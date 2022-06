Mario Strikers Battle League Football: al via la prima Twitch Cup

Mario Strikers: Battle League Football è già disponibile per Nintendo Switch, ma non fatevi sfuggire la sua prima Twitch Cup prevista per domani

Domenica 12 giugno, infatti, si svolgerà la prima Mario Strikers: Battle League Football Twitch Cup, torneo che vedrà sfidarsi ben 16 content creator in diretta streaming sulla piattaforma viola. A partire dalle ore 15:00, gli spettatori potranno seguire tutte le partite sui rispettivi canali e dal punto di vista dei vari creator coinvolti, accoppiati grazie alla funzione stream squad di Twitch, oppure globalmente sul canale Cydonia_Chiara, con il casting in tempo reale di Cydonia, Terenas e il commentatore della eSerie A Flavio Dell’Erba.

Mario Strikers Battle League Football: pronti per il primo calcio?

Gli sfidanti seguiranno le istruzioni di quattro capitani, Cydonia, ilMasseo, Sabaku no Maiku e Hollywood285, e verranno coinvolti in uno scontro in modalità Round Robin, che prevede che ogni partecipante giochi almeno una volta contro tutti i propri avversari. Oltre ai già citati, parteciperanno anche: Hemerald, Kyrenis, Kroatomist, TearlessRaptor, AbiCocca, MichellePuttini, YleniaFrezza, JackTorrance90, giuliapremi, GabrielleCroix, VKTRJ e nfiregaming.

I giocatori sfrutteranno la modalità online di Mario Strikers: Battle League Football, che consente di giocare con amici lontani tramite Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento che permette ai possessori di Nintendo Switch di accedere a un’ampia gamma di vantaggi, tra cui il cloud dei dati di salvataggio, un catalogo di oltre 100 titoli NES e SNES, offerte esclusive e molto altro.

Per condividere invece il divertimento con tutto il mondo, il gioco online comprenderà inoltre la modalità Club Striker, che consente a 20 giocatori di unire le forze per provare a scalare la classifica mondiale. Sarà possibile creare la propria squadra e personalizzarla in tutto e per tutto, ma non solo! Per i più appassionati, ogni settimana, ci saranno sfide diverse che permetteranno di passare alla divisione superiore o retrocedere come in un vero campionato.

Comunque sia, mentre aspettiamo di dare il via, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!