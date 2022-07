Hasbro ha annunciato i personaggi della serie Hasbro Selfie, il risultato di uno sforzo rivoluzionario per realizzare figure personalizzate su larga scala

Hasbro ha annunciato i personaggi della serie Hasbro Selfie, il risultato di uno sforzo rivoluzionario per utilizzare la stampa 3D per produrre action figure personalizzate su larga scala. Per la prima volta, i fan potranno scansionare il proprio volto con uno smart device e ricevere a casa un’action figure personalizzata e con le sembianze simili a quelle del proprio volto.

Questo lancio rappresenta il culmine di anni di investimenti nella tecnologia di stampa 3D stereolitografica (SLA) di Formlabs, insieme a una spinta incessante per avvicinare i fan ai mondi che amano.

Hasbro Selfie: realizza l’action figure con il tuo volto!

Hasbro è sempre stata un’azienda che mette la tecnologia al primo posto, adottando la tecnologia di stampa 3D nel lontano 1995 per la prototipazione rapida. Il team di sviluppo Hasbro vede la tecnologia come un modo per offrire ai fan ciò che vogliono, mantenendo Hasbro all’avanguardia nell’offerta di giocattoli per i consumatori. Patrick Marr, Sr. Director of Model Development presso Hasbro, ha affermato:

Trascorriamo molto tempo con i nostri clienti, capendo quali sono le loro esigenze, cosa stanno cercando. E poi partiamo da lì e sviluppiamo un piano per creare i nostri nuovi prodotti. All’inizio usavamo stampanti 3D per lo sviluppo di prodotti [prototipazione] e avevamo alcune grandi macchine industriali, ma non sempre soddisfacevano le nostre esigenze. Quindi abbiamo iniziato a cercare altri modi per poter assistere i nostri clienti più velocemente e con materiali più recenti disponibili sul mercato. Quando abbiamo iniziato a lavorare con Formlabs, abbiamo pensato “wow, non sarebbe bello aggiungere la micro-produzione alla nostra linea di prodotti durante il nostro regolare sviluppo?” Era quindi un aspetto che continuava a rimanere in qualche angolo della nostra mente.

Per dare vita ai personaggi della serie Hasbro Selfie il team ha dovuto superare diverse sfide: nell’implementazione della personalizzazione di massa su questa scala, non c’era una strada già aperta da seguire. E la personalizzazione da sola non era abbastanza. Realizzare action figure personalizzate a un prezzo irragionevole era fuori questione: il team aveva bisogno di alta qualità, convenienza e personalizzazione.

Dalla scansione alla spedizione

Gli utenti possono ordinare un’action figure personalizzata facilmente grazie all’app Hasbro Pulse. Possono infatti scansionare il proprio volto con uno smartphone, scegliere un personaggio e ricevere a casa una figurina. Ecco come funziona il processo:

L’utente scarica l’app Hasbro Pulse, scansiona il proprio volto, seleziona il colore di capelli e sceglie la propria figurina preferita. L’intero processo viene completato all’interno dell’app. La configurazione creata dall’utente viene inviata alla fabbrica Hasbro e viene automaticamente messa in coda per la creazione. Le teste personalizzate vengono assemblate sul corpo di un’action figure pronto all’uso. L’action figure personalizzata viene inviata al cliente.

Cosa ne pensate? Sfrutterete anche voi Hasbro Selfie per creare l'action figure con il vostro volto?