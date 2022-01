CoD Vanguard e Warzone: rimandata la Season 2, ecco a quando

Activision ha posticipato l’inizio della Season 2 di CoD Vanguard e Warzone. La notizia è arrivata fa sui canali social della serie

La notizia è arrivata nel giro degli ultimi minuti e la community ne sta chiaramente già parlando in rete. L’inizio della Season 2 di CoD Vanguard è stato rimandato insieme a quello della prossima stagione del blockbuster videoludico Warzone. A dare l’annuncio che vi stiamo riportando in questo articolo è stata la stessa Activision (recentemente acquisita da Microsoft) sui canali social della serie Call of Duty. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

CoD Vanguard e Warzone: ecco quando vedremo la Season 2, la priorità dei team di sviluppo è ora risolvere i problemi dei giochi

La data d’inizio della Season 2 di CoD Vanguard e della prossima stagione di CoD Warzone è ora fissata al giorno 14 febbraio; insomma, ci sarà da attendere ancora diverse settimane prima di godere di tutte le novità previste con il nuovo periodo del competitivo dei due titoli di punta della storica saga FPS.

Activision ha ribadito nei vari post pubblicati su Instagram e gli altri canali social che l’attenzione del team è costantemente focalizzata sulla qualità del gioco e dell’esperienza garantita alla vastissima community dei suoi titoli. Vi lasciamo alle parole del publisher americano:

La nostra priorità è la tua esperienza di gioco. Abbiamo rinviato l’inizio della Stagione 2 per Warzone e Vanguard al 14 febbraio 2022. Useremo questo tempo extra per migliorare la stabilità del gioco e per correggere bug, per assicurare un livello di rifinitura generale per i videogiochi e per implementare aggiornamenti tra cui ottimizzazione al gioco e al bilanciamento. Abbiamo implementato svariati aggiornamenti, ma resta ancora molto da fare. Ti ringraziamo per la tua pazienza mentre rinviamo l’inizio della Stagione 2 in Vanguard e Warzone per dare la priorità all’ottimizzazione al bilanciamento dell’attuale esperienza di gioco.

Insomma, il posticipo è arrivato e molti utenti della community si sono detti contrariati ma al tempo stesso sollevati dalla notizia, dato che gli stessi utenti lamentano di vari problemi alla stabilità generale dei giochi e bug. Se siete alle prime armi con Vanguard vi rimandiamo alle nostre guide su come giocare con gli amici e su come livellare velocemente le armi.

