo più che accessibile dona ai giocatori la libertà di poter espandere la propria libreria con più di 100 videogiochi, e oramai esso ha assunto una vera e propria forma a sé stante che si propone come metodo di fruizione del media, asfaltando ogni possibile rivale. Mentre ci troviamo solo agli inizi di gennaio, questo 2022 per l’Xbox Game Pass inizia con l’inserimento al suo interno di nuovi giochi più che apprezzati dal pubblico videoludico.

I nuovi giochi di Xbox Game Pass di gennaio 2022

Tornando a noi, tra i vari titoli aggiunti in questo mese nel catalogo, c’è uno in particolare che aveva già fatto molto rumore nell’ultimo periodo, ma le voci non avevano ricevuto alcuna conferma da parte del publisher o dagli sviluppatori. Andiamo dunque a svelare sia questo che gli altri videogiochi in arrivo nei prossimi giorni:

Mass Effect Legendary Edition è il gioco a cui si accennava in precedenza. Si tratta di una remaster dell’iconica saga RPG sci-fi nata dai talenti appartenenti allo studio BioWare, che va a rinnovarne la grafica e l’aspetto generale dei titoli più “datati”.

Outer Wilds è un titolo sviluppato da Mobius Digital e pubblicato da Annapurna Interactive. In questo particolare gioco d'esplorazione spaziale vivremo i panni di un aspirante astronauta alieno, intendo a partecipare alla raccolta di informazioni per una ricerca utile a risolvere i più grandi misteri insiti nel cosmo. Procederemo a rivivere il passato di colleghi svaniti su pianeti disabitati, riscoprendo il nostro lato da archeologo e da pilota tuttofare di navicelle spaziali.

Continuiamo il nostro elenco con un ulteriore titolo dai connotati spaziali:

Spelunky 2, un platform dai tratti roguelike che ci porta a scavare la superficie della Luna per poterne svelare i misteri e tesori più reconditi, non mancando di aree da esplorare, oggetti da sfruttare e trappole da evitare. Le interazioni con il mondo di gioco e ciò che lo caratterizza sono una delle novità più apprezzate in questo secondo capitolo, e le possibilità che esso offre sono ancora più varie e numerose di prima.

Questi e altri giochi arriveranno in diversi giorni: dal 4 gennaio ci saranno Gorogoa, Olija, The Pedestrian; dal 6 gennaio si avranno Embr, Mass Effect e Outer Wilds; dal 13 gennaio arriveranno Spelunky 2 e The Anacrusis; infine, dal 20 gennaio giungeranno Pupperazzi e Windjammers.

