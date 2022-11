The Witcher: il remake del GdR d’azione sarà open world

Il mondo del lupo bianco Geralt di Rivia si apre: CD Projekt RED conferma che il remake del primo The Witcher sarà interamente open world

Lo sviluppatore e publisher CD Projekt RED si è lasciato sfuggire che il remake dell’originale The Witcher, in lavorazione con l’ausilio dei veterani della serie Fool’s Theory, sarà open world. Il giovanissimo team di sviluppo che darà man forte con la gestazione della nuova incarnazione di Geralt è sotto la guida di sviluppatori che hanno già detto la loro nel mondo degli action RPG del lupo bianco. I dettagli, fino ad ora, scarseggiavano: quel che sappiamo al momento è che il gioco farà tanto affidamento ad Unreal Engine 4 quanto al quarto capitolo. E, fino ad oggi, la nostra conoscenza si fermava qui.

L’intrigo dello strigo: The Witcher apre gli orizzonti del remake con l’open world

Nell’ultimo colloquio con gli investitori (un caposaldo nell’industria videoludica per chi come noi ha fame di notizie), CD Projekt RED ha dedicato parte del rapporto trimestrale al remake del gioco. Pur non avendo molti dettagli da spartire in merito, il publisher ha definito il gioco un “reimagining moderno” del GdR d’azione del 2007, chiudendo il sunto con la descrizione “gioco di ruolo open world narrativo per un giocatore”. A rendere tutto ciò più significativo, per i fan della serie dell’ultima ora, è il fatto che fino a The Witcher 3 (datato 2015) questo tipo di game design non si era visto nella serie.

Non si vive del solo passato, però: CD Projekt RED ha infatti anche altri progetti in tema nel suo calderone. Il futuro dello strigo prevede infatti una nuova trilogia di giochi principali. In quanto a The Molasses Flood, quest’ultimo sta lavorando a un’interpretazione “innovativa” dell’universo fantasy con Project Sirius. Nel futuro più immediato e tangibile, il 14 dicembre vedremo il debutto next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt. Le versioni aggiornate vanteranno un supporto nativo all’hardware di, naturalmente, PS5, Xbox Series X ed Xbox Series S. Il futuro di Geralt, in altre parole, si prospetta più roseo che rosso!

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi il primo gioco funzionerebbe altrettanto bene come open world? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.