Il fascino e l’utilità delle storie personalizzate per bambini

A cosa servono e quando possono tornare utili le storie personalizzate per bambini? A chiederselo non sono soltanto le mamme e i papà, ma anche gli insegnanti delle scuole primarie, che studiano e sperimentano costantemente nuove tecniche di insegnamento utili a migliorare l’apprendimento. Le storie personalizzate aiutano i bambini ad appassionarsi alla lettura, essendo coinvolgenti e divertenti. Inoltre, ogni singolo racconto propone insegnamenti utili ed è in grado di trasmettere valori che il bambino deve far propri. Anche le emozioni e le sensazioni che queste storie sanno infondere possono aiutare il bambino ad imparare più rapidamente, essendo capaci di fissare concetti destinati ad entrare a far parte del bagaglio esperienziale dei più piccoli. Ma ora cerchiamo di capire insieme come funzionano queste storie personalizzate e quando possono tornare utili.

Il contributo all’insegnamento delle storie personalizzate per bambini

I libri personalizzati per bambini e bambine contribuiscono ad insegnare e a trasmettere quei valori di cui nessun essere umano può fare a meno. Valori quali l’autostima, l’empatia e la fiducia nel prossimo. L’obiettivo dei creatori di questi volumi e degli insegnanti che li hanno adottati è aiutare i bambini di oggi a formare il proprio carattere, senza perdere di vista ciò che conta per davvero: contribuire a creare una società fatta di persone corrette, che a loro volta possano rendere migliore il futuro di tutti. Quelli proposti da My Magic Story sono racconti ricchi di valori fondamentali, spiegati in modo che ciascun bambino possa farli propri nella maniera più serena possibile. E, al contempo, si tratta anche di storie capaci di divertire e far trascorrere al lettore qualche ora all’insegna della spensieratezza. My Magic Story desidera essere parte di questo processo di apprendimento giocoso e divertente, in modo da aiutare ciascun bambino ad innamorarsi della lettura, che resta uno dei passatempi più sani e utili in assoluto, soprattutto in un presente pieno zeppo di distrazioni capaci di abbassare ulteriormente la soglia dell’attenzione dei nostri figli.

Come vengono create le storie personalizzate?

Nella grande famiglia di My Magic Story chiunque è benvenuto, poiché è disponibile un racconto educativo per ogni nuovo arrivato. Nel mondo immaginario di My Magic Story tutti hanno diritto ad un ruolo da protagonista, indipendentemente dal proprio credo, genere o provenienza. Ogni bimbo ha il diritto di sognare e di rivedersi in un racconto a lieto fine, scegliendo il proprio avatar e attribuendogli tutte le caratteristiche che desidera: la piattaforma propone migliaia di combinazioni diverse, pensate appositamente per creare storie ed esperienze totalmente personalizzabili. Ciascun lettore ha il diritto di sognare, di tratteggiare le linee del proprio mondo, di disegnare le proprie avventure. È fantastico poter ammirare l’emozione dei più piccoli quando leggono e si riconoscono nei libri personalizzati firmati My Magic Story. I racconti personalizzati per bambini costituiscono un passatempo interessantissimo, promosso a pieni voti anche da insegnanti e dirigenti scolastici e, al contempo, uno splendido ricordo, sia per i bimbi che per le loro famiglie. Uno degli obiettivi di My Magic Story è accompagnare i più piccoli durante le varie fasi della loro infanzia, proponendo loro storie impregnate di insegnamenti e valori condivisi.

Cosa rende ciascun libro così speciale?

In primis, la personalizzazione: il protagonista indiscusso di ogni libro è il bambino, che può creare una storia unica, indimenticabile, coinvolgente, scegliendo il proprio avatar sulla base dei propri gusti. Inoltre, i libri proposti da My Magic Story sono disponibili in ben 20 lingue diverse. Leggendo le storie proposte emerge la volontà di educare il piccolo ai valori socialmente condivisi. Naturalmente, ogni libro è unico e propone storie a sé stanti, ma tutti i volumi realizzati insegnano i valori fondamentali della vita. Il bambino imparerà più facilmente e più rapidamente a migliorare la propria autostima, la propria volontà di affermazione, il rispetto per il prossimo. Tutti i racconti firmati My Magic Story sono destinati a bambini di età compresa tra 0 e 10 anni. Chiunque volesse fare un regalo deve ricordare quanto questi libri possano rivelarsi un ricordo straordinario per chi li riceve. Nulla è in grado di sorprendere ed incuriosire i più piccoli quanto un libro scritto apposta per loro. Ma come vengono realizzati questi volumi? Pagine spesse e resistenti per essere sfogliate comodamente anche dai più piccini, per un regalo che durerà per tutta la vita!