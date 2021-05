Xbox Free Play Days: Gears 5 e F1 2020 gratis a maggio 2021

Gears 5 e F1 2020 si uniscono ai giochi gratis dei Free Play Days di Xbox di maggio, ma saranno disponibili solo per questo weekend!

Venghino abbonati ad Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate, venghino, perché Microsoft ha annunciato l’arrivo di Gears 5 ed F1 2020 per i Free Play Days di maggio. Solo per questo weekend, dunque, gli iscritti potranno celebrare il lancio della storica Operazione 7 e cimentarsi sui vari tracciati del titolo su licenza con i campioni mondiali di formula uno. Per poter accedere ai due giochi, bisogna effettuare il login sul sito ufficiale delle piattaforme Microsoft o, per fare tutto direttamente con queste ultime, aprire il menù di iscrizione del marketplace e cercare l’apposita voce nella sezione degli abbonati.

Gears 5 e F1 2020, con Xbox Free Play Days sconti stupendi

Non ci sono Free Play Days (o occasioni similari) senza sconti per chiunque voglia usufruire di Gears 5 e F1 2020 al di fuori dell’offerta di Xbox. Microsoft, alla stesura dell’articolo, ha apportato uno sconto del 60% ad entrambe le edizioni dello sparatutto e uno del 75% per ciascuna incarnazione del gioco di guida. Inoltre, il manifattore di console ha anche provveduto a ricordarci la premessa di ogni titolo con una sinossi. Come abbiamo ricordato in principio, Gears 5 ci riporta all’inizio di Operation 7, offrendoci la nuova mappa Ephyra con i nuovi personaggi Ukkon e Hana e la modalità “One shot, one kill” solo per questo weekend.

Se invece i circuiti di F1 2020 fanno più al caso vostro, potrete accedere all’intero gioco su licenza con una campagna in cui potrete creare il vostro team personale. I 22 tracciati presenti nel gioco sono fruibili anche in multiplayer, sia esso in locale con uno split-screen per due giocatori o online. La pacchia avrà inizio da oggi, per la precisione dalle nove di sera stando al fuso orario dell’annuncio originale, e si concluderà alla stessa ora di domenica 23.

