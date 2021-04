Giochi gratis: ecco i titoli di Aprile 2021 per ogni piattaforma

In questo nuovo articolo vi parleremo dei tanti giochi gratis offerti ad Aprile dai vari servizi ad abbonamento mensile e non solo

Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica mensile dedicata ai videogiochi disponibili gratuitamente. Ogni mese, grazie ad alcuni servizi ad abbonamento e alle iniziative delle compagnie, vengono regalati davvero tantissimi titoli.

Con tutti questi videogiochi gratuiti però c’è sempre il rischio di non riuscire a riscattarne in tempo qualcuno. Per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questo articolo, in cui vi parleremo dei tanti giochi gratis offerti ad aprile dai vari servizi ad abbonamento mensile e non solo.

Pronti in ogni momento

Molti dei giochi di cui vi parleremo in questo articolo saranno gratis per tutto aprile, ma altri invece solamente durante un determinato periodo. Per questo motivo vi consigliamo di riscattare i titoli che vi interessano il prima possibile, così da evitare situazioni spiacevoli.

Inoltre vi ricordiamo ancora una volta che per scaricare la maggior parte dei giochi gratuiti di cui vi parleremo dovrete disporre del giusto abbonamento. Per fortuna però molti di questi servizi dispongono di un periodo di prova gratuito che in alcuni casi potrete utilizzare per riscattare i giochi che vi interessano.

PlayStation Plus – I giochi gratis di aprile 2021

Iniziamo come sempre la nostra lista con il PlayStation Plus, il servizio ad abbonamento di Sony. Come ormai ben saprete, il PlayStation Plus offre molti vantaggi, come la possibilità di giocare online su PS4/PS5 e di caricare i salvataggi in cloud, ma permette anche di riscattare tre titoli gratuiti al mese. Ecco i giochi gratis disponibili ad aprile con il servizio:

Oddworld: Soulstorm (PS5)

Days Gone

Zombie Army 4: Dead War

Anche questo mese l’offerta di Sony non delude affatto, offrendo ai fan 3 titoli davvero molto validi. Se avete una PS4 allora potrete scegliere se affrontare orde di non morti nel divertente FPS Zombie Army 4: Dead War oppure vivere l’avvincente storia di Deacon St. John in Days Gone, una delle esclusive PS4 più sottovalutate. Se invece siete tra i fortunati possessori di una PS5 allora potrete mettere le mani su Oddworld: Soulstorm, l’ultimo capitolo della stranissima saga targata Oddworld Inhabitants.

Ricordate inoltre che, senza possedere alcun tipo di abbonamento, questo mese potrete riscattare anche tanti altri giochi gratis grazie all’iniziativa Play at Home. Al momento sono disponibili i seguenti titoli: Abzu, Subnautica, Enter The Gungeon, Rez Infinite, The Witness, Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper e Paper Beast. Oltretutto a partire dal 20 aprile potrete addirittura mettere le mani sulla Complete Edition di Horizon Zero Dawn! Insomma, questo mese Sony ha proprio deciso di ingigantire il backlog di tantissimi giocatori.

Xbox Live Gold – I giochi gratis di aprile 2021

Adesso tocca all’Xbox Live Gold, la controparte Microsoft del PlayStation Plus. I giochi di cui vi parleremo fanno parte del programma Games with Gold e vengono aggiornati con cadenza mensile. Fate attenzione però, perché alcuni di questi titoli saranno disponibili solamente per alcune piattaforme e durante periodi specifici. Ecco la lista dei Games with Gold affiancata dalla piattaforma e dal periodo in cui saranno disponibili:

Dark Void (dall’1 al 15 aprile per Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X | S)

(dall’1 al 15 aprile per Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X | S) Vikings Wolves of Midgard (dall’1 al 30 aprile per Xbox One e Xbox Series X | S)

(dall’1 al 30 aprile per Xbox One e Xbox Series X | S) Hard Corps Uprising (dal 16 al 30 aprile per Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X | S)

(dal 16 al 30 aprile per Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X | S) Truck Racing Championship (dal 15 aprile al 16 maggio per Xbox One e Xbox Series X | S)

Anche questo mese il gold sembra non colpire molto i giocatori. Fra i titoli presenti in lista quelli che spiccano maggiormente sono di certo Dark Void, un frenetico sparatutto in terza persona, e Truck Racing Championship, un gioco di corse dove dovrete guidare degli enormi camion da gara. Se però siete dei giocatori vecchia scuola allora apprezzerete anche Hard Corps Uprising, un frenetico Run n’ Gun appartenente alla serie Contra, e Vikings Wolves of Midgard, un GDR action ambientato nel mondo della mitologia nordica.

Xbox Game Pass – I giochi gratis di aprile 2021

Restiamo ancora in casa Microsoft per parlare dell’Xbox Game Pass. Al momento il parco titoli del servizio è davvero molto ampio e, con cadenza mensile, si arricchisce con nuovi giochi. Di solito ogni mese arrivano diversi titoli di qualità e anche questa volta la compagnia non è stata da meno. Ecco la lista dei nuovi giochi gratis aggiunti al servizio ad aprile affiancati dalla piattaforma e dal periodo in cui saranno disponibili:

GTA 5 (disponibile dall’8 aprile per console e xCloud)

(disponibile dall’8 aprile per console e xCloud) Zombie Army 4: Dead War (disponibile dall’8 aprile per PC, console e xCloud)

(disponibile dall’8 aprile per PC, console e xCloud) Disneyland Adventures (disponibile dall’8 aprile per xCloud)

(disponibile dall’8 aprile per xCloud) Rush: A Disney Pixar Adventure (disponibile dall’8 aprile per xCloud)

(disponibile dall’8 aprile per xCloud) NHL 21 (disponibile dal 12 aprile per console)

(disponibile dal 12 aprile per console) Rain on Your Parade (disponibile dal 15 aprile per PC, console e xCloud)

(disponibile dal 15 aprile per PC, console e xCloud) Pathway (disponibile dal 15 aprile per PC)

(disponibile dal 15 aprile per PC) MLB The Show 21 (disponibile dal 20 aprile per console e xCloud)

Fra tutti i titoli disponibili questo mese, quello che spicca maggiormente è certamente GTA 5. Nonostante siano passati anni dalla sua uscita, il titolo di Rockstar Games continua tutt’ora ad avere un successo straordinario e di sicuro tanti videogiocatori saranno entusiasti di averlo sul Game Pass. In più, se siete degli amanti dei giochi sportivi, di sicuro sarete molto felici per l’aggiunta di NHL 21 e MLB The Show 21, due ottimi esponenti del genere.

PlayStation Now – I giochi gratis di aprile 2021

Passiamo ora in ambito cloud gaming con il PlayStation Now, il servizio di gaming in streaming creato da Sony. Al momento il PlayStation Now vanta un parco titoli davvero ampio e ogni mese si arricchisce sempre con tante novità. Inoltre, la maggior parte dei giochi disponibili per PS4 possono essere anche scaricati, offrendo così la possibilità di giocarli anche a chi non dispone di un’ottima connessione. Ecco la lista dei giochi gratis aggiunti al servizio ad aprile:

Marvel’s Avengers

Borderlands 3

The Long Dark

In genere il Now offre ogni mese tanti titoli di qualità, ma ad aprile si è davvero superato. Questa volta infatti i giocatori potranno divertirsi con Marvel’s Avengers, un action adventure con una forte componente online ambientato nell’universo Marvel, oppure Borderlands 3, uno dei migliori looter shooter sulla piazza. Inoltre molti giocatori apprezzeranno di sicuro anche The Long Dark, un ottimo survival ambientato fra delle montagne innevate.

Google Stadia Pro – I giochi gratis di aprile 2021

Parliamo ora di Stadia, la piattaforma di gaming in streaming targata Google. Nonostante non sia necessario un abbonamento per utilizzare Stadia, con l’abbonamento pro potrete disporre di ulteriori vantaggi, inclusi tanti nuovi titoli ogni mese. I nuovi giochi gratis disponibili ad aprile sono:

Resident Evil 7 Gold Edition

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated

Ys VIII: Lacrimosa of Dana

Pikuniku

Anche questa volta l’offerta di Google risulta più che valida. Ovviamente il titolo più importante della lista è Resident Evil 7, un eccezionale survival horror in prima persona targato Capcom, ma anche gli altri giochi non sono affatto male. Ad esempio se amate gli action JRPG di sicuro potrete apprezzare Ys VIII: Lacrimosa of Dana, mentre se invece preferite i platform vi suggeriamo di dare una chance al gioco di SpongeBob. Inoltre, se sapete apprezzare anche dei puzzle games che sfociano nell’assurdo, vi consigliamo di provare Pikuniku.

Humble Choice – I giochi gratis di aprile 2021

Andiamo ora a vedere che titoli ci vengono offerti questo mese dal servizio Humble Choice di Humble Bundle. Gli abbonati a questo servizio hanno la possibilità di riscattare ogni mese, a seconda del tipo di abbonamento, 3 oppure 9 giochi. Inoltre come al solito avrete anche accesso a un’enorme raccolta di titoli senza DRM che potrete scaricare e giocare per sempre. Ecco i giochi gratis disponibili ad aprile:

Sniper Ghost Warrior Contracts

F1 2020

Shenmue III

Main Assembly

Rock of Ages 3: Make & Break

Remothered: Broken Porcelain

In Other Waters

Aven Colony

Simulacra + Simulacra 2

Colt Canyon

Skully

Popup Dungeon

Anche fra le scelte di aprile sono presenti tanti titoli interessanti, ma quelli che vi consigliamo maggiormente sono F1 2020, Shenmue III, Remothered: Broken Porcelain e Popup Dungeon. Inoltre, se apprezzate dei titoli particolarmente immersivi, vi suggeriamo di dare un’occhiata ai due Simulacra (anche se andrebbero giocati su smartphone per avere l’esperienza migliore).

Twitch Prime – I giochi gratis di aprile 2021

Concludiamo infine il nostro articolo come di consueto con i titoli di Twitch Prime, il servizio ad abbonamento di Amazon. Di solito la piattaforma offre sempre molti giochi gratis e anche ad aprile non siamo rimasti delusi dalla quantità. Ecco i 6 giochi disponibili gratuitamente con l’abbonamento di questo mese:

The Escapist

Move or Die

Before I Forget

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

Aces of the Luftwaffe – Squadron

Moving Out

Anche questo mese Twitch offre ai suoi abbonati dei titoli niente male. Se amate giocare in multiplayer con gli amici di sicuro apprezzerete molto Move or Die e Moving Out, ma ci sono anche titoli adatti a chi preferisce giocare in singleplayer. Ad esempio The Escapist è un divertente titolo in pixel art in cui dovrete cercare di evadere di prigione, mentre invece The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics è uno strategico a turni ambientato nell’universo dell’omonima serie cult.

Mai scordarsi dell’epic games store

Grazie a questo articolo ora sapete dove trovare con facilità la maggior parte dei giochi gratis disponibili ad aprile. La nostra guida si conclude qui ma, se siete interessati ad ottenere davvero tutti i giochi gratuiti del mese, non dimenticatevi di controllare l’Epic Games Store ogni giovedì. Per fortuna potete rimanere aggiornati su tutti i titoli offerti da questo store grazie ai tanti articoli dedicati presenti sul nostro sito.

