World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, svelata la data d’uscita?

Sembrerebbe che l’uscita di World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic sia stata svelata per sbaglio sul proprio sito dalla stessa Blizzard

A quanto pare l’uscita della prossima espansione di World of Warcraft, Wrath of the Lich King Classic è stata riportata per sbaglio proprio da Blizzard Entertainment sul proprio sito. La miriade di giocatori del famoso MMORPG, ad inizio anno aveva potuto esultare visto che Blizzard aveva annunciato l’espansione in questione, senza però riportare una data precisa insieme alla dichiarazione. Tutt’oggi non c’è un giorno sul calendario da segnare, ma forse la situazione è cambiata grazie proprio alla stessa software house.

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic auto-leak di Blizzard sull’uscita?

A quanto pare in questo caso è stata la stessa Blizzard ad auto-leakarsi sull’uscita di World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic. Come notato e riportato da Wowhead, il team di sviluppo sul proprio sito web ufficiale aveva aggiornato la pagina principale riportando un messaggio particolare ovvero “Il Re dei Lich ritorna il 26 settembre 2022“. Il testo è stato prontamente rimosso poco dopo dal sito il che fa pensare davvero ad un auto-leak da parte loro o anche ad un semplice errore in buonafede.

Quello che fa pensare che questo auto-leak possa essere credibile è anche e soprattutto l’annuncio che Blizzard in precedenza aveva fatto sull’espansione, indicando come lancio il 2022, e visto che ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno la data del 26 settembre può essere veritiera. Ma se anche non dovesse essere questa, ci aspettiamo a breve un qualche annuncio ufficiale sul rilascio dell’espansione da parte della software house. Che ne pensate di questa fuga di notizie? Ricordatevi di farci sapere la vostra qui sotto nei commenti!

