Sony Xperia Ace II: ufficiale l’arrivo sul suolo nipponico

Previsto al momento solo per il Giappone, il nuovo Sony Xperia Ace II è uno smartphone di fascia medio/bassa che si contraddistingue principalmente per le sue dimensioni compatte

Il punto di forza del nuovo device di casa Sony risiede in un form factor decisamente contenuto. Infatti le sue dimensioni di 140 x 69 x 8,9mm permetteranno non solo una presa più salda, ma anche di riuscire a “tappare” con facilità gli angoli del display, soprattutto per chi ha mani piccole. Nonostante la mole più contenuta rispetto alla concorrenza, lo schermo rimane di dimensioni abbastanza generose, 5,5″ IPS LCD ma solo HD+.

Sony Xperia Ace II: scheda tecnica

La dotazione hardware prevede:

Display: IPS LCD da 5,5″ HD+, Corning Gorilla Glass 6 ;

; CPU: SoC MediaTek Helio P35 ;

; RAM: 4GB ;

; ROM: 64GB per archiviazione interna espandibile tramite MicroSD fino a 1TB (~1024GB);

per archiviazione interna espandibile tramite fino a (~1024GB); fotocamera posteriore: principale da 13MP , ottica f/2.0 + lente profondità da 2MP ;

, ottica f/2.0 + lente profondità da ; fotocamera anteriore: 8MP, f/2.0 ;

; connettività: 4G LTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC ;

; batteria: 4500mAh ;

; dimensioni: 140 x 69 x 8,9mm ;

; peso: 159g ;

; colori: nero, bianco, blu ;

; OS: Android 11 ;

; Prezzo: ~165€

Sony Xperia Ace II: analisi

La scheda tecnica del Sony Xperia Ace II è perfettamente adeguata al prezzo cui viene proposto. I 4GB di memoria RAM che supportano il SoC MediaTek Helio P35 non potranno fare miracoli in termini di performance durante l’uso di applicazioni particolarmente complesse, ma comunque la fluidità generale del sistema è assicurata. Merito anche del sistema operativo, Android 11. Peccato per lo schermo, un IPS LCD da 5,5″ solo HD+. Si poteva puntare al FHD+ considerando che esistono terminali che con qualche decina di euro in più offrono addirittura pannelli OLED. La memoria ROM da 64GB potrebbe risultare poco capiente, ma è un ostacolo facilmente aggirabile tramite l’inserimento di una MicroSD.

Parlando di connettività questo smartphone non ha nulla da invidiare alla concorrenza, se non forse la mancanza di un emettitore IR (per trasformare lo smartphone in un telecomando universale) e quella del modem 5G. Supporta in compenso le reti 4G LTE che sono comunque molto veloci durante le operazioni di download/upload dei propri dati. Il comparto fotografico vede un sensore principale da 13MP abbinato ad un sensore di profondità da 2MP. Non saranno il top ma comunque per la fascia di mercato in cui rientra il device dovrebbero garantire scatti abbastanza soddisfacenti. La batteria da 4500mAh, infine, assicurerà un’autonomia di 1 giorno o poco più in base al proprio stile di utilizzo.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone compatto di Sony? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!