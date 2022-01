Motorola Moto G200 e Moto G51: disponibili in Italia

Motorola ha lanciato sul mercato italiano i nuovi Moto G200 e Moto G51, smartphone rispettivamente di fascia alta e media dotati di ampio display e refresh rate fino a 144Hz

L’azienda statunitense propone per il mercato italiano due nuovi smartphone che vanno ad aggiornare la famiglia Moto G, parliamo del Moto G200 e Moto G51. Il più prestante sotto il profilo hardware è il G200 che integra come SoC il Qualcomm Snapdragon 888 Plus, che rappresenta al momento tra i chipset più potenti.

È inoltre dotato di ben 8GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e di 128GB di memoria ROM di tipo UFS 3.1, il più veloce che al momento la tecnologia può offrire nel campo degli smartphone. Ciò si traduce in tempi di apertura delle applicazioni estremamente esigui. Il modello minore, il Moto G51 appunto, è caratterizzato da un SoC Snapdragon 480 e da “soli” 4GB di memoria RAM e 128GB di ROM espandibile tramite slot per MicroSD. Nota di merito per entrambi i modelli è la compatibilità con le reti 5G e la presenza di una capiente batteria da 5000mAh.

Moto G200: scheda tecnica

All’interno del terminale trovano posto:

Display: LCD IPS da 6,8″ FHD+ (2460 x 1080p), Max Vision e refresh rate fino a 144Hz ;

; GPU: Adreno 730 ;

; CPU: Qualcomm Snapdragon 888 Plus ;

; RAM: 8GB di tipo LPDDR5 ;

di tipo ; ROM: 128GB per archiviazione interna di tipo UFS 3.1 ;

per archiviazione interna di tipo ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 108MP + sensore ultra grandangolare da 8MP + sensore di profondità da 2MP ;

+ sensore ultra grandangolare da + sensore di profondità da ; Fotocamera anteriore: sensore da 16MP ;

; Connettività: 5G sub-6, dual SIM, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E dual band, Wi-Fi hotspot, USB-C 3.1 con DisplayPort, GPS, GLONASS e Galileo, accelerometro, magnetometro (bussola), giroscopio, prossimità, luce ambientale ;

; Batteria: 5000mAh con ricarica rapida a 33W ;

con ricarica rapida a ; Colori: Stellar Blue ;

; Dimensioni: 168,07 x 75,53 x 8,89mm ;

; Peso: 202g ;

; OS: Android 11 ;

; Colori: Obsidian Black e Silver Purple ;

; Prezzo: 599,90€

Moto G200: analisi

Grazie al gigantesco pannello IPS da 6,8″ con risoluzione FHD+ potremo apprezzare al meglio i contenuti in streaming o le fotografie da noi scattate grazie alla brillantezza dei colori offerti dal display. Ancora, grazie alla impressionante frequenza di aggiornamento fino a 144Hz potremo notare meno le “sfocature” durante lo scrolling di pagine web o i cambi di visuale repentini in giochi di stampo FPS. Avremo poi un’autonomia di circa 2 giorni con un utilizzo “tipico” (vale a dire navigazione web, applicazioni di messaggistica e qualche videogioco leggero per il processore video) per merito della capiente batteria da 5000mAh con ricarica rapida a 33W. Segnaliamo infine l’implementazione del più recente modulo WiFi 6E per la più alta velocità di navigazione web. Come OS troviamo Android 11.

Moto G51: scheda tecnica

Il device è equipaggiato con:

Display: LCD da 6,8″ FHD+ (2400 x 1080p) in 20:9, frequenza aggiornamento fino a 120Hz ;

; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 480 ;

; RAM: 4GB ;

; ROM: 128GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 50MP + sensore ultra grandangolare da 8MP + obiettivo macro da 2MP ;

+ sensore ultra grandangolare da + obiettivo macro da ; Fotocamera anteriore: 16MP ;

; Connettività: 5G sub-6, dual SIM (slot ibrido), Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 802.11 ac, Wi-Fi hotspot, USB-C 2.0, GPS, GLONASS e Galileo ;

; Batteria: 5000mAh con ricarica a 10W ;

con ricarica a ; Dimensioni: 161,19 x 73,87 x 8,49mm ;

; Peso: 208g ;

; Colori: Indigo Blue ;

; OS: Android 11 ;

; Prezzo: 279,90€

Moto G51: analisi

Nonostante il display abbia identiche dimensioni della sua controparte più potente, il refresh rate massimo è 120Hz, comunque elevato rispetto alla stragrande maggioranza dei device di medio gamma. I 4GB di RAM dovrebbero soddisfare diverse tipologie di utenza, ma certamente non chi cerca uno smartphone principalmente per applicazioni videoludiche estreme o per il multitasking pesante. Nonostante questo è uno telefono che per la fascia di prezzo in cui rientra potrebbe far gola a molti, visto e considerato che l’hardware che monta gli consente di fare un po’ di tutto con scioltezza. Anche su questo terminale abbiamo una batteria da 5000 mAh ed il supporto ad Android 11.

Cosa ne pensate di questi nuovi smartphone di Motorola? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTubee di restare connessi su tuttoteK.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!