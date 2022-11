Come funziona un software wms?

La sigla WMS è l’acronimo di Warehouse Management System, e sta a indicare i software di gestione del magazzino che nel corso degli ultimi anni hanno apportato dei cambiamenti molto significativi al settore della logistica

Anche grazie a questi software, infatti, si sta concretizzando il passaggio dai magazzini manuali ai magazzini automatici: essi consentono di avere a disposizione una grande mole di informazioni relative a molteplici attività, come per esempio l’analisi dell’inventario, i movimenti dei materiali in magazzino e il monitoraggio del deposito. Sono numerose le funzioni di base dei WMS, i quali per altro possono essere dotati di funzioni opzionali che vengono definite in base alle esigenze aziendali.

A che cosa servono i software WMS

Il lancio degli ordini e la gestione delle scorte rappresentano due delle funzioni più importanti di un WMS, insieme con il sistema di informazioni e la trasformazione degli ordini; ma vale la pena di citare anche le funzioni a sostegno dei processi di stoccaggio, di controllo di magazzino, di commissionamento, di prelievo e di ingresso delle merci. La versatilità e la flessibilità sono due caratteristiche fondamentali dei WMS per il magazzino, i quali possono essere sempre personalizzati a seconda delle necessità: per esempio si può provvedere all’integrazione con moduli esterni quali il dock management e lo yard management. Un labor management system, invece, offre la possibilità di programmare le risorse.

I moduli specializzati

Un software WMS pertanto può essere definito e considerato come una soluzione modulare finalizzata alla movimentazione e alla gestione dei materiali: una soluzione che, quindi, può essere adattata e customizzata in funzione delle specifiche necessità di carattere progettuale. La scalabilità è un aspetto di primo piano in questo senso, e a seconda delle esigenze è possibile usufruire di diversi moduli specializzati, destinati di volta in volta al controllo dei trasportatori, alla supervisione dei trasloelevatori, alla gestione fisica del magazzino automatico, ai carriponte, ai sistemi di movimentazione automatica, e così via.

Un controllo costante

Uno dei pregi dei software WMS è rappresentato dalla possibilità di tenere ogni aspetto sotto controllo. Per esempio in linea di produzione si può procedere alla programmazione degli ordini di produzione, alla gestione della tracciabilità e alle ottimizzazioni dei processi di produzione, ma anche alla gestione delle unità di carico e alle statistiche di produzione. A livello di magazzino, invece, i software offrono un prezioso contributo per la gestione degli inventari, della mappa del magazzino e delle anagrafiche, oltre che per l’ottimizzazione delle attività di picking e le strategie di movimentazione di prelievi e depositi.

Quando c’è bisogno di un WMS per la gestione del magazzino

Si può affermare che la funzione più importante di un software WMS è rappresentata dalla supervisione di deposito e movimenti delle merci. Questo tipo di programma, inoltre, consente di processare le diverse transazioni, come per esempio le operazioni di ricezione, di spedizione, di raccolta e di riordino. Ecco dunque che le più moderne piattaforme WMS mettono a disposizione un supporto prezioso per la forza lavoro, dal momento che contribuiscono a ottimizzare l’uso degli spazi e delle risorse.

Che cosa si può fare con i software WMS

I benefici offerti dai sistemi WMS sono concreti su diversi livelli: per esempio l’inventario diventa più visibile, dal momento che i suoi dati sono aggiornati in real time e con la massima precisione. Così, le forniture possono essere stimate nella maniera più accurata possibile, con un incremento del livello di soddisfazione della clientela e senza che vi sia il rischio di avere a che fare con ordini arretrati. I sistemi di gestione del magazzino che si integrano con l’ERP aziendale mettono a disposizione funzioni avanzate per la pianificazione dei processi. I WMS tengono conto delle priorità del magazzino e fanno sì che l’organizzazione possa accrescere i propri ricavi quando gli articoli vengono scambiati.

I moduli supplementari

I WMS possono essere arricchiti da funzioni finalizzate alla gestione dello stoccaggio a profondità multipla o doppia, alla gestione di materiali pericolosi o al controllo dei carrelli. Altri moduli supplementari con i quali è possibile espandere il sistema WMS sono i sistemi RFID e soprattutto i pick by voice, grazie a cui è possibile accrescere le funzionalità e le potenzialità.

Perché affidarsi ai WMS

Uno dei tanti motivi per i quali vale la pena di affidarsi ai WMS va individuato nel fatto che per usarli non c’è bisogno di una formazione specifica troppo complessa: tutti i lavoratori hanno la possibilità di iniziare a usare questo sistema dopo una minima formazione adatta a chiunque. Così, da un lato si ha l’opportunità di beneficiare di performance più elevate dal punto di vista della logistica, mentre dall’altro lato crescono gli standard di qualità non solo del magazzino, ma della struttura aziendale nella sua interezza.