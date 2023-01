Wonder Woman: uno degli sviluppatori di God of War Ragnarok sta lavorando al gioco

La lead UX designer di God of War Ragnarok si è unita a Monolith Productions per sviluppare il nuovo titolo di Wonder Woman

Wonder Woman di Monolith Productions è praticamente sparito dai radar dal suo annuncio nel dicembre 2021, ma lo sviluppo continua. Mila Pavlin, che di recente ha lavorato come lead UX designer presso Santa Monica Studio per God of War Ragnarok, ha annunciato su LinkedIn di essere entrata a far parte di Monolith come UX design director del prossimo titolo DC Universe, ossia il già citato Wonder Woman. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Wonder Woman: le dichiarazioni della lead UX designer di God of War Ragnarok sul gioco

Pavlin ha svolto un ruolo importante per le features di accessibilità di God of War Ragnarok, che le sono valse il premio Innovation in Accessibility Award ai The Game Awards 2022. Anche Wonder Woman sembra abbracciare l’accessibilità, stando al recente tweet di Pavlin. “Sto lavorando al gioco Wonder Woman da una settimana e sono già impressionata dalla dedizione del team all’accessibilità. L’industria dei videogiochi è diversa da quella di pochi anni fa, in un modo meraviglioso!”.

Wonder Woman non ha ancora una data di uscita né piattaforme annunciate. È stato solo confermato che si tratterà di una storia originale con Diana che combatterà per “unire la sua famiglia di Amazzoni e gli umani del mondo moderno”.

Been on the Wonder Woman game for a week now and already impressed with the teams dedication to accessibility. The game industry feels different than just a few years ago, in a Wonderful way! pic.twitter.com/35OHGGvvZM — Mila Pavlin #Accessibility #WonderWoman (@MissFire4) January 8, 2023

Oltre a un mondo aperto, il titolo vedrà il ritorno del Nemesis System dalla Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor e L’Ombra della Guerra. In Wonder Woman, questo sistema permetterà di “creare legami profondi sia con i nemici che con gli alleati“, anche se questo aspetto non è ancora stato approfondito nelle dichiarazioni di Monolith.

