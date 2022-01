Antlers – Spirito insaziabile : un nuovo horror in arrivo su Disney +

Il film narra la storia di Julia Meadows (Keri Russell), un’insegnante di una cittadina dello stato dell’ Oregon , che insegna alle scuole medie. Tutto pare svolgersi nella normalità della vita quotidiana, fino a quando viene colpita da uno dei suoi studenti, uno tra i più riservati e timidi: Lucas Weaver (Jeremy T. Thomas). Cercando di avvicinarsi a lui e comprendere le ragioni dei suoi gesti, Julia scoprirà una verità tremenda, un orribile segreto: la presenza di una creatura ancestrale , in vita dapprima che la razza umana esistesse. Purtroppo, però, la conoscenza dell’esistenza di questa creatura avviene troppo tardi, quando la cittadina in cui la donna vive insieme al fratello (e sceriffo) Paul Meadows (Jesse Plemons), è ormai in serio pericolo…

Claudia Fogliano

Cantante, musicista e amante del cinema da sempre. Un concentrato di ossessioni e passioni per le arti in generale, in particolare per il cinema, la musica, le serie tv, i libri e i videogiochi! Il canto, la musica, la recitazione, la cinematografia e la presenza scenica sono state le mie materie di studio da sempre. A queste si è aggiunto lo studio del Social Media Marketing, per ampliare opportunità e conoscenze in ambito di comunicazione, entrambe fondamentali per la condivisione di contenuti di valore, con lo scopo di "dividere" sempre meno e "unire" molto più.