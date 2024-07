Wuthering Waves: in sviluppo la versione PS5

Negli ultimi anni, numerosi titoli hanno tratto ispirazione dal modello di Genshin Impact, dando praticamente vita a un nuovo sottogenere, i cosiddetti “Genshin-like”. Tra gli esempi più recenti, Wuthering Waves, sviluppata da Kuro Games, dopo aver raggiunto rapidamente i 30 milioni di giocatori in tutto il mondo nelle sue versioni Windows e mobile, si appresta ad arrivare anche su Ps5

Wuthering Waves propone la formula ormai rodata del gacha free-to-play, declinata in RPG Open World dalle tinte sci-fi. Dopo esserci risvegliati su Solaris-3, nei panni di un/una protagonista affetta da amnesia (scelta non molto originale, bisogna essere onesti), ci troveremo ad esplorare un mondo post apocalittico in cui l’umanità porta avanti una lotta per la sopravvivenza, dovendosi confrontare, fra le altre insidie, con creature denominate Echoes. Una volta sconfitti, gli Echoes possono essere equipaggiate dai personaggi che compongono il nostro party di Resonators. Questa meccanica differenzia il titolo di Kuro Games dai prodotti della concorrenza Hoyo, donandogli un’identità propria. Altro grande protagonista di questo titolo è l’esplorazione, le cui meccaniche si ispirano al capostipite del genere, Genshin Impact (che già si ispirava fortemente a quanto visto in Zelda Breath of the Wild).

Wuthering Waves: novità sul fronte Ps5

Poche ore fa, con un post sul social network X, la pagina ufficiale di Kuro Games, ha annunciato ufficialmente lo sviluppo della versione Playstation 5 di Wuthering Waves, seguendo appunto il percorso intrapreso già in precedenza dai fratelli maggiori del franchise Hoyoverse, di cui Zenless Zone Zero (qui la nostra non-recensione) rappresenta l’ultima, sicuramente non per molto, fatica.

Non è ancora stata annunciata la data di uscita del porting per la console di casa Sony, ma sarà possibile provare una prima build della versione per PS5 di Wuthering Waves al ChinaJoy 2024, che si svolgerà dal 26 al 29 Luglio a Shanghai. Non manca quindi molto prima di potervi dare nuove informazioni riguardanti il lavoro svolto da Kuro Games.

