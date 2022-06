Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Activision ferma lo sviluppo del remake

Anche secondo Tony Hawk stesso era tutto pronto per continuare lo sviluppo del nuovo remake di Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, fino a che Activision non ne ha interrotto i lavori. Scopriamo insieme nel dettaglio cos’è successo

Sembrava tutto pronto per continuare lo sviluppo del remake di Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, anche a detta dello stesso Tony Hawk, ma a quanto pare Activision ha fermato tutto. Il motivo è da ricondurre all’assorbimento da parte di Blizzard di Vicarious Visions, software house creatrice anche dei precedenti due remake sullo skater, visto che a causa dell’ingresso in Blizzard, le fatiche della casa di sviluppo sono state concentrate su altri progetti.

Blizzard cancella lo sviluppo del remake di Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

Informazione che è stata riportata via chat vocale proprio dallo skater Tony Hawk, tramite Twitch mentre giocava insieme allo streamer andyTHPS, proprio al primo dei due remake dedicati alla saga. Come detto proprio da Tony lo sviluppo del remake di questo titolo era in procinto di partire con la Vicarious Visions pronta a lavorarci, fino alla fusione con Blizzard. Conosciuta successivamente all’assorbimento come Blizzard Albany, la ex Vicarious Visions ha lavorato recentemente allo sviluppo di Diablo 2: Resurrected, ed è ora su altri progetti, targati proprio Blizzard.

I fan della serie sullo skater hanno appreso con ampio dispiacere la notizia dell’interruzione dello sviluppo del remake, ed a questo punto l’idea che venga mai realizzato è alquanto remota. E voi che ne pensate? Eravate in attesa del remake di Tony Haw’s Pro Skater 3+4? O siete più interessati ai prossimi lavori in cantiere di Blizzard? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

