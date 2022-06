Webidoo SpA lancia Webidoo Gaming

Webidoo SpA, azienda italiana specializzata nella digital transformation delle PMI, lancia Webidoo Gaming, una società attiva nel settore e-Sport

Webidoo nasce nel 2017 nel mondo b2b, attualmente suo core business e nel 2021 si affaccia al mondo consumer con l’apertura di Webidoo store, il primo tech-experience store in Europa. Adesso la compagnia aggiunge un importante tassello al proprio ecosistema grazie a Webidoo Gaming, una società attiva nel settore e-Sport che ha lanciato una propria squadra di gamers professionisti che ha già preso parte ad alcune competizioni tra cui Rocket League all’Italian Rocket Championship e, dal 12 giugno, al Proving Grounds di League of Legends.

Webidoo entra a gamba tesa nel mondo degli e-Sports

Con milioni di giocatori e milioni di fan, gli esport sono lo sport in più rapida crescita al mondo. Secondo dei nuovi dati, il mercato globale del gaming ha generato 180,3 miliardi di dollari nel 2021 e raggiungerà i 218 miliardi nel 2024. Qui di seguito potrete trovare una dichiarazione di Manuel Cavalli, co-founder e CEO di Webidoo Gaming, che si è espresso a riguardo del nuovo progetto di Webidoo:

Il mondo esport in Italia è ancora poco strutturato. Da appassionati giocatori ci siamo resi conto che l’interesse è alto ma che una crescita rapida e costante non è accompagnata dall’organizzazione propria del mondo business. Pensiamo sia importante cogliere questa opportunità attraverso un progetto articolato, con un piano di sviluppo ben definito che comprende organizzazione, marketing e comunicazione. L’impostazione del nostro lavoro sarà guidata da grande attenzione ai temi CSR, in particolare l’ecosostenibilità: in collaborazione con aziende del settore, andremo a sviluppare linee ecosostenibili, con materiali riciclati ed ergonomici dedicate ai gamers.

Il lancio di webidoo gaming sarà accompagnato da un bootcamp di tre giorni in partnership con Spazio Lenovo, il primo concept store di Lenovo al mondo, che metterà a disposizione il proprio Store in centro a Milano per dare la possibilità ai gamers di utilizzare strumenti di ultima generazione. Dopo la presentazione del main team, il progetto prevede la costituzione di un’Academy con training per migliorare la abilità tecniche dei gamers, corsi di alimentazione e-Sportiva e sessioni di mental coach con uno Psicologo e-Sportivo che porta avanti un programma per intervenire sui problemi che può generare la dipendenza dai videogiochi negli adolescenti, aiutando le nuove generazione ad avere un rapporto equilibrato con gli strumenti digitali.

Eventi e altre iniziative

Grande spazio verrà dato inoltre anche agli eventi, come tornei amatoriali e competitivi che hanno l’obbiettivo di contribuire a costruire una corretta cultura intorno al mondo esport, favorendone l’armonizzazione con lo sport tradizionale e alzando il livello competitivo sul territorio nazionale. Per rafforzare il team, saranno anche organizzate giornate bootcamp volte a selezionare giocatori che desiderano diventare professionisti. Grande centralità verrà data al canale Twitch che sarà una vera e propria finestra sul mondo di Webidoo, aperta 24 ore su 24 e ricca di eventi ed iniziative.

