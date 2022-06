Red Bull OP: il nuovo format che mette alla prova gli streamer

Il palinsesto del canale Twitch RedBullIT cresce con un nuovo programma pensato per scoprire tutti i segreti dei veri fuoriclasse dei videogiochi, da Cydonia ad Edoardo Jannone. Si parte oggi alle ore 16:00 con Sabaku, per continuare a martedì alterni con tanti altri ospiti

Il mondo del gaming è talmente ampio e variegato che esistono appassionati ed esperti di qualsiasi genere. Dal tattico allo sparatutto, dal gioco di ruolo al battle royale. E per ognuno di questi non mancano i fuoriclasse, quelli che comprendono a fondo le meccaniche del gioco tanto da potersi definire veri guru della loro saga preferita.

Ed è per scoprire i loro segreti, gli assi nella manica, e metterli alla prova che nasce il nuovo format Twitch “Red Bull OP“. A martedì alternati, dalle 16:00, Marco Mottura e Simone “Vking” Larivera, inviteranno l’ospite dell’episodio a dimostrare di essere davvero all’altezza della sua fama, sottoponendolo a sfide dalla difficoltà estrema, alla ricerca dei segreti che li hanno resi dei punti di riferimento sul web per gli appassionati.

Primo appuntamento fissato per oggi

Il primo appuntamento fissato per oggi, 21 giugno, è dedicato a chi ama i cosiddetti titoli soulslike, un sottogenere che ha raccolto tantissimi fan e annovera tra i suoi esponenti più noti un recente successo videoludico, Elden Ring. E quale migliore esperto di soulslike se non chi ci ha costruito una carriera.

Michele “Sabaku no Maiku” Poggi, sarà il primo ospite di Red Bull OP, pronto a raccontare al pubblico tutti i dettagli scoperti sulla complessa trama dell’ultimo titolo di From Software. La sua prova consisterà nel ribaltare il classico approccio al videogioco con una corsa contro il tempo in cui dovrà sconfiggere il maggior numero di boss nel minor tempo possibile.

Seconda puntata, il 5 luglio

La seconda puntata, prevista per il 5 luglio, cambierà completamente registro e vedrà GabboDSQ a confronto con Edoardo Jannone, youtuber bergamasco appassionato di motori e videogiochi e che condivide con il pubblico le sue passioni dai suoi canali YouTube e Twitch.

Edoardo è stato coinvolto perché è un grande esperto di Gran Turismo 7, ultimo capitolo della serie che ha fatto esplodere il genere racing game su console, facendo innamorare milioni di fan sin dai tempi della prima PlayStation.

La sua prova consisterà in una durissima sfida di concentrazione: nel bel mezzo di una gara all’ultima staccata, Edoardo dovrà contemporaneamente rispondere a domande estratte dai quiz per la patente. Riuscirà a tagliare il traguardo in testa totalizzando meno di tre errori?

Terza puntata, prevista per il 19 luglio

E ancora la terza puntata, prevista per il 19 luglio, vedrà ospite il maggior esperto sull’incredibile universo dei Pokémon, Francesco “Cydonia” Cilurzo, che mostrerà quanto ne sa sui mostriciattoli tascabili con Pokémon Rosso, gioco che ha lasciato un segno indelebile nella memoria di milioni di ragazzi in tutto il mondo.

Il titolo, scelto tra i numerosissimi del fortunato franchise per mostrare le capacità di Cydonia, rappresenta un vero tuffo nel passato. La sua sfida consisterà nel completare il gioco in meno di un’ora, una vera e propria speedrun all’insegna della nostalgia.

L’alternanza di talent e sfide proseguirà senza pause fino alla fine dell’anno, tra challenge, curiosità, aneddoti e dietro le quinte dei videogiochi più amati dagli appassionati. Per scoprire come si svilupperà il palinsesto ed esser certi di non perdersi neanche un episodio, basterà seguire il canale Twitch RedBullIT.

Cosa ne pensate di questo nuovo format “Red Bull OP” che mette alla prova gli streamer sui loro giochi preferi sul canale Twitch? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.