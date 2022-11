The Witcher 3: tutti i dettagli dell’update next-gen!

CD Projekt RED ha condiviso con la comunity tutte le ultime novità su The Witcher 3 e i dettagli del relativo update next-gen

CD Projekt RED ha pubblicato il primo trailer dell’update next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition. Sono state inoltre già confermate caratteristiche come texture e modelli a risoluzione 4K, una modalità a 60 FPS, la modalità fotografica, gameplay migliorato, salvataggi su cloud e ray tracing su Xbox Series X/S, PC e PS5. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

The Witcher 3: la Complete Edition si rifà il look e non solo grazie all’update next-gen

L’update next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition aggiunge anche contenuti basati sulla serie The Witcher di Netflix, tra cui nuove armature per Geralt e skin alternative per altri personaggi. Durante il suo live stream su Twitch, CD Projekt RED ha anche confermato che saranno risolti diversi bug, tra cui quello del famigerato set dell’armatura del Lupo, presente nel gioco fin dal 2015.

Inoltre, lo studio ha dichiarato che la modalità Qualità, che gira a 4K/30 FPS, offre un’illuminazione globale in ray tracing e ombre equivalenti alla versione per PC e il supporto per FSR 2.0. La versione Xbox Series S avrà una modalità a 60 FPS (anche se la risoluzione non è stata ancora confermata), mentre i giocatori PS5 potranno contare sul feedback aptico DualSense e sul supporto ai trigger adattivi.

L’update uscirà il 14 dicembre su Xbox Series X/S, PS5 e PC. Sarà un aggiornamento gratuito per gli attuali possessori delle versioni PS4 e Xbox One, mentre l’edizione fisica per le console current-gen arriverà in seguito.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.